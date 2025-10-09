Mepit hylkäsivät kaksi epäluottamuslause-esitystä Euroopan komissiota kohtaan
Euroopan parlamentti äänesti torstaina Euroopan komission luottamuksen puolesta hylkäämällä kaksi komissioon kohdistunutta epäluottamuslause-esitystä.
Ensimmäinen esitys, jonka jätti Euroopan patriootit -ryhmä, hylättiin äänin 179 puolesta, 378 vastaan ja 37 tyhjää.
Toinen esitys, jonka jätti Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä, hylättiin äänin 133 puolesta, 383 vastaan ja 78 tyhjää.
Täysistunnossa keskusteltiin komission luottamuksesta puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa maanantaina 6.10. Katso keskustelu täältä.
Taustaa
Euroopan parlamentin sääntöjen mukaan kymmenesosa parlamentin jäsenistä voi jättää puhemiehelle komissiota koskevan epäluottamuslause-esityksen. Tällä hetkellä tämä tarkoittaa 72:a parlamentin jäsentä.
Esityksistä äänestettiin nimiäänestyksinä. Hyväksyminen olisi edellyttänyt kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä ja enemmistöä parlamentin kaikista jäsenistä.
