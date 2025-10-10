Vaasan kaupunki - Vasa stad

Liikunnasta ja räpistä vaihtoehto nuorten väkivallalle

10.10.2025 10:31:24 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan nuorisopalveluissa kehitetään mallia nuorten katuväkivallan ehkäisemiseksi. Tänä vuonna työnsä on aloittanut kaksi uutta erityisnuoriso-ohjaajaa, jotka jalkautuvat nuorten pariin ja tarjoavat varhaista tukea ennen tilanteiden kärjistymistä.

Erityisnuoriso-ohjaajat Elina Viitasaari (vas.) ja Kaisa Ollila jalkautuvat nuorten pariin kaduille, kouluille ja kauppakeskuksiin. He pyrkivät ehkäisemään katuväkivaltaa tarjoamalla nuorille mielekästä tekemistä väkivaltaisen käytöksen tilalle.
Erityisnuoriso-ohjaajat Elina Viitasaari (vas.) ja Kaisa Ollila jalkautuvat nuorten pariin kaduille, kouluille ja kauppakeskuksiin. He pyrkivät ehkäisemään katuväkivaltaa tarjoamalla nuorille mielekästä tekemistä väkivaltaisen käytöksen tilalle. Vaasan kaupunki

Erityisnuoriso-ohjaajat Kaisa Ollila ja Elina Viitasaari kehittävät nuorille mielekästä ja yhteisöllistä tekemistä, joka tarjoaa vaihtoehtoja väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Työtä tehdään sekä yksilö- että ryhmämuodossa, nuorisotyön keinoin.

- Kesän aikana käynnistimme esimerkiksi Fokus-liikuntaryhmän ja kokeilimme räp-työpajoja. Nuorten omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti toiminta voi liittyä esimerkiksi kulttuuriin, musiikkiin tai liikuntaan. Eri urheilulajit ja musiikin tekeminen ovat toimivia työkaluja ja auttavat nuorta avaamaan omaa mielenmaisemaansa sekä käsittelemään haastaviakin tunteita terveellä tavalla, kertoo Ollilla.

Lisää turvallisia aikuisia nuorten omiin ympäristöihin

Kohderyhmänä toiminnassa ovat 13–18-vuotiaat nuoret, joilla on kohonnut riski väkivaltaiseen käyttäytymiseen tai jotka oireilevat väkivaltaisella käytöksellä.

- Kohtaamme nuoria niissä paikoissa, joissa he viettävät aikaansa. Tarkoitus on olla julkisissa tiloissa nuorten saatavilla ja puuttua riskitilanteisiin. Tämä on vahvasti ennaltaehkäisevää työtä, kuvailee Viitasaari.

Monipuolista yhteistyötä

Ollila ja Viitasaari tekevät tiivistä yhteistyötä monen eri tahon kanssa. Esimerkiksi KRIS Pohjanmaa -yhdistyksen vapaaehtoiset toimivat erityisnuoriso-ohjaajien työpareina monissa eri toiminnoissa.

Nuoria voidaan ohjata erityisnuoriso-ohjaajien toiminnan piiriin esimerkiksi kouluista tai poliisin Ankkuri-tiimin kautta.

- Me teemme työtä nuorisotyön keinoin ja tarkoituksenamme on yhdessä löytää vapaa-ajalle mielekästä tekemistä, johon nuori voi kiinnittyä. Samalla käymme keskusteluja nuoren kanssa ja kuljemme hänen rinnallaan tukien väkivallattomuutta. Tarpeen tullen kannustamme nuorta lisäksi hakemaan keskustelutukea esim. NuoriMieli-keskuksesta tai koulun kuraattorilta, Viitasaari kertoo.

Koulutetaan lisää katusovittelijoita

Yhtenä työkaluna käytössä on katusovittelu, jonka kautta nuorten välisiä konflikteja voidaan käsitellä rakentavasti ja nopeasti koulutettujen katusovittelijoiden avulla.

- Katusovittelua otetaan aktiivisesti käyttöön ja tehdään tunnetuksi. Kartoitamme jo olemassa olevia katusovittelijoita sekä koulutamme uusia, kertoo nuorisotoimenjohtaja Mika Pietilä

katuväkivallan ehkäisytyötä tehdään hankkeessa, joka saa rahoituksensa Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hanke jatkuu lokakuun 2027 loppuun asti.

- Selkeä tavoitteemme on, että tämä toiminta jäisi pysyvästi osaksi kaupungin nuorisotyötä, Pietilä kertoo.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat kaupungin omien toimijoiden lisäksi Pohjanmaan poliisin Ankkuri-tiimi, Pohjanmaan sovittelutoimisto, Pohjanmaan hyvinvointialue, Irti huumeista ry, KRIS Pohjanmaa ry, MIELI Pohjanmaan Nuorimieli-keskus.

Lisätietoa hankkeesta: www.vaasa.fi/katuvakivallan-ehkaiseminen

Yhteyshenkilöt

Kaisa Ollila
Erityisnuoriso-ohjaaja, Nuorisopalvelut
Puh. 0406411602
kaisa.ollila@vaasa.fi

Elina Viitasaari
Erityisnuoriso-ohjaaja, Nuorisopalvelut
Puh. 0401878165
elina.viitasaari@vaasa.fi

Erityisnuoriso-ohjaajat Elina Viitasaari (vas.) ja Kaisa Ollila jalkautuvat nuorten pariin kaduille, kouluille ja kauppakeskuksiin. He pyrkivät ehkäisemään katuväkivaltaa tarjoamalla nuorille mielekästä tekemistä väkivaltaisen käytöksen tilalle.
Vaasan kaupunki
