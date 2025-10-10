Liikunnasta ja räpistä vaihtoehto nuorten väkivallalle
Vaasan nuorisopalveluissa kehitetään mallia nuorten katuväkivallan ehkäisemiseksi. Tänä vuonna työnsä on aloittanut kaksi uutta erityisnuoriso-ohjaajaa, jotka jalkautuvat nuorten pariin ja tarjoavat varhaista tukea ennen tilanteiden kärjistymistä.
Erityisnuoriso-ohjaajat Kaisa Ollila ja Elina Viitasaari kehittävät nuorille mielekästä ja yhteisöllistä tekemistä, joka tarjoaa vaihtoehtoja väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Työtä tehdään sekä yksilö- että ryhmämuodossa, nuorisotyön keinoin.
- Kesän aikana käynnistimme esimerkiksi Fokus-liikuntaryhmän ja kokeilimme räp-työpajoja. Nuorten omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti toiminta voi liittyä esimerkiksi kulttuuriin, musiikkiin tai liikuntaan. Eri urheilulajit ja musiikin tekeminen ovat toimivia työkaluja ja auttavat nuorta avaamaan omaa mielenmaisemaansa sekä käsittelemään haastaviakin tunteita terveellä tavalla, kertoo Ollilla.
Lisää turvallisia aikuisia nuorten omiin ympäristöihin
Kohderyhmänä toiminnassa ovat 13–18-vuotiaat nuoret, joilla on kohonnut riski väkivaltaiseen käyttäytymiseen tai jotka oireilevat väkivaltaisella käytöksellä.
- Kohtaamme nuoria niissä paikoissa, joissa he viettävät aikaansa. Tarkoitus on olla julkisissa tiloissa nuorten saatavilla ja puuttua riskitilanteisiin. Tämä on vahvasti ennaltaehkäisevää työtä, kuvailee Viitasaari.
Monipuolista yhteistyötä
Ollila ja Viitasaari tekevät tiivistä yhteistyötä monen eri tahon kanssa. Esimerkiksi KRIS Pohjanmaa -yhdistyksen vapaaehtoiset toimivat erityisnuoriso-ohjaajien työpareina monissa eri toiminnoissa.
Nuoria voidaan ohjata erityisnuoriso-ohjaajien toiminnan piiriin esimerkiksi kouluista tai poliisin Ankkuri-tiimin kautta.
- Me teemme työtä nuorisotyön keinoin ja tarkoituksenamme on yhdessä löytää vapaa-ajalle mielekästä tekemistä, johon nuori voi kiinnittyä. Samalla käymme keskusteluja nuoren kanssa ja kuljemme hänen rinnallaan tukien väkivallattomuutta. Tarpeen tullen kannustamme nuorta lisäksi hakemaan keskustelutukea esim. NuoriMieli-keskuksesta tai koulun kuraattorilta, Viitasaari kertoo.
Koulutetaan lisää katusovittelijoita
Yhtenä työkaluna käytössä on katusovittelu, jonka kautta nuorten välisiä konflikteja voidaan käsitellä rakentavasti ja nopeasti koulutettujen katusovittelijoiden avulla.
- Katusovittelua otetaan aktiivisesti käyttöön ja tehdään tunnetuksi. Kartoitamme jo olemassa olevia katusovittelijoita sekä koulutamme uusia, kertoo nuorisotoimenjohtaja Mika Pietilä.
katuväkivallan ehkäisytyötä tehdään hankkeessa, joka saa rahoituksensa Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hanke jatkuu lokakuun 2027 loppuun asti.
- Selkeä tavoitteemme on, että tämä toiminta jäisi pysyvästi osaksi kaupungin nuorisotyötä, Pietilä kertoo.
Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat kaupungin omien toimijoiden lisäksi Pohjanmaan poliisin Ankkuri-tiimi, Pohjanmaan sovittelutoimisto, Pohjanmaan hyvinvointialue, Irti huumeista ry, KRIS Pohjanmaa ry, MIELI Pohjanmaan Nuorimieli-keskus.
Lisätietoa hankkeesta: www.vaasa.fi/katuvakivallan-ehkaiseminen
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Ollila
Erityisnuoriso-ohjaaja, Nuorisopalvelut
Puh. 0406411602
kaisa.ollila@vaasa.fi
Elina Viitasaari
Erityisnuoriso-ohjaaja, Nuorisopalvelut
Puh. 0401878165
elina.viitasaari@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Fysiska aktiviteter och rap som alternativ till ungdomsvåld10.10.2025 10:33:19 EEST | Pressmeddelande
Inom Vasas ungdomsservice utvecklas en modell för att förebygga gatuvåld bland ungdomar. I år har två nya specialungdomsledare inlett sitt arbete. De rör sig bland ungdomarna och erbjuder tidigt stöd innan situationer hinner eskalera.
Först i Finland – De som leder Vasa bjuder invånarna på en åktur i elbil9.10.2025 15:30:57 EEST | Pressmeddelande
Den 28–31 oktober greppar en grupp ledande tjänsteinnehavare och politiker inom Vasa stad ratten och tar invånare på en åktur med Mini-Lifti-elbilar. Vasaborna kan nu anmäla sig och boka en plats på en åktur med de som leder staden som de första i Finland – kanske till och med i hela världen.
Ensimmäisenä Suomessa – Vaasan johtajat tarjoavat sähköautokyytiä asukkaille9.10.2025 15:29:21 EEST | Tiedote
28.–31. lokakuuta joukko Vaasan kaupungin johtavia viranhaltijoita ja poliitikkoja tarttuu rattiin ja kuljettaa asukkaita Mini-Lifti-sähköautoilla. Vaasalaiset voivat nyt ilmoittautua mukaan ja varata paikkansa johtajien kyydistä ensimmäisenä Suomessa – ehkä jopa maailmassa.
Vasas museer söker verk av Elin Alfhild Nordlund och Eva Topelius Acke9.10.2025 12:42:54 EEST | Tiedote
Vasas museer förbereder en utställning om Önningeby konstnärskoloni som bland annat lyfter fram två intressanta konstnärer från sekelskiftet 1800–1900. Elin Alfhild Nordlund (1861–1941) och Eva Topelius Acke (1855–1929). Museet kartlägger nu deras konstverk i både privata och offentliga samlingar.
Vaasan museot etsii Elin Alfhild Nordlundin ja Eva Topelius Acken teoksia9.10.2025 12:42:44 EEST | Tiedote
Vaasan museot valmistelee näyttelyä Önningebyn taiteilijasiirtokunnasta, joka muun muassa nostaa esiin kaksi kiinnostavaa 1800–1900-lukujen vaihteen taiteilijaa: Elin Alfhild Nordlundin (1861–1941) ja Eva Topelius Acken (1855–1929). Nyt museo kartoittaa heidän taideteoksiaan sekä yksityisistä että julkisista kokoelmista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme