Hyvinvointialueen oma kalustekierrätys pyörii tehokkaasti
Pirkanmaan hyvinvointialueella keväällä 2025 käynnistynyt kalustekierrätys osoitti tehokkuutensa heti alkumetreillä. Kierrätysvaraston kautta on kulkenut ensimmäisen puolen vuoden aikana jo lähes 600 kalustetta.
Hyvinvointialueen henkilöstö otti kierrätyspalvelun alustä alkaen aktiivisesti käyttöönsä. Jo puolessa vuodessa toiminta on osoittautunut varsin tehokkaaksi ja hyödylliseksi.
– Varovaisenkin arvion mukaan taloudellista säästöä on kertynyt jopa 100 000 euroa, laskeskelee rakennusmestari Teppo Humala.
Hyvinvointialueen yksiköt voivat toimittaa tarpeettomiksi jääneitä hyväkuntoisia kalusteita kierrätysvarastolle, josta ne ovat muiden yksiköiden saatavilla maksutta. Kierrätysvaraston kautta kulkee irtokalusteita, kuten pöytiä, tuoleja ja kaappeja. Varastolla on nähty monenlaisia tuotteita roskakoreista trampoliineihin, mutta tietyt artikkelit ovat erityisen kysyttyjä.
– Sähköpöydät ja hyväkuntoiset työtuolit viedään käsistä heti, kertoo varastoa pyörittävä huoltomies Jorma Ojanen.
Hyvinvointialueen kalustekierrätys toimii pienillä resursseilla, mutta vaikutukset ovat merkittäviä niin taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta.
Yksi luopuu ja toinen hyötyy
Pirkanmaan hyvinvointialueen laajuus ja monimuotoisuus tukevat kierrätyksen toimivuutta. Joitakin uusia yksiköitä on sisustettu lähes täysin kierrätyskalusteilla.
– Hyvinvointialueella toimii monia erilaisia yksiköitä, joilla on toisistaan poikkeavia tarpeita. On hyvin todennäköistä, että kaluste, josta yksi haluaa luopua, voisi olla hyödyllinen toiselle, sanoo ympäristöasiantuntija Hanna Järvinen.
– Kierrätysvaraston toiminta maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin ja tukee kestävää kehitystä, Järvinen jatkaa.
Kierrätysvarasto sijaitsee Tays Keskussairaalan alueella. Yksiköt voivat myös kierrättää tarpeettomiksi jääneitä kalusteitaan ilmoittamalla niistä toisille yksiköille sähköisesti hyvinvointialueen sisäisessä intranetissä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laurikka PetriKiinteistöjohtaja, kiinteistöhallinta ja toimitilapalvelutPuh:044 970 5566petri.laurikka@pirha.fi
Kuvat
