Ensimmäisenä Suomessa – Vaasan johtajat tarjoavat sähköautokyytiä asukkaille

Ratissa nähdään kaupunginjohtaja Tomas Häyry, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Frans Villanen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jasmin Granholm. Kuskeina toimivat myös sivistystoimenjohtaja Christina Knookala, talous- ja strategiajohtaja Cecilia Raunio, viestintä- ja markkinointijohtaja Leena Forsén, kaupunkiympäristön toimialajohtaja Markku Järvelä sekä henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Tempauksen tavoitteena on tuoda päättäjät lähelle asukkaita kestävän liikkumisen merkeissä.

– Haluamme tarjota vaasalaisille hauskan ja uudenlaisen tavan keskustella päättäjien kanssa ja vaihtaa ajatuksia kasvokkain. Samalla kyydissämme pääsee tutustumaan sähköautoiluun ja Mini-Lifteihin, kaupunginjohtaja Tomas Häyry kertoo.

Maksuton kyyti ja ilmaista ajoaikaa

Kyydit lähtevät kaupungintalon edestä ja kestävät noin 15–20 minuuttia. Valittavissa on kaksi valmista reittivaihtoehtoa, mutta myös omaa reittiään voi ehdottaa Vaasan keskustan alueella. Kyytiin mahtuu 1–3 henkilöä samasta seurueesta, ja kyytiin otetaan yksi seurue kerrallaan.

Kyytiin pääsee varaamalla paikan etukäteen. Ilmoittaudu ja varaa kyyti tästä (webropol.com).

Johtajien kyytiin hyppääminen on maksutonta, ja osallistujat saavat lisäksi ilmaista ajoaikaa Mini-Liftin käyttöön. Mini-Liftit ovat vaasalaisten yhteisiä täyssähköautoja: kaupungin työntekijät käyttävät niitä arkipäivisin työajoihin, mutta iltaisin ja viikonloppuisin ne ovat vapaasti vuokrattavissa kaikille.

Vaasa kannustaa kestävämpään liikkumiseen

EU:n arvostetun Green Leaf 2026 -ympäristöpalkinnon voittanut Vaasa haluaa olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on suuri päästölähde, jota Vaasassa vähennetään muun muassa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja muiden kestävien liikkumistapojen lisäämisellä.

Myös yhteiskäyttöautoilun ja sähköautoilun suosiminen vähentää liikenteen päästöjä. Tapahtumalla halutaan innostaa asukkaita kokeilemaan yhteiskäyttöisiä sähköautoja ja pohtimaan, voisiko omaa yksityisautoiluaan muuttaa kestävämpään suuntaan.

– Meillä Pohjolan energiapääkaupungissa sähköllä liikkuminen on luontevaa. Energiaa syntyy myös ihmisten kohtaamisista. Nämä molemmat kuljettavat kaupunkia eteenpäin, kaupunginjohtaja Häyry sanoo.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Myös median edustajat voivat varata paikan johtajien kyydissä ottamalla suoraan yhteyttä Vaasan kaupungin viestintä- ja markkinointijohtajaan Leena Forséniin.