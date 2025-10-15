Kansainvälistä aineettoman kulttuuriperinnön päivää vietetään perjantaina 17.10.
Kansainvälistä aineettoman kulttuuriperinnön päivää vietetään vuosittain 17.10. Unescon yleiskokouksen päätöksellä. Toista kertaa vietettävän päivän teema on Suomessa Perinnön tekijät. Päivä nostaa esille aktiivisia perinteen harjoittajia ja siirtäjiä.
Suomi ratifioi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen vuonna 2013. Sopimus on nostanut esiin elävän kulttuuriperinnön merkitystä kaikkialla maailmassa ja tehnyt sitä näkyväksi kansallisten ja kansainvälisten luetteloiden avulla.
Suojelutyö sopimuksen ytimessä
Elävä perintö siirtyy sukupolvelta toiselle, kehittyen ja muuntuen yhteiskunnan muutosten myötä. Perinteiden kehittäminen ja niiden siirtäminen uusille sukupolville ovat elintärkeitä aineettoman kulttuuriperinnön elinvoimaisuuden säilyttämiselle. Unescon sopimuksen keskeinen tavoite on aineettoman kulttuuriperinnön suojeleminen ja säilyttäminen perinteiden harjoittamisen, siirtämisen, tallentamisen ja tutkimuksen kautta.
Aineeton kulttuuriperintö on läsnä jokaisen arjessa muun muassa ruokien ja erilaisten harrastusten kautta, murteissa, vuotuisissa juhlissa sekä suhteessa luontoon ja ympäristöön. Tuhannet erilaiset kansalaisjärjestöt, niiden paikalliset yhdistykset ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat mukana aineettoman kulttuuriperinnön harjoittamisessa, suojelemisessa ja edistämisessä. Perinteen siirtämistä ja dokumentointia varmistaa myös laaja museoiden, oppilaitosten, arkistojen ja muiden laitosten verkosto.
Elävän perinnön kansallisen wikiluettelon elävää perintöä esittelevän 250 artikkelin taustalla on yli 400 erilaista toimijaa, yhdistystä, museota ja harrastajayhteisöä. Lisäksi Elävän perinnön ringeissä eli monialaisissa toimijaverkostoissa on mukana useita satoja toimijoita.
Lapset ja nuoret perinteitä siirtämässä
Osana aineettoman kulttuuriperinnön päivää julkistetaan uusi työkalu elävän perinnön käsittelyyn, 70 Seikkailua ennen seiskaa. Verkosta tulostettavan seikkailuhaasteen voi toteuttaa esimerkiksi perheen, koululuokan tai harrastusryhmien kanssa. Seikkailujen avulla on mahdollista kokea kulttuuriperintöä ja viritellä keskustelua perinteistä sekä kestävästä kehityksestä. Työkalun ovat kehittäneet yhteistyössä Museovirasto, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivät.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
erikoisasiantuntija Leena Marsio, puh.0295 33 6017, leena.marsio@museovirasto.fi
Linkit
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museovirasto
Museovirasto avasi avustushaut ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja paikallismuseoiden hankkeisiin15.10.2025 09:05:00 EEST | Tiedote
Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin sekä paikallismuseoiden hankkeisiin vuodelle 2026 ovat haettavissa Haeavustuksia.fi-palvelussa. Haut avautuivat 15.10.2025 klo 9 ja päättyvät 26.11.2025 klo 15.
Pärekattojen korjauskortti päivitetty30.9.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Museovirasto on päivittänyt Pärekatto-korjauskortin. Kortti opastaa materiaalin valinnassa, päreiden valmistamisessa sekä katon rakentamisessa ja huoltamisessa.
Museovirasto avasi avustushaun kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 202624.9.2025 10:19:59 EEST | Tiedote
Museoviraston myöntämät avustukset kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaan vuodelle 2026 ovat nyt haettavissa. Avustuksella vahvistetaan valtakunnallisten tai muiden kansallisesti merkittävien kulttuuriperintöalan yhteisöjen toiminnan edellytyksiä. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 4.11.2025 klo 15 mennessä.
Tilastokortit visualisoivat vuoden 2024 Museotilastoja – museobuumi jatkuu vahvana17.9.2025 14:27:21 EEST | Tiedote
Museovirasto on julkaissut vuoden 2024 Museotilaston tietoja esittelevät Tilastokortit. Tilastot kertovat muun muassa ammatillisesti hoidettujen museoiden monipuolisesta yleisötoiminnasta, kokoelmista, taloudesta sekä henkilöstöstä. Vuonna 2024 museoiden suosio jatkui vahvana, kokoelmaobjekteja tilastoitiin lähes 50 miljoonaa ja yleisötapahtumia järjestettiin yli 70 000.
Kesämökki siirretty Seurasaaren ulkomuseoon – avautuu kävijöille kesällä 20269.9.2025 15:50:41 EEST | Tiedote
Seurasaaren ulkomuseoon saadaan uusi rakennus, kesämökki. Vähä-Kiljavalta siirrettävän mökin purkaminen, siirtäminen ja uudelleen kokoaminen on vaativa projekti, jossa tarvitaan tarkkaa suunnittelua ja monenlaista ammattitaitoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme