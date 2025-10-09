Mepit vaativat yhtenäistä EU-vastausta Venäjän ilmatilaloukkauksiin ja hybridiuhkiin

Parlamentti tuomitsee EU:n ilmatilan luokkaukset ja infrastruktuurin häirinnän

Mepit vaativat yhtenäisiä ja oikeasuhtaisia toimia, mukaan lukien ilmauhkien alas ampumista

Parlamentti puoltaa EU:n ja Naton yhtenäistä puolustusta, lisäpakotteita Venäjälle, edistystä Euroopan yhteiseen puolustukseen ja yhteistyötä Ukrainan kanssa

Yhtenäisiä toimia, vahvempaa puolustusta ja pakotteita tarvitaan vastaamaan Venäjän toimiin EU:n turvallisuutta ja infrastruktuuria kohtaan.

Torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa mepit tuomitsevat jyrkästi Venäjän tekemät EU- ja Nato-maiden Puolan, Viron, Latvian, Liettuan ja Romanian ilmatilojen loukkaukset vastuuttomina ja kärjistävinä toimina. Mepit myös tuomitsevat Tanskan, Ruotsin ja Norjan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistetut droonioperaatiot. Mepit toteavat, että operaatiot ovat osa Venäjän järjestelmällistä sotilaallista ja hybridimuotoista sodankäyntiä ja provosointia EU:ta ja sen jäsenmaita kohtaan. Venäjä on yksin vastuussa tapahtumista Puolan, Viron ja Romanian ilmatiloissa.

Mepit puoltavat toimia, jotka mahdollistavat EU:n ja sen jäsenmaiden koordinoidut, yhtenäiset ja oikeasuhtaiset vastatoimet ilmatilaloukkauksiin, mukaan lukien ilmasta saapuvien uhkien alas ampumisen. He toivottavat tervetulleeksi droonimuurin ja Eastern Flank Watch -aloitteen painottaen samalla, että myös eteläiset raja-alueet, joihin kohdistuu suoria turvallisuusuhkia, on huomioitava. He myös katsovat, että Venäjän sabotaasi ja hybridioperaatiot ovat valtion tukemaa terrorismia, vaikka ne eivät ylitä aseellisen hyökkäyksen kynnystä.

EU:n tulee olla päättäväinen, mepit sanovat

EU:n tulee päättäväisesti näyttää, että jäsenmaiden suvereniteetin loukkauksiin vastataan viipymättä, päätöslauselmassa todetaan. Mepit myös vaativat neuvostolta ja komissiolta toimia Venäjän vastaisten pakotteiden tehostamiseksi, jotta Venäjän kykyä jatkaa raakaa hyökkäyssotaa Ukrainassa voidaan horjuttaa. Rankaisutoimien tulisi koskea myös niitä valtioita, jotka mahdollistavat Venäjän toimet, kuten Valko-Venäjää, Irania ja Pohjois-Koreaa. Mepit myös puoltavat pakotteita kiinalaisille kaksikäyttötuotteiden ja sotatarvikkeiden välittäjille, joiden tuotteita tarvitaan droonien ja ohjusten valmistamiseen.

Vahva eurooppalainen puolustus osana Natoa

Mepit peräänkuuluttavat vahvempaa koordinaatiota, yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta jäsenmaiden, EU-instituutioiden ja Nato-rakenteiden välillä ja korostavat kiireellistä tarvetta edetä kohti Euroopan puolustusunionia. Se perustuisi olemassa oleviin rakenteisiin, kuten valkoiseen kirjaan Euroopan puolustuksesta ja puolustusvalmiudesta vuoteen 2030 mennessä sekä laajentaisi niitä. Puolustuksen syventäminen edellyttää riittävää rahoitusta osana nykyistä ja seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Mepit korostavat, että siviiliviranomaisten ja armeijan on tärkeää tehdä yhteistyötä siviili-sotilaallisen ilmatilan osalta. Lisäksi poliisin ja muiden viranomaisten on saatava tarvittavat varusteet droonien havaitsemiseksi ja niiltä puolustautumiseksi.

Parlamentin mukaan jäsenvaltioiden tulee antaa viranomaisille tarvittavat keinot toimia drooneja vastaan lentokenttien, voimaloiden ja muun kriittisen infrastruktuurin yhteydessä.

Ukrainan opit

Päätöslauselma vaatii konkreettisia lisätoimia puolustusyhteistyöhön Ukrainan kanssa, etenkin liittyen drooniteknologiaan ja vastatoimiin sekä teollisen yhteistyön vahvistamiseen. Päätöslauselmassa myös toivotaan nopeita toimia Euroopan puolustusteollisuusohjelman loppuun viemiseksi. Ohjelmaa tulisi käyttää yhdessä SAFE-rahoitusvälineen kanssa taloudellisten resurssien ohjaamiseen Ukrainalta oppimiseen ja Ukrainan tukemiseen droonisodankäynnissä.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 469–97 (38 tyhjää).

