Kotimaiset ja kansainväliset huipputaikurit kokoontuvat Hanaholmeniin
Perjantaista sunnuntaihin 10.–12. lokakuuta kotimaiset ja kansainväliset huipputaikurit vierailevat Hanaholmenissa tarjoten yleisölle viihdyttäviä ja hämmästyttäviä taikatemppuja.
Tulevana viikonloppuna 10.–12. lokakuuta 2025 Hanaholmeniin kokoontuu kotimaisia ja kansainvälisiä taikureita ja silmänkäännön mestareita, jotka tarjoavat viihdyttäviä taikatemppu-, mentalismi- ja silmänkääntöesityksiä.
Esiintyjinä ovat muiden muassa mentalisti Pete Poskiparta, maailmanmestaritaikuri Simo Aalto ja Aasian kuuluisin TV-taikuri Cyril.
Yleisö pääsee nauttimaan Gala Show'sta sekä perjantaina että lauantaina, ja lauantaina järjestetään myös erityisesti perheen pienimmille suunniteltu Jokeri Pokeri Box -näytös.
Tapahtuman päätteeksi sunnuntaina 12. lokakuuta on vuorossa Simsalabim! – Hanasaaren taikurikoulu nuorille, jossa nuoret osallistujat pääsevät luomaan omia temppuja ja taikatemppuja.
Esitykset ovat maksullisia ja hinnat alkavat 18 eurosta.
Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuuksia maksutta.
Katso koko ohjelma täältä: https://hanaholmen.fi/fi/events/magia-2025-fi
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.
Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
