Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Kotimaiset ja kansainväliset huipputaikurit kokoontuvat Hanaholmeniin

9.10.2025 14:57:55 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Jaa

Perjantaista sunnuntaihin 10.–12. lokakuuta kotimaiset ja kansainväliset huipputaikurit vierailevat Hanaholmenissa tarjoten yleisölle viihdyttäviä ja hämmästyttäviä taikatemppuja.

Copyright, Pete Poskiparta

Tulevana viikonloppuna 10.–12. lokakuuta 2025 Hanaholmeniin kokoontuu kotimaisia ja kansainvälisiä taikureita ja silmänkäännön mestareita, jotka tarjoavat viihdyttäviä taikatemppu-, mentalismi- ja silmänkääntöesityksiä.

Esiintyjinä ovat muiden muassa mentalisti Pete Poskiparta, maailmanmestaritaikuri Simo Aalto ja Aasian kuuluisin TV-taikuri Cyril.

Yleisö pääsee nauttimaan Gala Show'sta sekä perjantaina että lauantaina, ja lauantaina järjestetään myös erityisesti perheen pienimmille suunniteltu Jokeri Pokeri Box -näytös. 

Tapahtuman päätteeksi sunnuntaina 12. lokakuuta on vuorossa Simsalabim! – Hanasaaren taikurikoulu nuorille, jossa nuoret osallistujat pääsevät luomaan omia temppuja ja taikatemppuja.

Esitykset ovat maksullisia ja hinnat alkavat 18 eurosta.

Toimittajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuuksia maksutta.

Katso koko ohjelma täältä: https://hanaholmen.fi/fi/events/magia-2025-fi

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373.  

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Hanaholmen sätter fokus på svensk-finskt samarbete i Göteborg15.9.2025 09:58:04 EEST | Pressmeddelande

Årets bokmässa i Göteborg pågår från den 25 till den 28 september 2025. Hanaholmen är på plats med ett mångsidigt program som fokuserar på samarbetet mellan Sverige och Finland, då som nu. Bland de medverkande gästerna märks bland andra författaren och artisten Jonas Gardell, musikern och författaren Anna Järvinen, ministrarna Parisa Liljestrand och Anders Adlercreutz, historikerna Dick Harrison och Henrik Meinander och musikern Love Antell.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye