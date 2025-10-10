Otavan ja Kariston kuvakirjasyksy on täynnä isoja ja pieniä tunteita, uuden oppimista ja unelma-ammatteja

Hannele Lampela ja Ninka Reittu: Prinsessa Pikkiriikki ja kaiken maailman tunteet

Ikäsuositus: 5+

Kiukkua, iloa, rakkautta ja pelkoa – Prinsessa Pikkiriikin elämään mahtuvat kaiken maailman tunteet!

Pikkiriikkiä hiukan pelottaa mennä neuvolaan, kun siellä saatetaan antaa kikspiikki. Ja hän on täynnä poksuvaa iloa, kun keksii houkutella äidin hauskalle seikkailuretkelle. Eikä Pikkiriikin ylpeydellä ole rajoja, kun hän eräänä kauniina päivänä selviää kaikista aamutoimista ihan itse.

Rakkauden ja muiden ihanien tunteiden lisäksi Pikkiriikin maailmaan mahtuu ikävämpiä tunteita, kuten kateutta ja inhoa, joille niillekin on aikansa ja paikkansa.

Yhdeksän valloittavan hauskaa tarinaa, joissa niin Pikkiriikki kuin kirjan lukija oppivat tunnistamaan ja käsittelemään tunteita.

Anttu Harlin ja Joonas Utti: Kikattava Kakkiainen ja Keijo Karhun telttaretki

Ikäsuositus: 3+

Keijo Karhu ystävineen on kutsuttu yökylään telttaan. Se on innoissaan hauskasta ideasta, kunnes ilta laskeutuu ja mielikuvitus pääsee valloilleen. Mikä kumma tuo ääni oli? Näkyikö telttakankaan läpi jonkin otuksen varjo?

Uni ei tahdo tulla, kun yö ulkona alkaakin tuntua liian jännittävältä. Lopulta Kakkiainen onnistuu vakuuttamaan muille, että yhdessä kaveruksilla ei ole mitään hätää.

Nina Pirhonen: Mion paras päivä

Ikäsuositus: 1+

Suloinen Mio-kissa seikkailee tutuissa puuhissa taaperoiden iloisessa kuvakirjasarjassa.

Mitä kaikkea Mion päivään mahtuu? Ainakin Mio ehtii syödä aamiaista, pestä hampaat, valita lempivaatteet, leikkiä pihalla kavereiden kanssa ja rakentaa yhdessä majan. Illalla odottaa kylpy ja iltasatu.

Värikkäillä sivuilla on paljon katseltavaa, ja samalla voi oppia uusia sanoja. Arkiset tilanteet, leikit ja touhut ilahduttavat pientä lasta tuttuudellaan.

Sanna Sofia Vuori ja Cara Knuutinen: Omppu osaa. Minne kaikki menevät?

Ikäsuositus: 1+

Riemastuttava kuvakirjasarja on pullollaan tuttuja tilanteita taaperoikäisen arjesta.

Pyöräretkellä Omppu näkee vaikka minkälaisia kulkupelejä. Naapurin sedän auto ja rouva Korhosen moottoripyörät, kaivinkone työmaalla, bussi ja juna matkustajineen. Kaikki ovat menossa jonnekin, mutta minne?

Omppu on reipas pieni ihminen, joka ihmettelee maailmaa ja oppii joka päivä uutta. Hauskat tekstit ja suloiset kuvat ilahduttavat niin suurta kuin pientä lukijaa.

Ninka Reittu: Isot ja pienet kysymykset

Ikäsuositus: 3+

"Kuka keksi kiireen?" kysyy Pieni. "Mikä on maailman vahvin voima? Mitä muurahaiset sitten tekevät, kun pesä on valmis?"

Pienellä on superpaljon kysymyksiä. Jotkut ihan valtavan kokoisia, toiset aivan pikkuruisia. Iso yrittää vastata parhaansa mukaan, mutta kaikkiin kysymyksiin hänelläkään ei ole vastauksia. Parasta onkin, kun saa yhdessä ihmetellä ja pohtia maailman kummallisuuksia.

Sekä pieniä että isoja viehättävässä kuvakirjasarjassa ovat aiemmin ilmestyneet kirjat Sinä olet superrakas, Oma rakas supernapa ja Silloin kun on superolo.

Maria Kuutti ja Saara Söderlund: Onni ja Aada kylpylässä

Ikäsuositus: 3+

Uimalasit päähän ja polskimaan! Herttainen leikki-ikäisten kuvakirjasarja lasten ensimmäisistä kokemuksista.

Onni on täpinöissään: tänään hän menee äidin ja parhaan kaverinsa Aadan kanssa kylpylään. Heti ensimmäinen uusi asia tulee vastaan portilla, kun lapset pääsevät käyttämään avainkorttia. Aadaa kiinnostavat kylpylän ohjetaulut ja Onnia vesijumppa. Nyt ei äitikään ehdi istua porealtaassa, sillä kylpylässä on paljon koettavaa!

Hurmaava kirja jatkaa Onni ja Aada -sarjaa, jossa kuvataan lempeästi lasten erityisiä päiviä.

Maria Kangaskortet ja Jonna Markkula: Unitalon ammatit

Ikäsuositus: 3+

Rauhoittavat sadut ja lempeä hieronta tuudittavat suloiseen uneen.

Sukella unelmien maailmaan, jossa pääset kokeilemaan tuttuja toiveammatteja. Seikkaile poliisin saappaissa ja varmista, että kaikki käyvät nukkumaan rauhassa. Opeta unikoululaisia mestarihaukottelijoiksi ja auta lääkärinä potilaitasi toipumaan.

Viisi lumoavasti kuvitettua, meditatiivisesti kerrottua tarinaa auttavat lasta vaipumaan rauhaisaan uneen. Aikuiselle annetaan selkeät ohjeet, miten lasta rentoutetaan sadun lukemisen lomassa silittämällä, hieromalla ja keinuttamalla. Hyvää yötä.

Sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet kirjat Unitalon tarinoita ja Unitalon seikkailut.

Johanna Lumme: Ikimetsä – Pohjoisen kutsu

Ikäsuositus: 3+

Ikimetsän talvi on myöhässä, ja Kajo-kettu ja Ölli-yökkönen päättävät lähteä talvea vastaan. Matkallaan pohjoiseen he kohtaavat poroja, kuukkeleita ja riekkoja, jotka nekin odottavat talvea. Maisemat vaihtuvat metsistä avariin soihin ja tuntureihin.

Kaukana pohjoisessa sataa viimein luntakin, jopa niin paljon, että Kajo ja Ölli eksyvät pyryssä toisistaan. Onneksi tunturien ketun naalin avulla Kajo löytää ystävänsä ja saa kokea revontulten loimun.

Kaunis kuvakirja on kunnianosoitus pohjoisen ainutlaatuiselle luonnolle. Sarjan edellinen kirja Matka ikimetsän sydämeen oli Arvid Lydecken -palkintoehdokas.

Anneli Kanto ja Noora Katto: Varzan, Virtasten valtias

Ikäsuositus: 3+

Virtasten kissa kertoo omin sanoin jännittävän elämäntarinansa. Rakastettu Viisi villiä Virtasta -kuvakirjasarja jatkuu!

Varzan Nappipää on elämäänsä tyytyväinen, kunnes emäntä Liina tuo kotiin oudon Henkilön. Siitä alkavat kissan koettelemukset. Varzanin varoituksia ei kuunnella, vaan taloon muuttaa rääkyvä ja haiseva Pienhenkilö toisensa jälkeen, yhteensä viisi!

Kun kaiken kukkuraksi taloon tuodaan koira, on Varzanin näytettävä, kuka on johtajapomo.

Mauri Kunnas: Riku, Roope ja Ringo lentävät kuuhun

Ikäsuositus: 3+

Avaruudessa tarvitaan Rikun, Roopen ja Ringon apua!

Riku, Roope ja Ringo lähtevät Kuuhun, sillä kuurobotti Saku on mennyt epäkuntoon. Vaikka pojat vastustelevat, äiti saa tyrkytettyä heidän mukaansa kaulahuiveja, pipoja ja tumppuja. Yllättäen värikkäistä villavaatteista onkin Kuussa paljon iloa.

Mauri Kunnaksen rakastettujen sankareiden seikkailut nyt ensimmäistä kertaa isona kuvakirjana.

