Tuulinen viikonloppu tuo mukanaan viileämpää syyssäätä
Koululaisten syyslomat alkavat lämpötiloiltaan melko tavanomaisessa säässä. Lauantaina voimakas tuuli voi aiheuttaa vahinkoja maan lounaisosassa.
Ilmatieteen laitoksen torstaina 9. lokakuuta tekemän ennusteen mukaan sää jatkuu hyvin vaihtelevana ja epävakaisena, mutta viilenee selvästi viikonlopun aikana.
Seuraava sadealue saapuu Suomeen lännestä jo torstai-iltana ja liikkuu perjantain kuluessa maan yli itään. Perjantaina päivällä sää kuitenkin jo poutaantuu ja muuttuu laajalti aurinkoiseksi suuressa osassa maata. Lämpötila on etelässä 10–13 astetta, muualla 5–10 astetta.
Lauantaiksi Suomeen saapuu lännestä uusi matalapaine, joka vaikuttaa Suomen säähän useamman päivän ajan. Matalapaineen reitti kulkee maan keskiosien yli itään, ja sen yhteydessä lännen ja luoteen välinen tuuli voimistuu varsinkin maan lounaisosassa jopa vaarallisen voimakkaaksi.
"Auringon lämmittävän vaikutuksen takia tuuli on voimakkaimmillaan keskipäivällä, jolloin puuskien odotetaan aiheuttavan jonkin verran tuulivahinkoja", arvioi ylimeteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta.
Maan itä- ja pohjoisosassa tuuli on selvästi heikompaa, mutta lauantaipäivä on siellä varsin sateinen ja kolea. Länsi- ja Pohjois-Lapissa on sen sijaan enimmäkseen poutaista ja osin aurinkoista, ja myös maan länsiosassa on tuulisessa säässä osin aurinkoista.
Lämpötila nousee vielä lauantaina etelässä ja lännessä paikoin 10 asteen yläpuolelle, muualla lämpötila on 4–9 astetta.
Ensi viikolla viilenee
Sunnuntaina ja osin vielä maanantaina matalapaine jää Suomen etelä- ja itäpuolelle. Suomessa vallitsee tällöin varsin voimakas pohjoisvirtaus ja sää kylmenee. Etenkin sunnuntai on tuulinen lähes koko maassa ja sateinen varsinkin maan itäpuoliskolla.
Maanantaina sateita voi vielä tulla paikoin etelässä, kun taas pohjoiseen alkaa vahvistua lännestä korkeapaineen selänne. Lämpötilat jäävät päivällä etelässäkin alle kymmenen asteen ja pohjoisessa paikoin alle viiden asteen. Yöt kylmenevät selvästi kuitenkin vasta tiistaina pohjoisesta alkaen.
"Viilenemisestä huolimatta ensi viikon sää näyttää olevan lämpötiloiltaan vuodenaikaan nähden varsin tavanomainen", Nyman sanoo.
