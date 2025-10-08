Kysely: Digitalisaatio ja tekoäly uudistavat työelämää – osaamisen ylläpitäminen työelämän murroskohdissa ja nuorten työllistyminen haasteena
Yli 250 henkilöä työllistävistä yrityksistä kaksi kolmannesta kertoo työn tuottavuuden parantuneen ja puolet hallintoon menevästä ajasta vähentyneen digitalisaation, automatisaation ja tekoälyn myötä. Tämä selviää kauppakamarien elokuussa toteuttamasta valtakunnallisesta osaajakyselystä, johon osallistui 93 yritystä Varsinais-Suomesta.
Yrityksiltä kysyttiin, miten digitalisaatio, automatisaatio ja tekoälyn kehitys ovat vaikuttaneet yritysten henkilöstötarpeisiin. Lähes puolet (48 %) varsinaissuomalaisista kyselyyn vastanneista kertoo työn tuottavuuden parantuneen ja liki neljännes (23 %) yrityksistä katsoo hallintoon menevän ajan vähentyneen. Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 22 prosenttia on voinut vähentää suorittavaa työtä (Varsinais-Suomessa luku on 18 %) ja hieman päälle 10 prosenttia (Varsinais-Suomessa luku on 13 %) asiantuntijatyötä. Näiden molempien osalta kehitystä on tapahtunut viime vuoteen verrattuna.
Varsinaissuomalaisista vastaajista yli 30 prosenttia, ja valtakunnallisestikin yli neljäsosa, on sitä mieltä, että digihankkeet ovat lähinnä työllistäneet. Lisäksi neljännes varsinaissuomalaisista yritysvastaajista katsoo, ettei digitalisaatio, automatisaatio tai tekoälyn kehitys ole vaikuttanut henkilöstötarpeisiin.
Sekä pitkäaikaistyöttömien että nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrän on uutisoitu kasvaneen viimeisen vuoden aikana merkittävästi. Hallituksen työllistymisseteli vähintään kuusi kuukautta työttöminä olleille ja erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa oleville nuorille on yksi apu nuorten työllistämiseksi. On myös pohdittu, syökö tekoälyn kehitys erityisesti lähtötason työpaikkoja.
“Vaikka tekoäly mahdollistaa yrityksissä toiminnan tehostamista sekä luo uusia toimintatapoja ja toimenkuvia, pitäisi kuitenkin varmistua, että nuorille on tarjolla lähtötason työpaikkoja, jotka toimivat ponnahduslautana työelämään”, muistuttaa Turun kauppakamarin osaamisasioiden asiantuntija Satu Lindén.
Kyselyssä tiedusteltiin, onko yritys ottanut töihin alueen oppilaitoksesta tai korkeakoulusta hiljattain valmistuneita nuoria viimeisen kahden vuoden sisällä. Vastanneista varsinaissuomalaisista yrityksistä noin 40 prosenttia kertoo ottaneensa valmistuneita töihin ammatillisesta koulutuksesta ja kolmannes korkeakoulusta, 37 prosenttia puolestaan ei. Lisäksi kysyttiin, onko yritys ottanut nuoria viimeisen vuoden sisällä työharjoitteluun tai kesätöihin.
“Ilahduttavasti 77 prosenttia varsinaissuomalaisista yrityksistä on ottanut nuoria harjoitteluun tai kesätöihin, mutta silti yli viidesosa vastanneista ei ole tarjonnut harjoittelu- tai kesätyöpaikkoja”, Lindén sanoo.
Nuorten ja työttömien tilanne herättää huolta
Haastavan taloustilanteen, korkean ja pitkittyvän työttömyyden sekä nopean teknologisen kehityksen aikana on tärkeää, että valmistuvat nuoret pääsevät nopeasti kiinni työelämään syventämään osaamistaan. Koulutusjärjestelmän tulisi tukea sitä, että valmistuvilla on hyvät valmiudet osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen ja oppimaan oppimisen.
Vastaajista 84 prosenttia on tyytyväisiä korkeakoulusta valmistuneiden kykyyn oppia uutta ja sietää muutosta. Vain noin 16 prosenttia oli tyytymätön tähän osaamisen osa-alueeseen. Vastaavasti ammattiin valmistuneiden kykyyn oppia uutta ja sietää muutosta oli kyselyssä vähintään jokseenkin tyytyväisiä 75 prosenttia. Tyytymättömiä oli vastaajista neljännes.
Kyselyn perusteella yrityksillä on hyvät käytänteet osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön osaaminen vastaa teknologian kehityksen tuomiin tarpeisiin. Tämä ei kuitenkaan suojaa työelämän murroskohdissa. Myös työttömyyden aikaan ihmisillä tulisi olla mahdollista päivittää osaamistaan ketterästi vastaamaan teknologian muuttuviin osaamistarpeisiin. Jatkuvan oppimisen tarjonnan tulisikin sisältää erilaisia pika- ja täsmäkoulutuksia työelämän ja yksilöiden muuttuvat tarpeet huomioiden.
”Teknologian kehitys tarjoaa mahdollisuuksia yritysten tuottavuuden kasvulle. Osaamisen on kuitenkin pysyttävä muutoksessa mukana – mieluiten kehittyä sen edellä. Tämä haastaa niin tutkinto- kuin täydennyskoulutusten tarjoajia, samoin kuin yritysten sisäisiä osaamisen kehittämisen keinoja ja johtamista”, toteaa Turun kauppakamarin osaamisasioiden asiantuntija Satu Lindén.
Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 18.−22.8.2025, ja siihen vastasi 1035 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu LindénAsiantuntija, osaamisasiatTurun kauppakamariPuh:041 530 3000satu.linden@kauppakamari.fi
Kuvat
Turun kauppakamari on Varsinais-Suomen alueella elinkeinoelämän edunvalvojana, kouluttajana ja asiantuntijana toimiva organisaatio. Kauppakamari on linkki yritysten ja julkisten päättäjien välillä, ja sen toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun kauppakamari
Lähes puolet varsinaissuomalaisista vientiyrityksistä kasvattaa vientiään8.10.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Turun kauppakamari selvitti alkusyksyn kyselyssään, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita Varsinais-Suomen seudun vientiyrityksillä on tällä hetkellä. Kyselyssä selvisi myös, että vientikauppa käy seudulla paremmin kuin viime vuonna. Yksi vientiä merkittävästi kasvattaneista yrityksistä on ALMACO Group. Alueellinen kysely tehtiin tässä muodossaan ensimmäistä kertaa, ja siihen vastasi Turun, Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen alueelta 48 vientiä aktiivisesti tekevää yritystä. Suurin osa näistä toimii teollisuuden alalla.
Kysely: Yritysten tunnelmiin vaikuttaa julkinen keskustelu2.10.2025 06:58:15 EEST | Tiedote
Yritysten arviot suhdannetilanteesta ottivat kauppamarien tuoreimmassa talouskyselyssä takapakkia verrattuna kevääseen. Varsinaissuomalaisten yritysten avoimissa vastauksissa pessimististen yleistunnelmien syyksi luetaan muun muassa vallitseva negatiivinen julkinen ilmapiiri. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti yli 1300 yritystä, joista 144 sijaitsee Varsinais-Suomessa.
Varsinais-Suomen sähköverkon kapasiteettihaasteet on ratkaistava29.9.2025 14:42:39 EEST | Tiedote
Energiamurros etenee vauhdilla, ja teollisuuden uudistumistarpeet kasvattavat sähkönsiirron kantaverkon kuormitusta. Ilman ripeitä verkkoinvestointeja Suomi voi jäädä paitsi vihreän siirtymän tarjoamista mahdollisuuksista ja teollisuuden investoinneista. Turun kauppakamari ja Varsinais-Suomen liitto esittävät viittä konkreettista toimenpidettä kapasiteettiongelmien ratkaisemiseksi.
Osaamiskysely: Teknologia haastaa yrityksiä uudistumaan29.9.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Yritykset eri puolilla Suomea kohtaavat haasteita tulevaisuuden johtamisen, liiketoiminnan kehittämisen, digitalisaation ja muuttuvien osaamistarpeiden osalta. Digitalisaatio, automatisaatio ja tekoälyn kehitys ovat parantaneet työn tuottavuutta ja vähentäneet hallintoon kuluvaa aikaa, mutta samalla ne ovat myös haastaneet yrityksiä.
Kysely: Yritykset toivovat panostuksia nuorten ammattiosaamisen vahvistamiseen17.9.2025 07:02:02 EEST | Tiedote
Kauppakamarien yhteisen osaajakyselyn mukaan yli 80 prosenttia yrityksistä kokee nuorten osaamistason ja valmiuksien haastavan niiden kilpailukykyä tulevina vuosina. Vain alle kolmannes vastaajista arvioi, että ammattiin valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita. Yritykset toivovatkin maan poliittiselta johdolta toimia nuorten työelämään pääsyn, perustaitojen ja ammattiosaamisen vahvistamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme