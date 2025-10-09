Digitaalinen ajanvaraus on nyt käytössä Pohteen perusterveydenhuollossa Tyrnävällä ja Hailuodossa

Asukkaan digitaalisessa ajanvarauksessa voit katsella, varata, siirtää ja perua aikoja Tyrnävän ja Hailuodon vastaanottojen kausirokotuksiin (influenssa- ja koronarokotukset) ja sairaanhoitajan vastaanotolle ompeleiden poistoon, lääkeinjektioihin ja rokotuksiin. Lisäksi lääkäriajat ovat katseltavissa ja peruttavissa.