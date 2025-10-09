Digitaalinen ajanvaraus on nyt käytössä Pohteen perusterveydenhuollossa Tyrnävällä ja Hailuodossa
Asukkaan digitaalisessa ajanvarauksessa voit katsella, varata, siirtää ja perua aikoja Tyrnävän ja Hailuodon vastaanottojen kausirokotuksiin (influenssa- ja koronarokotukset) ja sairaanhoitajan vastaanotolle ompeleiden poistoon, lääkeinjektioihin ja rokotuksiin. Lisäksi lääkäriajat ovat katseltavissa ja peruttavissa.
Lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ajanvaraukset ovat pääsääntöisesti asukkaan katseltavissa ja osin peruttavissa.
Aikojen varaaminen ja siirtäminen neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin tulevat käyttöön myöhemmässä vaiheessa.
Digitaalinen ajanvaraus auttaa asiakkaita ja ammattilaisia
Uudistuksen tavoitteena on vähentää puhelinpalveluiden kuormitusta ja helpottaa aikojen perumista. Ammattilaisten työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja niille asukkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.
Digitaalinen ajanvaraus otetaan vaiheittain käyttöön koko Pohteen alueella perusterveydenhuollossa. Tavoitteena on, että koko Pohteen alueen asukkaille tarjotaan jatkossa yhtenäinen digitaalinen ajanvaraus.
Digitaaliseen ajanvaraukseen pääset kirjautumalla OmaPohde -palveluun tai menemällä osoitteeseen https://ajanvaraus.pohde.fi/.
Asukkaan digitaalisessa ajanvarauksessa on tällä hetkellä mahdollisuus varata aika perheoikeudellisissa palveluissa lastenvalvojalle ja erikoissairaanhoidon palveluissa seksitautitestaukseen, raskaudenkeskeytykseen, sikiöseulontaan ja synnytysvalmennukseen.
OmaPohteeseen ja asukkaan digitaaliseen ajanvaraukseen kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Alle 12 –vuotiaan lapsen huoltaja voi varata ajan lapsen tiedoilla puolesta asioiden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne Rajalapalveluvastaava Pohde Tietohallinto, projektipäällikkö Aika -projektiPuh:0447034187anne.rajala@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Valvira määräsi Pohteen purkamaan hoitojonot9.10.2025 17:07:24 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää yhdeksän hyvinvointialuetta ja HUS-yhtymän saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä. Määräykseen sisältyy uhkasakko. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on yksi määräyksen saaneista. Pohde suhtautuu määräykseen vakavasti ja arvioi sen edellyttämiä toimenpiteitä lähiviikkoina.
Palovaroittimia koskevat vastuut muuttuvat vuoden 2026 alussa9.10.2025 12:39:44 EEST | Tiedote
Palovaroittimia koskevat vastuut muuttuvat 1.1.2026 alkaen. Tuolloin palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus siirtyy huoneiston haltijalta rakennuksen omistajalle. Majoitus- ja hoitolaitoksissa vastuu säilyy edelleen toiminnanharjoittajalla. Muutokset koskevat erityisesti asunto-osakeyhtiöitä ja vuokrataloyhtiöitä.
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto järjestäytyi9.10.2025 11:52:36 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto kokoontui uuden toimikautensa kokoonpanolla ensimmäisen kerran keskiviikkona 8.10.2025. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto on Pohteen ja Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteinen nuorisovaltuusto. Jäsenet edustavat Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan nuorisovaltuustoja.
OYS mukana Euroopan parhaaksi valitussa 5G-hankkeessa9.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Euroopan komissio palkitsi Brysselissä 7. lokakuuta Euroopan parhaat digitaaliset yhteyshankkeet. Hola 5G Oulu voitti kilpailun kategoriassa, jossa palkitaan huippuluokan digitaalisia infrastruktuuri-innovaatioita.
OYSin uudistaminen etenee – C-rakennuksen toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin8.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja NCC Suomi Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan C-rakennuksen toteutuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme