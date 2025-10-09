Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Digitaalinen ajanvaraus on nyt käytössä Pohteen perusterveydenhuollossa Tyrnävällä ja Hailuodossa

10.10.2025 07:58:04 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Asukkaan digitaalisessa ajanvarauksessa voit katsella, varata, siirtää ja perua aikoja Tyrnävän ja Hailuodon vastaanottojen kausirokotuksiin (influenssa- ja koronarokotukset) ja sairaanhoitajan vastaanotolle ompeleiden poistoon, lääkeinjektioihin ja rokotuksiin. Lisäksi lääkäriajat ovat katseltavissa ja peruttavissa.

Perusterveydenhuollon digitaalinen ajanvaraus on nyt käytössä sekä Tyrnävällä että Hailuodossa. Pohde

Lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ajanvaraukset ovat pääsääntöisesti asukkaan katseltavissa ja osin peruttavissa.  

Aikojen varaaminen ja siirtäminen neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin tulevat käyttöön myöhemmässä vaiheessa.   

Digitaalinen ajanvaraus auttaa asiakkaita ja ammattilaisia  

Uudistuksen tavoitteena on vähentää puhelinpalveluiden kuormitusta ja helpottaa aikojen perumista. Ammattilaisten työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja niille asukkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.   

Digitaalinen ajanvaraus otetaan vaiheittain käyttöön koko Pohteen alueella perusterveydenhuollossa. Tavoitteena on, että koko Pohteen alueen asukkaille tarjotaan jatkossa yhtenäinen digitaalinen ajanvaraus.      

Digitaaliseen ajanvaraukseen pääset kirjautumalla OmaPohde -palveluun tai menemällä osoitteeseen https://ajanvaraus.pohde.fi/

Asukkaan digitaalisessa ajanvarauksessa on tällä hetkellä mahdollisuus varata aika perheoikeudellisissa palveluissa lastenvalvojalle ja erikoissairaanhoidon palveluissa seksitautitestaukseen, raskaudenkeskeytykseen, sikiöseulontaan ja synnytysvalmennukseen.  

OmaPohteeseen ja asukkaan digitaaliseen ajanvaraukseen kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Alle 12 –vuotiaan lapsen huoltaja voi varata ajan lapsen tiedoilla puolesta asioiden.   

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

