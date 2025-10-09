Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL viikolla 42/2025

9.10.2025 15:04:21 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

Jaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 9.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi   

Verkkouutiset

  • ma 13.10. Eettisen ja yhteisölähtöisen romanitutkimuksen ohjeet. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392

Blogit  

  • ma 13.10. Tietoa tarvitaan, jotta tiedetään miten vammaispalveluissa sujuu. Kirjoittajat: Päivi Nurmi-Koikkalainen, Marika Korhonen ja Päivi Hömppi, THL.
  • ke 15.10. Kuuntele, kysy ja kohtaa - saavutettavampaa viestintää kulttuurisesti moninaiselle kohdeyleisölle. Kirjoittajat: Sinikka Kytö ja Maiju Mikkonen, THL
  • pe 17.10. Sote-ammattilainen tarvitsee tietoa ja rohkeutta kohdatessaan ihmiskaupan uhrin. Kirjoittajat: Katri-Leena Mustonen, THL, Lotta Mäkipää, THL, Marjukka Nyström, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Larissa Söderling, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 

Lisätietoa:

Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi   

Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa 

THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista ja THL:n kirjakaupasta 

THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi

Tietoa julkaisijasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL viikolla 41/20252.10.2025 15:18:26 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 2.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet to 9.10. Uudet digisuositukset lapsille vapaa-aikaan valmistuvat – lausuntokierros ja vanhempien kommentointi avattu. Embargot lähetetään pyydettäessä aikaisintaan tiistaina 7.10. Lisätiedot: sanna.wuorio (at)thl.fi, puh. 029 524 6673. to 9.10. Yli 30 000 oppilasta käsittävä seurantatutkimus tuo käänteentekevää tietoa koulujen kosteus- ja mikrobivaurioista ja oppilaiden riskistä sairastua astmaan. Lisätiedot: elisa.lautala(at)thl.fi, puh. 029 524 7244 Blog

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye