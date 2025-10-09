Kokoomuksen Kopra: 12 miljoonaa euroa Itäisen Suomen kasvuun ja elinvoimaan
Kokoomuksen johtama hallitus on päättänyt kohdentaa 12 miljoonaa euroa Itäisen Suomen ohjelman toteutukseen. Rahoitus vahvistaa alueen talouskasvua, työllisyyttä ja huoltovarmuutta sekä tukee koko Suomen kestävää kehitystä.
Orpon hallitus on päättänyt kohdentaa valtion vuoden 2025 talousarviossa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen 16 106 000 euron myöntövaltuuden Itäisen ja Pohjoisen Suomen ohjelmien toimeenpanoon. Itäisen Suomen ohjelmaan kohdennetaan 12 000 000 euroa.
Itäisen Suomen ohjelman varat suunnataan laajoihin, ylimaakunnallisiin hankkeisiin, jotka edistävät muun muassa investointeja, puhdasta energiaa, osaavan työvoiman saatavuutta sekä alueen saavutettavuutta. Panostus perustuu Orpon hallitusohjelmaan ja vastaa alueen haastavaan työllisyys- ja taloustilanteeseen.
– Kokoomusjohtoisen hallituksen päätös tuo merkittävän lisäpanoksen Itä-Suomen tulevaisuuteen. Nyt rahoitus pitää kohdentaa isoihin hankkeisiin, jotka vahvistavat alueen elinvoimaa ja luovat uusia mahdollisuuksia yrityksille ja ihmisille, sanoo kokoomuksen lappeenrantalainen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
