Matalahden vesinäytteissä ei hälyttäviä tuloksia
Naantalin kaupunki otatti vesinäytteet Matalahden rannasta syyskuun alussa yleisöilmoituksen vuoksi. Vedessä oli havaittu erikoinen kalvo sekä värimuutoksia.
Näytteistä määritettiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa uimaveden laadunvalvonnan indikaattorimikrobit, rautapitoisuus ja aistinvaraisesti haju sekä mikroskopoitiin kasviplanktonlajistoa.
Bakteeritulosten mukaan veden laatu oli hygieeniseltä tilaltaan vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan hyvä. Näytteitä otettiin kaksi, joista toisessa ilmeni korkeaa rautapitoisuutta.
Mikroskooppitarkastelun perusteella näytteessä oli melko paljon pieniä ripsieläimiä ja panssarileviä. Jonkin verran havaittiin myös silmäleviä. Mikroskopoinnin perusteella vaikutti siltä, että rusehtava aines oli eloperäistä hajoamistuotetta. Veden väriin vaikutti myös korkea rautapitoisuus, minkä aiheutti todennäköisesti humukseen ja saviainekseen sitoutunut rauta.
Veden pintaan raitoja aiheuttanut kalvo oli todennäköisesti biofilmiä eli kalvoa, jonka ovat saattaneet aiheuttaa esim. sinilevät, ja veden liike painoi kalvon kasaan. Myös rautabakteerit saattavat aiheuttaa veteen öljymäisiä sinertäviä läikkiä.
Kaupunki ei Naantalin ympäristöpäällikkö Saija Kajalan mukaan tee veden laadun seurantaa Matalahdella säännöllisesti, sillä alueella ei sijaitse kaupungin virallista uimapaikkaa. Tämän syksyn osalta uimakausi on enemmissä määrin myös jo ohi.
Kajala uskoo, että veden laatu Matalahdella paranee sitä mukaan kuin säät kylmenevät. Matalahti on rehevöitynyt, melko sulkeutunut lahti, jota vesikasvien suuri määrä ja niiden loppukesällä tavattavat hajoamistuotteet vedessä hyvin kuvastavat.
Saija KajalaympäristöpäällikköNaantalin kaupunkiPuh:0404824340saija.kajala@naantali.fi
