Naantalin kaupunki

Matalahden vesinäytteissä ei hälyttäviä tuloksia

9.10.2025 15:17:32 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

Jaa

Naantalin kaupunki otatti vesinäytteet Matalahden rannasta syyskuun alussa yleisöilmoituksen vuoksi. Vedessä oli havaittu erikoinen kalvo sekä värimuutoksia.

Naantalin Matalahti.
Matalahden veden laadun arvioidaan paranevan sitä mukaan kun säät kylmenevät. Teemu Mäki

Näytteistä määritettiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa uimaveden laadunvalvonnan indikaattorimikrobit, rautapitoisuus ja aistinvaraisesti haju sekä mikroskopoitiin kasviplanktonlajistoa.

Bakteeritulosten mukaan veden laatu oli hygieeniseltä tilaltaan vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan hyvä. Näytteitä otettiin kaksi, joista toisessa ilmeni korkeaa rautapitoisuutta.

Mikroskooppitarkastelun perusteella näytteessä oli melko paljon pieniä ripsieläimiä ja panssarileviä. Jonkin verran havaittiin myös silmäleviä. Mikroskopoinnin perusteella vaikutti siltä, että rusehtava aines oli eloperäistä hajoamistuotetta. Veden väriin vaikutti myös korkea rautapitoisuus, minkä aiheutti todennäköisesti humukseen ja saviainekseen sitoutunut rauta.

Veden pintaan raitoja aiheuttanut kalvo oli todennäköisesti biofilmiä eli kalvoa, jonka ovat saattaneet aiheuttaa esim. sinilevät, ja veden liike painoi kalvon kasaan. Myös rautabakteerit saattavat aiheuttaa veteen öljymäisiä sinertäviä läikkiä.

Kaupunki ei Naantalin ympäristöpäällikkö Saija Kajalan mukaan tee veden laadun seurantaa Matalahdella säännöllisesti, sillä alueella ei sijaitse kaupungin virallista uimapaikkaa. Tämän syksyn osalta uimakausi on enemmissä määrin myös jo ohi.

Kajala uskoo, että veden laatu Matalahdella paranee sitä mukaan kuin säät kylmenevät. Matalahti on rehevöitynyt, melko sulkeutunut lahti, jota vesikasvien suuri määrä ja niiden loppukesällä tavattavat hajoamistuotteet vedessä hyvin kuvastavat. 

Avainsanat

uimavedetmeriveden laatunaantali

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Naantalin Matalahti.
Matalahden veden laadun arvioidaan paranevan sitä mukaan kun säät kylmenevät.
Teemu Mäki
Lataa

Liitteet

Naantalin kaupunki

Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye