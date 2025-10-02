Suomen Punainen Risti auttaa katastrofirahastostaan: tukea maanjäristyksestä kärsivien auttamiseen Filippiineillä ja ebolan vastaiseen työhön Kongon demokraattisessa tasavallassa
Suomen Punainen Risti antaa rahallista tukea kahteen hätäapuoperaatioon maailmalla. Kongon demokraattisessa tasavallassa tuetaan työtä lisääntyviä ebolatartuntoja vastaan ja Filippiineillä autetaan maanjäristyksessä kotinsa menettäneitä.
Apu operaatioihin Kongossa ja Filippiineillä annetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta. Ebolan vastaiseen työhön annetaan 400 000 euroa ja maanjäristyksestä kärsivien auttamiseen samoin 400 000 euroa.
Varat käytetään kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioihin paikan päällä.
Ebolatartunnat kasvussa Kongon demokraattisessa tasavallassa
Suomen Punainen Risti tukee kansainvälisen Punaisen Ristin hätäapuoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa ebolatautitapausten määrä on lähtenyt nousuun Kasain maakunnassa. Ebola on tautina hyvin tuhoisa, sillä se tarttuu helposti, ja sairastuneista keskimäärin jopa puolet menehtyy.
– Kongon terveydenhuoltojärjestelmä on heikko, ja konfliktin keskellä elävässä maassa välttämättömään hoitoon pääsy on monille vaikeaa. Myös terveydenhuollon henkilökuntaa on menehtynyt ebolan vuoksi. Tartuntoihin on puututtava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vieläkin mittavammalta inhimilliseltä kärsimykseltä säästytään, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainvälisen liiton (IFRC) avustusoperaatio tukee paikallisen Punaisen Ristin työtä tartuntojen pysäyttämiseksi. Avustusoperaatiossa ehkäistään tartuntoja esimerkiksi parantamalla tartuntojen seurantaa, tukemalla menehtyneiden turvallista hautaamista lisätartuntojen välttämiseksi ja jakamalla tietoa taudin ehkäisemisestä yhteisöjen sisällä. Paikallinen Punainen Risti tukee viranomaisia myös rokotusten järjestämisessä.
Filippiineillä jälkijäristykset vaikeuttavat paluuta arkeen
Syyskuun viimeisenä päivänä Filippiineillä tapahtunut maanjäristys on lukuisine jälkijäristyksineen vaikuttanut yli 170 000 ihmisen elämään Cebun maakunnassa. Pelastusvaiheen päätyttyä paluu arkeen on ollut hidasta. Tuhoutuneet rakennukset ja tiet sekä sähköverkon ja tietoliikenteen katkot vaikeuttavat avustustoimia.
– Apua tarvitaan vielä pitkään, sillä arviolta yli 20 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Monet pystyynkin jääneet koulut ja muut rakennukset ovat pahasti vaurioituneet. Esimerkiksi Cebun aluesairaalan ympärillä Bogossa monet potilaat eivät uskaltaudu sairaalaan sisälle, sillä jälkijäristyksiä on ollut jopa tuhansia. Filippiinien Punainen Risti on pystyttänyt sairaalan jatkoksi telttoja, joissa ihmiset saavat apua, Korhonen kertoo.
Suomen Punainen Risti tukee IFRC:n hätäapuoperaatiota kaikkein haavoittuvimmassa tilanteessa olevien ihmisten auttamiseksi. Apu suunnataan erityisesti ihmisille, jotka eivät saa riittävää tukea muuta kautta. Punaisen Ristin apu on esimerkiksi terveydenhuollon tukemista, suojaa kodistaan paenneille, avustustarvikkeita, käteisapua ja tukea uuden elinkeinon hankkimiseen menetetyn tilalle.
Katastrofirahasto mahdollistaa nopean avun ympäri maailmaa
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon valmiiksi kerättyjen varojen turvin Punainen Risti pystyy auttamaan nopeasti, kun avun tarve syntyy esimerkiksi äkillisen epidemian, luonnonkatastrofin tai konfliktin vuoksi.
Katastrofirahastoon kerätään esimerkiksi Nälkäpäivänä varoja, joita ei ole etukäteen sidottu tiettyyn kohteeseen. Siksi niillä pystytään auttamaan siellä, missä apua eniten tarvitaan. Katastrofirahaston lahjoitusvaroilla autetaan myös Suomessa.
Katastrofirahaston lahjoitustiedot:
- Lahjoita verkossa www.punainenristi.fi/lahjoita
- Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)
- Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 10900
- Tee tilisiirto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 5186.
Yhteystiedot:
Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, p. 040 120 9728, marko.korhonen@punainenristi.fi
Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, p. 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi
Kuvat
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
