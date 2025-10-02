Suomen Punainen Risti auttaa katastrofirahastostaan: tukea maanjäristyksestä kärsivien auttamiseen Filippiineillä ja ebolan vastaiseen työhön Kongon demokraattisessa tasavallassa

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.



Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.