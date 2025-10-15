Lempeä ja luova lähestymistapa pelkoihin – Lapsille suunnattu Mörkö-työpaja 25.10. Tikanojan taidekodissa
Lasten ja nuorten maailmat nousevat keskiöön Tikanojan taidekodin uudessa kuvitusnäyttelyssä, jossa on tarjolla yli 5-vuotiaille lapsille suunnattu Mörkö-työpaja kuvittaja Satu Kettusen johdolla.
Näyttelyyn Minä en pelkää – suomalaisia nykykuvittajia liittyvässä Mörkö-työpajassa lapset pääsevät työstämään pelkojen ja mielikuvituksen teemoja kollaasitekniikan avulla.
Kuvittaja Satu Kettusen Mörköjuhlat-lastenkirjaan perustuvissa työpajoissa lapset voivat antaa omille peloilleen hahmon ja kohdata ne lempeällä ja luovalla tavalla. Tikanojan taidekodissa järjestetään kaksi avointa työpajaa yli 5-vuotiaille lapsille kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti) lauantaina 25.10. klo 11.00, jossa pääkieli on englanti ja klo 14.00, jossa pääkieli on suomi.
Mörköhahmoja työstettiin jo ennen näyttelyä
Kolme vaasalaista varhaiskasvatuksen ryhmää Tervajoelta, Vaasan English Playschoolista ja Inkerinpuiston kielikylpyryhmästä osallistui toukokuussa Mörkö-työpajoihin, joita Kettunen ohjasi. Osa lasten mörköhahmoista pääsi myös mukaan näyttelyyn tuotettuun Satu Kettusen kolmiulotteiseen installaatioon. Vuodenvaihteessa osa näistä installaation mörköhahmoista vaihtuu.
Työpajojen kautta pelkoja ja mielikuvia pystyttiin käsittelemään konkreettisesti taiteen keinoin. Lapset suhtautuivat mörköteemaan vaihtelevasti, osa jännityksellä ja osa uteliaasti. Kollaasitekniikka teki työskentelystä luontevaa: lapset rakensivat hahmot pala palalta.
-Lasten oli helppo tarttua toimeen, kun he saivat valita mörölleen osia valmiiden paperinpalojen joukosta. Jokaisella lapsella mörkö ja sen tarina muodostui vähitellen, kun mieluisia osia löytyi, kertoo varhaiskasvattaja Salla Välimäki Tervajoen esikouluryhmästä.
Lasten mielikuvitus esiin
Teemaan tutustuttiin ennakkoon Satu Kettusen Mörköjuhlat-kirjan avulla, mikä helpotti aiheen lähestymistä ja madalsi jännitystä.
Lopputuloksena syntyi hyvin monimuotoisia ja yksilöllisiä mörköjä: toiset rakentuivat lempiasioiden, toiset värien, muotojen tai tunnetilojen ympärille. Jokaiselle mörölle kehkeytyi oma tarina, ja lasten suhtautuminen omiin ja toisten tuotoksiin oli innostunutta ja hyväksyvää.
-Lapset olivat ylpeitä tuotoksistaan ja jokaista mörköä esiteltiin ja katseltiin päiväpiirin aikana, kertoo Inkerinpuiston kielikylpyryhmän varhaiskasvattaja Camilla Lehtonen.
Lasten mielikuvitus yllätti aikuiset: pienetkin yksityiskohdat olivat monelle merkityksellisiä. Työpajat herättivät paljon luovuutta, ja aikuiset kokivat kollaasityöskentelyn innostavaksi tavaksi käsitellä myös haastavampia aiheita.
- Lasten mielikuvitus ja kekseliäisyys oli aivan loistavaa ja yllätti meidät. Se kuinka tärkeitä mörön pienetkin yksityiskohdat olivat osalle lapsista, kertoi siitä, kuinka syviä ajatuksia tämä projekti heissä herätti. Kaiken kaikkiaan Mörkö-työpaja oli tosi positiivinen kokemus sekä lapsille, että ryhmän aikuisille, kuvailee English Playschoolin johtaja Nina Södergård.
Ohjelmaa myös yläkouluikäisille
Näyttelyn yhteyteen on rakennettu laaja oheisohjelma, jossa huomioidaan eri-ikäiset kävijät. Näyttelyn oheismateriaali tarjoaa myös yläkoululaisille mahdollisuuden tutustua sarjakuvan tekoprosessiin Juliana Hyrrin ja Riina Tanskasen teosten kautta. Lisäksi näyttelyn taideteoksiin on lisätty kielellistä saavutettavuutta.
Ryhmänäyttely Minä en pelkää – suomalaisia nykykuvittajia esittelee kuusi ansiokasta ja palkittua nykykuvittajaa ja siinä nähdään teoksia Juliana Hyrriltä, Satu Kettuselta, Janna Lindforsilta, Jenny Lucanderilta, Saara Obelelta ja Riina Tanskaselta. Näyttelyssä on perinteisten piirustusten ja maalausten lisäksi mukana on animaatioita ja tilallisia installaatioita. Näyttely on esillä 27.9.2025–23.5.2026.
Näyttelyn ja työpajojen toteutusta tukee Svenska Kulturfondenin Hallå! Språkmöten år 2025 -hanke.
