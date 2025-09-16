Kemianteollisuus ry

Kemianteollisuuden kysely: Ammatillisten osaajien tarve ei ole katoamassa, mutta vastavalmistuneiden osaamisen taso on heikkoa

9.10.2025 15:28:21 EEST | Kemianteollisuus ry | Tiedote

Kemianteollisuuden uuden osaamiseen painottuvan jäsenkyselyn tulokset julkaistiin tänään. Tuloksissa korostuu se, että ammatillisten osaajien tarve säilyy tulevaisuudessakin, mutta osaaminen ei vastaa yritysten tarpeisiin. Kyselyyn vastasivat Kemianteollisuus ry:n jäsenyritykset. 

Noin 20 prosenttia vastaajista arvioi, että ammatillinen osaaminen vastaa yritysten tarpeisiin huonosti ja lähes 60 prosenttia katsoo sen vastaavan vain kohtalaisesti. Avovastauksista käy ilmi, että puutteita on perusosaamisessa, kuten laboratoriotyöskentelyssä sekä työelämätaidoissa.  

Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, että työtehtäviä on jäänyt täyttämättä, koska hakijoiden osaaminen ei riitä.  

– Liian moni valmistuu työelämään puutteellisilla taidoilla. Tämä on huolestuttavaa, koska osaajat ovat yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kulmakivi, toteaa Kemianteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Hanna Hyyryläinen. 

Tällä hetkellä moni opiskelija aloittaa jo ammatillisen koulutuksen puutteellisilla taidoilla. Tämä johtaa siihen, että he jäävät jälkeen myös opintojen aikana ja valmistuvat lopulta työelämään riittämättömin valmiuksin. 

Samaan aikaan kyselystä selviää, ettei ammatillisten osaajien merkitys ja määrä ole vähenemässä kemianteollisuudessa. Joka kolmas yritys ennakoi työntekijöiden tarpeen kasvavan tulevaisuudessa, kun taas joka kymmenes arvioi sen vähenevän ja loput arvioivat työvoiman tarpeen pysyvän ennallaan.  

Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden osalta kasvua odottaa joka viides yritys. Myös korkeakoulutettuja tarvitaan tulevaisuudessa lisää, mutta on selvää, että kemianteollisuus tulee jatkossakin tarvitsemaan sekä ammatillisia osaajia että korkeakoulutettuja. 

Osaamiskyselyssä tarkasteltiin myös tekoälyn vaikutusta tulevaisuuden henkilöstötarpeisiin. Kyselyn tulokset paljastavat, että tekoäly muokkaa jo nyt työnkuvia: neljännes vastaajista arvioi, että tekoäly vähentää alempien toimihenkilöiden tehtäviä. Suurissa yrityksissä näin uskoo jopa 40 prosenttia. Nämä henkilöt ovat usein AMK-taustaisia, ja osalla on ammatillisen koulutuksen tutkinto. 

Vain kuusi prosenttia vastaajista ennakoi tekoälyn vähentävän työntekijöiden tehtäviä, ja ylempien toimihenkilöiden kohdalla osuus jää neljään prosenttiin. 

Osaamiskyselystä nousee esiin kaksi merkittävää johtopäätöstä. Ensinnäkin ammatillisen osaamisen tasoa on nostettava, jotta se vastaisi paremmin työelämän vaatimuksiin. Kemianteollisuus tarvitsee jatkossakin noin puolet osaajista ammatillisesta koulutuksesta ja puolet korkeakoulutustaustalla. Toiseksi tekoäly sekä digitalisaatio tulevat merkittävästi muuttamaan osaamistarpeita. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä, joilla on teknologista osaamista sekä kykyä omaksua uutta.  

– Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen korostuvat työelämätaitoina entisestään, painottaa Hyyryläinen. 

Kysely toteutettiin 17.9.–7.10.2025. Kyselyyn vastasi 50 Kemianteollisuus ry:n jäsenyrityksen henkilöstövastaavaa. 

