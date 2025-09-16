Kemianteollisuuden kysely: Ammatillisten osaajien tarve ei ole katoamassa, mutta vastavalmistuneiden osaamisen taso on heikkoa
Kemianteollisuuden uuden osaamiseen painottuvan jäsenkyselyn tulokset julkaistiin tänään. Tuloksissa korostuu se, että ammatillisten osaajien tarve säilyy tulevaisuudessakin, mutta osaaminen ei vastaa yritysten tarpeisiin. Kyselyyn vastasivat Kemianteollisuus ry:n jäsenyritykset.
Noin 20 prosenttia vastaajista arvioi, että ammatillinen osaaminen vastaa yritysten tarpeisiin huonosti ja lähes 60 prosenttia katsoo sen vastaavan vain kohtalaisesti. Avovastauksista käy ilmi, että puutteita on perusosaamisessa, kuten laboratoriotyöskentelyssä sekä työelämätaidoissa.
Yli 40 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo, että työtehtäviä on jäänyt täyttämättä, koska hakijoiden osaaminen ei riitä.
– Liian moni valmistuu työelämään puutteellisilla taidoilla. Tämä on huolestuttavaa, koska osaajat ovat yritysten kasvun ja kilpailukyvyn kulmakivi, toteaa Kemianteollisuus ry:n osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Hanna Hyyryläinen.
Tällä hetkellä moni opiskelija aloittaa jo ammatillisen koulutuksen puutteellisilla taidoilla. Tämä johtaa siihen, että he jäävät jälkeen myös opintojen aikana ja valmistuvat lopulta työelämään riittämättömin valmiuksin.
Samaan aikaan kyselystä selviää, ettei ammatillisten osaajien merkitys ja määrä ole vähenemässä kemianteollisuudessa. Joka kolmas yritys ennakoi työntekijöiden tarpeen kasvavan tulevaisuudessa, kun taas joka kymmenes arvioi sen vähenevän ja loput arvioivat työvoiman tarpeen pysyvän ennallaan.
Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden osalta kasvua odottaa joka viides yritys. Myös korkeakoulutettuja tarvitaan tulevaisuudessa lisää, mutta on selvää, että kemianteollisuus tulee jatkossakin tarvitsemaan sekä ammatillisia osaajia että korkeakoulutettuja.
Osaamiskyselyssä tarkasteltiin myös tekoälyn vaikutusta tulevaisuuden henkilöstötarpeisiin. Kyselyn tulokset paljastavat, että tekoäly muokkaa jo nyt työnkuvia: neljännes vastaajista arvioi, että tekoäly vähentää alempien toimihenkilöiden tehtäviä. Suurissa yrityksissä näin uskoo jopa 40 prosenttia. Nämä henkilöt ovat usein AMK-taustaisia, ja osalla on ammatillisen koulutuksen tutkinto.
Vain kuusi prosenttia vastaajista ennakoi tekoälyn vähentävän työntekijöiden tehtäviä, ja ylempien toimihenkilöiden kohdalla osuus jää neljään prosenttiin.
Osaamiskyselystä nousee esiin kaksi merkittävää johtopäätöstä. Ensinnäkin ammatillisen osaamisen tasoa on nostettava, jotta se vastaisi paremmin työelämän vaatimuksiin. Kemianteollisuus tarvitsee jatkossakin noin puolet osaajista ammatillisesta koulutuksesta ja puolet korkeakoulutustaustalla. Toiseksi tekoäly sekä digitalisaatio tulevat merkittävästi muuttamaan osaamistarpeita. Yritykset tarvitsevat työntekijöitä, joilla on teknologista osaamista sekä kykyä omaksua uutta.
– Osaamisen kehittäminen ja jatkuva oppiminen korostuvat työelämätaitoina entisestään, painottaa Hyyryläinen.
Kysely toteutettiin 17.9.–7.10.2025. Kyselyyn vastasi 50 Kemianteollisuus ry:n jäsenyrityksen henkilöstövastaavaa.
Yhteyshenkilöt
Hanna HyyryläinenAsiantuntija, Osaaminen ja vetovoima Kemianteollisuus ryPuh:+358 44 296 3394hanna.hyyrylainen@kemianteollisuus.fi
Liitteet
Twitter: @Kemianteollisuu - https://twitter.com/Kemianteollisuu
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimme Suomeen vuositasolla reilut miljardi euroa. Miten ruoka, luonnonvarat ja energia saadaan riittämään maailman kasvavalle väestölle? Puhdas vesi, uusiutuvat polttoaineet ja lääkkeet ovat kemiaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kemianteollisuus ry
Kemianteollisuuden yrityksiltä täystyrmäys EU:n kauppadiilille – jopa satojen miljoonien eurojen isku toimialalle16.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kemianteollisuuden yritykset suhtautuvat kriittisesti EU:n kauppaneuvottelutoimiin Yhdysvaltojen kanssa. Vain 6 prosenttia alan yrityksistä arvioi neuvottelujen lopputuloksen myönteiseksi, ja selvä enemmistö katsoo, ettei kauppasopimus lisää investointihalukkuutta Suomeen.
Teollisuuden toimintaedellytyksistä huolehtiminen luo talouskasvua ja työllisyyttä2.9.2025 23:20:40 EEST | Tiedote
Hallitus julkisti myöhään tiistaina talousarvioesityksensä vuodelle 2026. Budjettiriihessä tehtiin noin miljardin euron lisäsopeutukset, jotka ovat mittaluokaltaan ymmärrettäviä ja välttämättömiäkin julkisen talouden tasapainottamiseksi. Valitettavasti osa leikkauksista osuu teollisuuteen ja sen toimintaedellytyksiin – ja siten talouskasvun ja työllistämisen mahdollisuuksiin.
Sähköveron korotukset uhkaisivat viedä teollisuuden selkeimmän kilpailuvaltin – suorat kustannukset jopa satoja miljoonia euroja6.8.2025 13:55:00 EEST | Tiedote
Suomen valtion velkaantumistilanne on vakava. Julkisuudessa on syystäkin spekuloitu keinoilla, joilla valtiontalouden tilaa voisi vahvistaa. Valitettavasti yksi mainituista keinoista, teollisuuden sähköveron nostaminen, sahaisi vain omaa oksaa Suomi Oy Ab:n alta.
Kemianteollisuuden yritysjohtajat: Sijainti on Suomen suuri heikkous globaalissa kaupankäynnissä – Näin pärjäsimme vertailussa Ruotsiin18.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen maantieteellinen sijainti on selvä heikkous suhteessa kilpailijamaihin, arvioivat Suomen toiseksi suurimman vientialan kemianteollisuuden toimitusjohtajat tuoreessa kyselyssä. Toimitusjohtajat nostivat heikkoutena esille myös muun muassa yritysvastaisen kulttuurin Suomessa.
Yhteisöveron alentamisesta ja palkkaverotuksen keventämisestä kiitokset hallitukselle – osa päätöksistä heikentää kuitenkin teollisuuden kilpailukykyä23.4.2025 23:01:35 EEST | Tiedote
Hallitus julkisti keskiviikkona julkisen talouden suunnitelmansa vuosille 2026–2029. Kasvuriiheksi nimettyyn puoliväliriiheen kohdistui paljon odotuksia, ja hallitus onnistuikin tekemään myönteisiä, kasvua tukevia päätöksiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme