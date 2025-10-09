Pia Lohikoski: Oikeistohallituksen leikkaukset kulttuuriin on peruttava

Lohikoski piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskustelussa kulttuuripoliittisesta selonteosta eduskunnassa torstaina.

Pia Lohikosken pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuhe keskustelussa hallituksen kulttuuripoliittisesta selonteosta:

Arvoisa puhemies,

Viime viikonloppuna kävin katsomassa Kansallisteatterissa Lauri Maijalan ohjaaman Täällä Pohjantähden alla.

Kolmen osan mittainen tuttu tarina, mutta uusi tulkinta Suomen historiasta muistutti jälleen, miten syvälle taide ja kulttuuri voi mennä:

miten se voi avata yhteistä muistiamme, itseymmärrystämme, ristiriitojen ja yhtenäisyyden kokemusta.

Taide ja kulttuuri ovat sivistyksen, vapauden ja demokratian ilmentymä. Taiteen ja kulttuurin tekijät ovat meidän kaikkien yhteinen kirjuri ja tulkki, kompassi ja peili.

Kulttuurilla ja taiteella on valtavasti positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin, osallisuuteen, eriarvoisuuden ehkäisyyn sekä resilienssiin.

Vasemmistoliiton lähtökohta on, että pitkäjänteinen kulttuuripolitiikka on myös kestävän yhteiskunnan tae.

Kulttuurin ja taiteen arvoa ei voi mitata vain euroissa tai vientiluvuissa.

Suuria kertomuksia ei kerrota ilman, että meillä on taiteellista ilmaisua ja luovuutta tukeva kulttuuriekosysteemi. Suuria ei ole ilman pieniä. Kulttuuri ei elä pelkän markkinaehtoisuuden avulla.

Arvoisa puhemies

Kulttuuripoliittisen selonteon suurin ongelma on, ettei se tunnista riittävästi taiteen ja kulttuurin autonomian takaavia toimia.

On hyvä, että selonteossa tunnustetaan, että julkisen rahoituksen vastuu on turvata jokaiselle kulttuurin saavutettavuus.

Mitä kirjaus todellisuudessa tarkoittaa, kun samalla hallitus leikkaa taide- ja kulttuuritoimijoiden rahoituspohjaa vuodesta toiseen?

Konkreettinen toimeenpanosuunnitelma, jolla tavoitteet olisi tarkoitus toteuttaa, tehdään vasta ensi keväänä. Ilmeisesti hallitus aikookin jättää selonteon kirjausten toimeenpanon muiden huoliksi seuraaville hallituskausille.

Hallituksen leikkausten myötä uhan alla ovat teatteri- ja orkesteriverkosto, koko elokuva-ala ja maakuntien leffateatterit, vapaan kentän toimijat, lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetuksen saavutettavuus.

Nämä leikkaukset on peruttava.

Leikkaukset tarkoittavat suljettuja ovia, kulttuurierämaita, lisää työttömyyttä ja sitä, että lasten ja nuorten kulttuurikokemukset ja -harrastukset käyvät yhä harvemmille mahdollisiksi.

Kun rahoitus kutistuu ja epävarmuus kasvaa, kulttuuritoimijoilta putoaa pohja toiminnan pitkäaikaiselle suunnittelulle. Siis juuri sille, mihin tämä selonteko pyrkii.

Arvoisa puhemies

Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin asuinpaikasta, kielestä, tulotasosta tai toimintakyvystä riippumatta.

Kulttuuripolitiikan on oltava yhdenvertaisuuspolitiikkaa. Siksi kulttuuripalveluiden ja taiteen perusopetuksen on oltava kaikkien saavutettavissa, ei vain niiden, joilla on varaa.

Kulttuuripolitiikan tehtävä on turvata taiteen autonomia, ei markkinaehtoistaa sitä. Julkisen vallan on taattava edellytykset vapaalle taiteelle, joka ei taivu poliittiseen tai taloudelliseen ohjaukseen.

Vasemmistoliitto esittää, että taiteen ja kulttuurin rahoitus nostetaan prosenttiin valtion budjetista. Se on konkreettinen ja välttämätön tavoite, jos haluamme turvata monimuotoisen kulttuurin Suomessa.

Rahoitus ei kuitenkaan yksin riitä. Taidetta ei ole ilman tekijöitä.

Taiteilijoiden toimeentulo on kriisissä, ja siksi Vasemmistoliitto vaatii Reilun taiteen periaatteita toimeenpanosuunnitelmaan: reiluja palkkioita ja asianmukaista korvausta tehdystä työstä.

Taiteilijoiden sosiaaliturva on myös uudistettava. Yhdistelmävakuutus olisi hyvä alku, mutta pitkällä aikavälillä perustulo takaisi luovan työn perusedellytykset.

Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut on nostettava keskiöön. Jokaisella lapsella on oikeus taiteeseen ja harrastamiseen, ei vain niillä, joiden perheillä on siihen varaa.

Tarvitaan uusi tasa-arvoraha taiteen perusopetukseen sekä kulttuurikasvatussuunnitelmat jokaiseen kuntaan. Taidetestaajien ja lastenkulttuurikeskusten toiminta on pelastettava.

Kulttuuri kuuluu myös maaseudulle ja pieniin kuntiin. Tarvitsemme strategian liikkuvien kulttuuripalvelujen kehittämiseksi, jotta taide ei keskity vain suuriin kaupunkeihin.

Tekijöiden korvauksiin on puututtava heti. Näyttelypalkkio- ja hyvitysmaksujärjestelmiä on uudistettava, hallituksen kulttuuripalveluiden ALV-korotukset peruttava ja kirjat saatava nollaverokantaan.

AV-kannustin on vakiinnutettava ja lainauskorvaukset nostettava pohjoismaiselle tasolle. Tekijänoikeudet on turvattava myös tekoälyn aikakaudella.

Arvoisa puhemies,

teen vastalauseen 1 mukaisen kannanottoehdotuksen.

Selonteko jää tyhjäksi kirjaimeksi, jos samalla heikennetään edellytyksiä tehdä pitkäjänteistä kulttuuripolitiikkaa.

Katso suomalainen elokuva ja teatteriesitys, lue kotimainen kirja – ne kyllä kertovat sinulle, miksi suomalaista taidetta tarvitaan.

Jos me emme puolusta kotimaista kulttuuria, ei sitä tee kukaan muukaan.