Vuosisatoja kadonneeksi luultu espanjalainen taideteos sijaitsee Helsingin Kuusisaaressa
Villa Gyllenbergin taidemuseossa esillä oleva maalaus Pietari Marttyyri (n. 1650–1655) on vahvistunut espanjalaisen barokkitaiteen mestari Antonio del Castillo y Saavedran (1616–1668) teokseksi. Tutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön tuloksena on selvinnyt, että teos on osa San Pablon luostariin kuulunutta pyhimyksiä esittävää sarjaa.
Sijainti tuntematon
Museon intendentti Lotta Nylund lomaili keväällä 2024 Andalusiassa, ja vieraili myös Córdoban taidemuseossa. Museossa hän kiinnitti huomiota laattaan, joka esitteli Castillon kymmenen fransiskaani- ja dominikaanipyhimystä esittelevän sarjan. Sarjassa oli tyhjiä kohtia puuttuvien teosten kohdalla, ja ensimmäisen kohdalla luki ”San Pedro Mártir – paradero desconocido”, eli ”Pietari-marttyyri, sijainti tuntematon.” Nylund tajusi heti, että kadonneeksi luultu teos olisi hyvin todennäköisesti hänen työpaikkansa seinällä.
”Mä taidan tietää missä tämä kadonnut teos sijaitsee: se on Helsingissä Villa Gyllenbergin taidemuseossa! – Ihan uskomatonta! Kun tulin kotiin vertasin teosten mittoja ja luin kaiken tutkimuskirjallisuuden ja alkoi näyttää yhä todennäköisemmältä, että Villa Gyllenbergin teos on oikeasti Córdoban teossarjan puuttuva osa, ” Nylund kertoo.
Seuraavaksi Nylund otti yhteyttä Córdoban taidemuseoon, jossa on kuusi teossarjan kymmenestä maalauksesta. Reaktiot museossa olivat erittäin ilahtuneita, ja Castilloa uransa tutkinut José María Palencia Cerezo kutsuttiin Helsinkiin katsomaan teosta.
Merkittävän taiteilijan uran huipentuma
Dominikaani- ja fransiskaanipyhimyksiä esittävä teossarja on córdobalaisen Antonio del Castillon uran huipentuma, ja sen alkuperäinen kotipaikka oli Córdobassa sijaitseva San Pablon luostari. Espanjan valtio takavarikoi ja myi luostarien omaisuutta 1830-luvulla, ja näin myös San Pablon teossarja hajosi, ja osa teoksista on edelleen kadoksissa.
Suomalainen pankkiiri ja taiteenkerääjä Ane Gyllenberg (1891–1977) osti teoksen taidekauppias Gösta Stenmanilta vuonna 1935, ja Stenman oli puolestaan ostanut teoksen lontoolaisesta galleriasta vuotta aiemmin. Teos esittää dominikaanimunkki Pietari Marttyyriä, tai Pietari Veronalaista, joka toimi 1200-luvun alussa inkvisiittorina Pohjois-Italiassa. Hän kimppuunsa hyökättiin erään matkan aikana: ensin kirveellä päähän, ja kun tämä ei vielä riittänyt, vielä tikarilla rintaan. Katolinen kirkko totesi Pietarin kuolleen marttyyrinä ja hänet julistettiin pyhimykseksi jo seuraavana vuonna. Ane Gyllenberg ei ollut katolinen, mutta harras kristitty ja vapaamuurari, jolle henkinen kehittyminen ja hyväntekeväisyys olivat keskeisiä arvoja. Gyllenberg keräsi uskonnollista taidetta, ja Pietari Marttyyri oli Gyllenbergien kodissa hyvin keskeisellä paikalla.
Restauroitu Pietari Marttyyri on esillä Villa Gyllenbergissä 15.10.2025 avautuvassa Ajan hengessä. Kokoelma Ane Gyllenberg -näyttelyssä. Näyttely esittelee Gyllenbergin kokoelman kehityskaarta, ja sisältää teoksia muun muassa seuraavilta taiteilijoilta: Ilmari Aalto, Taisto Ahtola, Antonio del Castillo y Saavedra, Alvar Cawén, Elin Danielson-Gambogi, Magnus Enckell, A. W. Finch, Sigrid af Forselles, Reino Hietanen, Werner Holmberg, Einar Ilmoni, Karl Emanuel Jansson, Kari Juva, Juhani Linnovaara, Tyko Sallinen, Santeri Salokivi, Sigrid Schauman, Helene Schjerfbeck, Elga Sesemann, Venny Soldan-Brofeldt, Reidar Särestöniemi, Ellen Thesleff, Verner Thomé, Torsten Wasastjerna.
Lisätiedot
Lotta Nylund, intendentti, Villa Gyllenberg, lotta.nylund@gyllenbergs.fi, 040 576 1753
Siiri Oinonen, yleisöpalveluvastaava, Villa Gyllenberg, siiri.oinonen@gyllenbergs.fi, 040 8254763 (kuvapyynnöt).
Museon aukiolo
Ke, la, su klo 12–17
Ryhmävaraukset ja tiedustelut
villa@gyllenbergs.fi
Osoite
Kuusisaarenpolku 11
00340
Helsinki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lotta NylundIntendenttiVilla GyllenbergPuh:+358 40 576 1753lotta.nylund@gyllenbergs.fi
Siiri OinonenYleisöpalveluvastaavaVilla GyllenbergPuh:+358 40 825 4763siiri.oinonen@gyllenbergs.fi
Linkit
Villa Gyllenberg
Villa Gyllenberg on Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön ylläpitämä koti- ja taidemuseo Helsingin Kuusisaaressa. Ajankohtaiset tiedot aukiolosta ja lipuista sekä näyttelyistä ja tapahtumista löydät museon kotisivuilta.
