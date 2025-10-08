Teos-kustantamo

Kirjallisuuden Nobel-palkinto 2025 Lászlo Krasznahorkaille

9.10.2025 16:49:31 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote

Unkarilaisen kirjallisuuden kiintotähti palkittiin visionäärisestä tuotannostaan. Teos julkaisee keväällä Krasznahorkailta kolmannen suomennoksen.

Lászlo Krasznahorkai on kirjallisuuden Nobel-voittaja 2025.
Lászlo Krasznahorkai on kirjallisuuden Nobel-voittaja 2025. Kuva: Czimbal Gyula

Kirjallisuuden Nobel-palkinto on myönnetty unkarilaiselle László Krasznahorkaille.

Palkintolautakunnan mukaan Nobel myönnetään Krasznahorkaille ”vaikuttavasta ja visionäärisestä tuotannosta, joka apokalyptisen kauhun keskellä vahvistaa taiteen voiman.”

Vuonna 1954 syntynyt Krasznahorkai on yksi unkarilaisen nykykirjallisuuden merkittävimpiä nimiä. Hän sai vuonna 2015 arvostetun Man Booker International -palkinnon, ja hänen teoksiinsa perustuvat Béla Tarrin elokuvat ovat nousseet kulttimaineeseen.

”László Krasznahorkai on ollut toistuvasti esillä Nobel-veikkauksissa. Olemme valtavan iloisia ja ylpeitä, että voitto osui hänen kohdalleen”, sanoo Teoksen kustantaja Päivi Koivisto.

”Toivomme, että mahdollisimman moni suomalaislukija löytää Krasznahorkain filosofisten ja runollisten romaanien pariin. Hänen kielensä on vaativaa mutta palkitsevaa. Vaikka hänen tuotantoaan kuvataan usein apokalyptiseksi, teoksissa on myös hiljaista huumoria ja toivoa”, Koivisto jatkaa.

Teos on julkaissut suomeksi Krasznahorkain kaksi romaania, Saatanatango ja Vastarinnan melankolia, jotka molemmat on suomentanut Minnamari Pitkänen. Keväällä 2026 Teos julkaisee häneltä kolmannen suomennoksen, romaanin Seiōbo tuolla alhaalla (Seiōbo járt odalent, suom. Minnamari Pitkänen). Se on meditatiivinen episodiromaani kauneudesta ja pyhän kokemuksesta.

Krasznahorkain romaanit ilmestyvät Teoksen korkeatasoiseen käännöskirjallisuuteen keskittyvässä Baabel-sarjassa.

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja suomentajan haastattelupyynnöt: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

nobelkrasznahorkaikirjallisuusunkarinobel-palkintokirjallisuuden nobellászlo krasznahorkaiteoskustantamokaunokirjallisuuskirjallisuuspalkintokäännöskirjallisuus

Lászlo Krasznahorkai
Lászlo Krasznahorkai
Czimbal Gyula
Vastarinnan melankolia
Vastarinnan melankolia
Kirjan ulkoasu: Miika Immonen
Saatanatango
Saatanatango
Kirjan ulkoasu: Jenni Saari
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

