SDP:n Aki Lindén: Kokoomuksen talouslinja ei vakuuta
SDP:n ja kokoomuksen viime päivien talouspoliittinen kiistely on ollut paljastavaa kokoomuksen osalta, sanoo kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Aki Lindén (sd.).
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen on sanonut Kokoomuksen tavoittelevan kuuden miljardin euron sopeutusta ”ensisijaisesti” leikkaamalla menoja. Käydäänpä läpi tämän vaatimuksen realistisuus.
Valtion vuoden 2026 talousarvion menot ovat 90 miljardia euroa. Siitä 11,5 miljardia on eläkemenoja. Aikooko Kokoomus leikata eläkkeitä?
EU-maksut ovat 2,9 miljardia euroa. Niitä ei voi yksipuolisesti leikata. Korkomenot ovat 3,2 miljardia. Ei niitäkään voi omalla päätöksellä jättää maksamatta.
Puolustusmenot ovat 6,3 miljardia euroa ja niitä on päätetty kasvattaa.
Yliopistojen menot ovat 2,3 miljardia euroa ja poliisin 1,0 miljardia euroa.
Hyvinvointialueet vastaavat sairaaloista, terveyskeskuksista, vanhustenhuollosta, vammaispalveluista ja niin edelleen. Niiden menot ovat budjetin suurin menoerä: 27,1 miljardia euroa. Niiden rahoitusvaje on tunnettu asia ja monella alueella ovat yt-neuvottelut meneillään.
Puheet kuuden miljardin menoleikkauksista kertovat asiantuntemuksen puutteesta Kokoomuksen johdossa. Kuuden miljardin euron sopeutuksessa neljän vuoden (2027–2031) aikana on väistämättä tarkasteltava myös valtion tuloja eli veroja ja muita tuloja. Tämä ei merkitse kiristystä pieni- ja keskituloisten, eli alle 6000 euroa kuukaudessa ansaitsevien, ansiotulojen verotukseen, sillä niiden osuus valtion kaikista vero- ja muista tuloista on alle neljänneksen.
Menosopeutusta tarvitaan, mutta sekin voidaan tehdä oikeudenmukaisemmin kuin nykyinen hallitus on tehnyt. Silti jo kahden miljardin euron menojen leikkaukset nykyistä reilummin kohdennettuna olisivat erittäin vaativa tavoite.
Kansantalouden kasvun toteutuminen yhdellä prosentilla eli kolmella miljardilla vuodessa nostaa julkisen talouden tuloja 1,2 miljardia euroa (40 % kolmesta miljardista). Vastaavasti kahden prosentin kasvu tuottaa 2,5 miljardia euroa vero- ja sosiaaliturvamaksuja julkiselle taloudelle.
Valtion ja laajemmin julkisen talouden vakautus on vaativa kokonaisuus, jossa on oltava vastuullinen. Tarvitaan uskallusta laajan keinovalikoiman käyttöön; pelkkä menojen ”huu-haa-leikkaaminen” on osoitus heikosta talouden asiantuntemuksesta. Tästä syystä kokoomuksen talouslinja ei vakuuta.
Yhteyshenkilöt
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
