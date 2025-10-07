Varhan lisärahoitushakemusta ei hyväksytty
Varsinais-Suomen hyvinvointialue ei saa valtiolta hakemaansa lisärahoitusta. Lisärahoitusta selvittäneen valmisteluryhmän mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut eivät tällä hetkellä Varhan alueella ole vaarantuneet.
Valtioneuvoston päätös Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hakemukseen lisärahoituksesta vuodelle 2025 on julkaistu valtioneuvoston verkkosivuilla.
Hyvinvointialueen on turvattava palvelut talouden tasapainottamisen vaatimuksista huolimatta. Lisärahoitusta ei myönnetty, sillä palvelujen ei tällä hetkellä katsottu olevan vaarantuneet.
Lisärahoitusta selvittänyt työryhmä suosittaa, että Varhan on jatkettava palvelujen uudistamista määrätietoisesti ja varmistettava taloutta tasapainottavat toimenpiteet. Lisäksi suosituksessa todetaan, että hyvinvointialueen on varmistettava poliittinen päätöksentekokyky ja toimiva toimielinrakenne. Hyvinvointialueen toimielin- ja organisaatiorakenne on laaja ja moniportainen, mikä hidastaa päätöksentekoa varsinkin monitahoisissa asioissa.
Työryhmä katsoo, että Varhalla on vielä käytettävissään keinoja: palvelurakenteen ja -verkon uudistaminen, palvelujen integraatio sekä asiakasmaksujen korottaminen lainsäädännön sallimalle enimmäistasolle.
– Päätös valtion lisärahoituksesta oli ennakoimamme. Jatkamme Varhassa määrätietoista työtä ja etsimme yhdessä henkilöstön kanssa ratkaisuja siihen, miten voimme entistä tehokkaampaan tapaan tarjota palveluja alueemme asukkaille, sanoo talousjohtaja Ville Rajahalme.
Lähtökohtana lisärahoituksen hakemisessa oli, että lisärahoituksen turvin alijäämät olisi ollut mahdollista kattaa tällä hetkellä voimassa olevan lain vaatimassa ajassa ja palveluja vaarantamatta. Koska lisärahoitusta ei myönnetty, alijäämien kattaminen on jaksotettava useammalle vuodelle.
Työryhmän raportissa nostetaan esiin, että valmistelussa on laki, joka pidentäisi alijäämien kattamisaikaa. Varha arvioi, että se voisi saada lisäaikaa alijäämien kattamiseen, jos laki etenee. Vuoden 2026 talousarviota valmistellaan tässä vaiheessa niin, että alijäämät tulevat katetuksi vuoden 2028 loppuun mennessä.
Hyvinvointialue on vienyt läpi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa vuodesta 2023 alkaen. Ohjelmaa päivitettiin viimeksi syyskuussa 2025. Siinä on asetettu vuodelle 2026 yhteensä lähes 46 miljoonan euron säästöt.
Varha kävi lisärahoituksesta neuvotteluja ministeriöiden kanssa kesän ja syksyn 2025 aikana. Varha haki valtiolta tälle vuodelle lisärahoitusta lakisääteisten peruspalveluiden turvaamiseen. Aluehallitus päätti lisärahoituksen hakemisesta kesäkuussa 2025.
Vuonna 2025 Varha saa valtiolta noin 2,33 miljardin euron rahoituksen. Tämä on asukaskohtaisesti lähellä koko maan keskitasoa. Varhan valtionrahoitus kasvoi edellisvuodesta erityisesti jälkikäteistarkastuksen ja tarvekertoimen vuoksi.
Ville Rajahalme
talousjohtaja
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
