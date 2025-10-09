Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Valvira määräsi Pohteen purkamaan hoitojonot

9.10.2025 17:07:24 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää yhdeksän hyvinvointialuetta ja HUS-yhtymän saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä. Määräykseen sisältyy uhkasakko. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on yksi määräyksen saaneista. Pohde suhtautuu määräykseen vakavasti ja arvioi sen edellyttämiä toimenpiteitä lähiviikkoina. 

Valvira antoi maaliskuussa 2024 määräyksen, jonka mukaan neljäntoista hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän tuli saattaa kiireetön erikoissairaanhoitoon pääsy lainmukaiseksi 31.3.2025 mennessä. Valviran mukaan alueilla on tehty toimenpiteitä hoitoon pääsyn parantamiseksi, ja osalla alueista tilanne on parantunut selvästi, mutta ei lainmukaiseksi.  

Valvira on tehostanut yhdeksän hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän osalta määräystään uhkasakolla. Myös Pohteelle on asetettu uhkasakko, jonka suuruus on kolme miljoonaa euroa. Uhkasakon suuruus perustuu valvottavan organisaation kokoon sekä Valviran arvioon kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn tilanteesta ja sen kehityksestä maaliskuun 2024 jälkeen.  

− Suhtaudumme vakavasti Valviran antamaan määräykseen ja teemme kaikkemme tilanteen saattamiseksi lainmukaiselle tasolle, toteaa johtajaylilääkäri Terhi Nevala

Tiukka taloustilanne haastaa hoitojonojen purkamista 

Hoitojonot ovat kasvaneet Pohjois-Pohjanmaalla jo hyvinvointialuetta edeltävinä vuosina.  Hyvinvointialueen saama valtionrahoitus on ollut riittämätön hoitovelan purkamiseksi. 

Hoitojonojen purkaminen määräaikaan mennessä on nykyisessä taloustilanteessa haastavaa. Pohteen tavoitteena on saada kaksi vuotta lisäaikaa alijäämien kattamiseen, mikä osaltaan helpottaisi myös hoitojonojen purkamisessa. 

Toimenpiteiden vaikutukset tulevat viiveellä 

Pohteella on tehty määrätietoisesti toimenpiteitä ja investointeja hoitojonojen lyhentämiseksi. Vuoden 2025 talousarviossa hoitojonojen purkamiseen kohdennettiin viiden miljoonan euron erillismääräraha. Uusi sairaala mahdollistaa tehokkaat hoitoprosessit. 

Toimenpiteiden vaikutus ei kuitenkaan ole välitön. Hoitovelan purkamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä kehittämistä. 

Hoitojonot ovat tällä hetkellä pisimmät tietyissä kiireettömissä leikkauksissa. 

Hoitojonoja on edelleen myös psykiatrian puolella, mutta jonot ovat viime vuoden aikana lyhentyneet merkittävästi. 

− Päivystyksellistä ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan kaikissa oloissa ilman viiveitä. Nykytilanteessa yli 70 prosenttia kiireettömistäkin hoidoista toteutetaan lakisääteisessä ajassa, muistuttaa OYS sairaalapalvelujen ja ensihoidon toimialuejohtaja Juha Paloneva

Pohteen täytyy antaa Lupa- ja valvontavirastolle selvitys toimenpiteistä sekä ajantasaiset hoitoon pääsyn seurantatiedot viimeistään 15.5.2026. 

Lisätietoa hoitoonpääsystä:

Hoitoon pääsy - Pohde 

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuehoitoon pääsy

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Aluehallitus käsitteli pelastustoimen palvelutasopäätöstä, dynaamista hankintajärjestelmää vuokrattaville toimitiloille ja kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestelyä7.10.2025 19:29:27 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 7.10.2025 varapuheenjohtaja Mika Rämetin johdolla. Aluehallitus käsitteli pelastustoimen palvelutasopäätöstä, dynaamista hankintajärjestelmää vuokrattavien toimitilojen hankkimista varten ja kansainvälisen hoitajarekrytoinnin puitejärjestelyä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye