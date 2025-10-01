Muistutus // Asunnottomien yön tutustumisretki: asunnottomuus lisääntyy ja päihdetilanne kaduilla raaistuu – mikä ratkaisuksi?

Uusi matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu tarjolla maksutonta keskusteluapua Turussa kaikille yli 16-vuotiaille 29.9.2025 09:05:07 EEST | Tiedote

Diakonissalaitoksen Vamos Turku ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tarjoavat yhdessä maksutonta ja anonyymiä keskusteluapua kaikille yli 16-vuotiaille ilman diagnoosia, lähetettä tai ajanvarausta. Uusi palvelu vastaa alueen kasvavaan ja kiireelliseen tarpeeseen saada mielenterveystukea helposti ja nopeasti.