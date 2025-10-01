Muistutus // Asunnottomien yön tutustumisretki: asunnottomuus lisääntyy ja päihdetilanne kaduilla raaistuu – mikä ratkaisuksi?
Asunnottomien määrä kääntyi vuonna 2024 nousuun ensi kertaa sitten vuoden 2012. Samaan aikaan päihdetilanne kaduilla on pahentunut ratkaisevasti. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on. Tervetuloa 16.10.2025 tutustumisretkelle näkemään ja kuulemaan, mitä on asunnottomien ja asunnottomuustyön arki tänä päivänä.
Asunnottomien yötä vietetään perjantaina 17.10.2025. Haluamme tarjota päättäjille ja median edustajille mahdollisuuden tutustua katujen tilanteeseen ja asunnottomuustyön arkeen jo tätä edeltävänä päivänä.
Miltä asunnottomien tilanne näyttää Helsingin kaduilla? Miten päihdetilanne on muuttunut Alfa-pvp:n myötä? Millaisia haasteita se on tuonut asunnottomuustyöhön? Millaista on asunnottomien arki Asunto ensin -mallilla toimivassa yksikössä?
Milloin? Torstaina 16.10.2025 klo 17.15–19.45
Missä? Reitti: Eduskuntatalo (Pohjoinen Rautatiekatu) - Kurvi - Rinnekodit Silta -asumisyksikkö Kurkimäessä - Eduskuntatalo
Suuntaamme ensin Kurviin kuulemaan asunnottomuus- ja päihdetyön ajankohtaisesta tilanteesta Helsingin kaduilla siellä joka päivä työskentelevien ihmisten näkökulmista. Tämän jälkeen vierailemme Rinnekodit Silta -asumisyksikössä, joka tarjoaa tuettua asumista pitkäaikaisasunnottomille helsinkiläisille. Kierros päättyy Eduskuntatalolle.
Asunnottomuus- ja päihdetyön asiantuntijamme ovat median käytettävissä myös ennen asunnottomien yötä. Ollaan yhteydessä!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni SarolahtiViestintäpäällikkö
Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen toiminta (mm. nuoret, katutyö, päihteet, paperittomat, kidutettujen kuntoutus, Itä-Euroopan liikkuva väestö, kansalaistoiminta)
Susanna KaajaViestintä- ja markkinointipäällikköDiakonissalaitos / Rinnekodit
Rinnekotien viestintä, erityisesti Asunto ensin- ja päihdepalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut.
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen
Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
