Kokoomuksen Autto: Kokoomusjohtoiselta hallitukselta 4,1 miljoonaa euroa Pohjoisen Suomen kasvuun

Rahoitus suunnataan laajoihin, ylimaakunnallisiin hankkeisiin, jotka edistävät muun muassa kestävää kasvua, puhdasta energiaa, osaavan työvoiman saatavuutta sekä alueellista ja kansallista turvallisuutta. Päätös on osa Orpon hallitusohjelman toimeenpanoa.

– Tämä on tärkeä panostus koko Pohjois-Suomen elinvoimaan, huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen. Kokoomusjohtoisen hallituksen päätöksellä luodaan edellytyksiä uusille työpaikoille ja investoinneille, mutta samalla vahvistetaan koko Suomen varautumista muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto.