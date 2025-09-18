Kysely: Suomalaiset jakautuvat sähkönkäytössä kahteen leiriin – toiset haluavat vaivattomuutta, toiset optimoivat säästöjä
Suomalaiset ovat kahtiajakautunutta kansaa sähkön kuluttajakäyttäytymisen suhteen, osoittaa Oomin Norstatilla teettämä kyselytutkimus. Oomin Sähköbarometri 2025 -tutkimuksen mukaan 46 prosenttia suomalaisista ei halua nähdä vaivaa seuratakseen sähkön hintaa tai ajoittaakseen käyttöään hintavaihtelun mukaan. Samaan aikaan 38 prosenttia suomalaisista pyrkii optimoimaan sähkön käyttöä pörssisähkön hintavaihtelun mukaan. Tutkimus paljastaa, että kuluttajien hyvin toisistaan erilaiset tarpeet korostavat tarvetta monipuolisille ja joustaville sähkösopimusratkaisuille.
Kyselytutkimus osoittaa, että suomalaisille sähkölaskun ennustettavuus on erittäin tärkeää. Lähes kaksi kolmesta vastaajasta pitää tärkeänä, että sähkölaskun suuruus on ennustettavissa ja he haluavat tietää täsmälleen, mitä sähkö tulee maksamaan tulevina kuukausina.
‒ Tutkimuksemme vahvistaa sen, minkä näemme jo arjessa: suomalaiset suhtautuvat sähköön hyvin eri tavoin ja jopa selkeää polarisaatiota on nähtävillä. Osa asiakkaista seuraa aktiivisesti hintoja ja haluaa hyödyntää edullisimmat hetket, kun taas toisille tärkeintä on vaivattomuus ja ennustettavuus. Meidän on pystyttävä tarjoamaan molemmille kuluttajaryhmille joustavia ratkaisuja, sanoo Oomin kuluttajaliiketoiminnan johtaja Jani Peuhkurinen.
Yllättävän moni suomalainen eli 63 prosenttia seuraa sähkön hinnan vaihtelua vähintään kuukausitasolla, ja jopa 9 prosenttia vastaajista kertoi seuraavansa sähkön hintaa tuntitasolla. Oman sähköyhtiön mobiilisovellus on 40 prosentille suosituin kanava seurata sähkön spot-hintaa.
Kahtiajakautuminen näkyy selvimmin siinä, että kyselyn mukaan melkein puolet eli 46 prosenttia suomalaisista ei halua nähdä vaivaa seuratakseen sähkön hintaa tai ajoittaakseen sähkön käyttöä hintavaihtelun mukaan. Toisaalta toinen puoli kuluttajista on innokkaita optimoijia, sillä jopa 42 prosenttia vastaakin huomanneensa, että pörssisähkösopimus ja oman sähkön käytön ajoittaminen edullisimmille tunneille mahdollistaa merkittävän säästön sähkölaskussa.
Sähkön hinnannousu huolettaa, mutta tietämys ontuu – kolmasosa suomalaisista ei tiedä omaa sähkönkulutustaan
Kyselytutkimuksesta selviää, miten hyvin suomalaisten kokevat tietävänsä sähköön liittyvät asiat ja mitkä asiat heitä huolettavat.
Yli puolet suomalaisista (53 %) pelkää sähkön hinnan nousua ja haluaa suojautua yllättäviltä hintavaihteluilta. Samaan aikaan suomalaisten tietämys omista sähköasioista on osin vajavaista: kolmasosa vastaa, ettei tiedä taloutensa sähkönkulutusta. Vain 54 prosenttia tuntee hyvin eri sähkösopimustyypit. Naiset ja alle 25-vuotiaat tuntevat eri sähkösopimustyypit muita huonommin: naisista 47 prosenttia tuntee sähkösopimustyypit hyvin, alle 25-vuotiaista 43 prosenttia.
– Sähkön ostamisessa tieto ei lisää tuskaa, vaan päinvastoin. Pieni määrä lisätietoa sähköstä voi jo lieventää huolia. Vaikka sähkölasku koostuu monesta tekijästä, pystyy myös kuluttaja vaikuttamaan sähkölaskuunsa erityisesti valitsemalla itselleen sopivimman sopimustyypin ja kiinnittämällä huomiota kulutukseensa. Kulutusvaikutukselliset ja pörssisähkösopimukset myös mahdollistavat säästöjä kulutuksen ajoittamisella, sanoo Peuhkurinen.
Kysyttäessä suomalaisilta huolista sähkön ostamiseen ja käyttöön liittyen tulevaisuudessa, nousi suurimmaksi huoleksi sähkön hinnan nousu (68 %). Muiksi huoliksi nousivat energiaomavaraisuus Suomessa (42 %), sähkön hinnan jatkuva vaihtelu (35 %) sekä sähkön riittävyys Suomessa (30 %). Vähiten huolettavat sähköyhtiöiden luotettavuus (23 %), sähkön tuotantotavan vastuullisuus (15 %), sähkösopimusvaihtoehtojen vertailun vaikeus (11 %) ja sähkösopimusten hintavertailun vaikeus (9 %).
Tietoa tutkimuksesta
Oomin Sähköbarometri -kyselytutkimus 2025 toteutettiin heinä-elokuun 2025 vaihteessa. Tutkimuksessa haastateltiin 1 571 suomalaista 18‒75 -vuotiasta, ja se edustaa kohderyhmää sukupuolen, iän ja asuinpaikan osalta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Norstatin internet-paneelissa.
Oomi on yksi Suomen suurimmista energiapalveluyhtiöistä. Palvelemme tällä hetkellä yli 500 000 kuluttaja- ja yritysasiakasta ympäri Suomen. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 373,9 milj. euroa ja meillä työskentelee noin 110 oomilaista.
