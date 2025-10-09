SDP:n Pia Viitanen: Kulttuuripoliittinen selonteko hyvä, mutta hallituksen leikkaukset vievät pohjan

Kulttuuripoliittinen selonteko on tärkeä, mutta ristiriita hallituksen toimien kanssa on räikeä

Kulttuuripoliittinen selonteko on merkittävä, hyvä ja kunnianhimoinen asiakirja. Heti alkuun on kuitenkin sanottava, että itseäni häiritsee suunnattomasti ristiriita, mikä vallitsee selonteon tavoitteiden ja hallituksen toimien välillä. Orpon hallituksen kohtuuttomat leikkaukset ja veronkiristykset ovat jo nyt tehneet kulttuurille ja sen toimijoille suunnatonta vahinkoa.



Olen usein sanonut, että jos valtion talous olisi rantapallon kokoinen, niin kulttuurin rahat olisivat pingispallo. Ja vaikka koko pingispallo otettaisiin pois, ei rantapallo pelastuisi – päinvastoin: ilmat lähtisivät.

Hallituksen leikkaukset kurittavat kulttuuria

Vielä keväällä hallituksen puoliväliriihen yhteydessä kulttuuriministeri Talvitie sanoi, ettei kulttuurille ole tulossa uusia leikkauksia. Mutta kun syksy saapui, niin kuinka kävikään: uusi peräti kymmenen miljoonan leikkaus. Tämä on iso isku kulttuurin kentälle.



Elokuva-alan tuista lähtee neljännes ja lisäksi leikkauksia on luvassa mm. Taiken taide- ja kulttuurialan yhteisöjen avustuksiin, festivaaliavustuksiin ja kulttuurilehtien avustuksiin.

Kun tähän päälle tulevat vielä kuntien valtionosuuksien leikkaukset sekä laskevat verotulot, heikkenevät kuntien mahdollisuudet järjestää kulttuuripalveluita.



Hallituksen on peruttava aiotut leikkaukset kulttuuriin. On sulaa hölmöyttä leikata esimerkiksi elokuva-alalta, jossa investoinnit tulevat moninkertaisesti takaisin. Leikkaukset kulttuuriin tyrehdyttävät kasvua ja elinvoimaa. On surullista, että jälleen hallitus on omin toimin painamassa kasvulle jarrua. Työpaikkoja menee – ei tule.

Kulttuuri on hyvinvoinnin, kasvun ja yhteiskunnan eheyttäjä

Sivistysvaliokunnan mietinnön kannanotot ovat tärkeitä. Niiden tulee ohjata jatkotyötä ja ne on sisällytettävä toimeenpanosuunnitelmaan.



Niissä esille nostetut painopisteet vahvistavat käsitystä kulttuurista sekä hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen eheyden perustana että kasvun moottorina. Tarvitsemme entistä poikkihallinnollisempaa kulttuuripolitiikkaa, jossa kulttuuri ymmärretään sekä arvona että välineenä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin vahvistamiseen, luovuuden edistämiseen, oppimistulosten parantamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä kasvun, työllisyyden ja aluetalouksien vahvistamiseen.



Kulttuuriperinnön säilyttäminen tukee kansallista identiteettiä, yhteisöllisyyttä ja henkistä huoltovarmuutta. Tämä näkökulma korostuu erityisesti kriisien aikana, jolloin kulttuuri toimii yhteiskunnallisen kestävyyden ja toivon ylläpitäjänä.

Luovat alat tulee nähdä investointina, osana kansantalouden kasvupotentiaalia, innovaatiopolitiikan ja kansainvälisen kilpailukyvyn välineenä.

Kulttuuri kuuluu kaikille – iästä ja varallisuudesta riippumatta

Valiokunta korostaa kulttuuria jokaisen oikeutena. Kaikilla tulee olla oikeus kokea ja nauttia kulttuurista, harrastaa kulttuuria ja olla luova. Kulttuuri kuuluu kaikille kaikkialla Suomessa, ja on panostettava alueellisiin rakenteisiin, kuten kirjastoverkkoon ja alueellisiin taidelaitoksiin – teattereihin, museoihin ja orkestereihin.



Kulttuuri kuuluu kaikille myös lompakon paksuuteen katsomatta. Mainittakoon tässä aivan upea innovaatio: nyt 10 vuotta täyttänyt Kaiku-kortti, jolla tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat voivat hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin.



Kulttuuri kuuluu kaikille myös ikään katsomatta. On tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus kulkea käsi kädessä kulttuurin kanssa, ja sitä kautta saada hyvät eväät elämään. On huolehdittava kulttuurikasvatuksen ja taiteen perusopetuksen edellytyksistä ja satsattava lukutaidon parantamiseen.

Aivan upea juttu on ollut kasiluokkalaisten Taidetestaajat. Sen rahoitus tulee turvata ja päätökset pitää tehdä mahdollisimman nopeasti.



Myös ikäihmisten osallisuus ja mahdollisuudet kohdata ja harrastaa kulttuuria on turvattava.

On myös nähtävä taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutukset sekä kulttuuripalveluiden merkitys sairaaloissa ja hoitolaitoksissa, samoin kuin niiden käytön mahdollisuudet syrjäytymisen ehkäisyssä.

Taiteen tekijöiden oikeudet ja toimeentulo on turvattava

Taide ja kulttuuri tarvitsevat myös tekijänsä. Taiteilijoiden ja kulttuurintuottajien on voitava hyötyä omasta työstään, ja on tärkeää vahvistaa tekijänoikeuksia. Oikeudet on turvattava ottaen huomioon myös digitalisaation ja tekoälyn vaikutukset.

Myös toimeentulo on turvattava, ja sosiaaliturvasta on saatava kattavampi ja turvallisempi.

Kulttuurin rahoitus on nostettava yhteen prosenttiin valtion budjetista

Lopuksi: Me Sdp:ssä olisimme toivoneet konkreettisia tavoitteita taiteen ja kulttuurin rahoituksen osalta.

Olemme sitoutuneet tavoitteeseen nostaa kulttuurin rahoitusosuus yhteen prosenttiin valtion budjetista.

Mielestämme nyt on aika laatia yhdessä parlamentaarisesti suunnitelma tähän pääsemiseksi. Tämä, jos mikä, olisi osaltaan myös kasvutoimi, mitä nyt kaivataan.