SDP:n Kumpula-Natri kysyy hallitukselta: Miksi yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmän uudistus ei etene, vain leikkauslaki?
SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri on valmistanut eduskunnassa kirjallisen kysymyksen hallitukselle yksityisen kopioinnin hyvitystä koskevan lakimuutoksen tekemisestä.
Jo helmikuun lopussa 2025 julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama hovioikeudenneuvos Kristiina Harengon selvitys, jossa esitettiin Suomen hyvitysjärjestelmän uudistamista EU-oikeuden mukaiseksi. Harenko suositti järjestelmän muuttamista tallennuspohjaiseksi, kuten on tehty kaikissa muissa EU-maissa.
Selvityksen valmistumisesta huolimatta lainvalmistelua ei ole aloitettu.
– Miten ja milloin hallitus aikoo edistää yksityisen kopioinnin hyvitystä koskevan lakimuutoksen valmistelua? Kumpula-Natri kysyy.
Yksityisen kopioinnin hyvitys on lakisääteinen korvaus teosten yksityisestä kopioinnista aiheutuvasta haitasta. Se on tärkeä osa luovan alan, erityisesti audiovisuaalisen alan, ammattilaisten tulonmuodostusta.
Vuonna 2024 hallitus päätti kuitenkin puolittaa yksityisen kopioinnin hyvityksen määrärahan 11 miljoonasta eurosta 5,5 miljoonaan euroon. Päätös johti siihen, että Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK joutui äkillisesti keskeyttämään tukien maksamisen ja supistamaan toimintaansa vuodelle 2025. Jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa olevalle AV-alalle tämä oli kova isku, jota hallituksen muut kulttuurileikkaukset ovat pahentaneet.
Harengon selvityksen mukaan tallennuspohjaisen järjestelmän käyttöönotto säästäisi valtiolta budjettivaroja arviolta 5,5 miljoonaa euroa – juuri saman summan, joka on leikkausten kohteena.
Arvioiden mukaan laki voisi tulla voimaan aikaisintaan vuoden 2027 alussa, ja järjestelmän mukainen korvauskertymä tulisi jakoon luovalle alalle vasta vuonna 2028.
– On kohtuutonta, että hallitus leikkaa nykyjärjestelmän rahoitusta ennen kuin korvaava järjestelmä on valmis. Näin kuritetaan kulttuurialaa toistuvasti, Kumpula-Natri toteaa.
Yksityisen kopioinnin hyvitys ei ole harkinnanvarainen kulttuurituki, vaan se perustuu tekijänoikeuslakiin ja EU:n tekijänoikeuksia tietoyhteiskunnassa koskevaan direktiiviin.
– Luovan alan toimijat tarvitsevat ripeitä toimia EU-oikeuden vastaisen tilanteen korjaamiseksi ja alan rahoituspohjan turvaamiseksi, Kumpula-Natri korostaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miapetra Kumpula-NatriKansanedustajaPuh:0505113004
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Pia Viitanen: Kulttuuripoliittinen selonteko hyvä, mutta hallituksen leikkaukset vievät pohjan9.10.2025 17:57:59 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) näkee, että kulttuuripoliittinen selonteko on kunnianhimoinen ja tärkeä asiakirja, mutta sen tavoitteet ovat ristiriidassa Orpon hallituksen leikkausten kanssa. – Hallituksen leikkaukset ja veronkiristykset kurjistavat kulttuurin kenttää, heikentävät kasvua ja vievät elinvoimaa. Kulttuuri on sivistyksen, hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen kestävyyden perusta ja sen rahoitus on nostettava yhteen prosenttiin valtion budjetista, Viitanen sanoo.
SDP:n Aki Lindén: Kokoomuksen talouslinja ei vakuuta9.10.2025 15:28:41 EEST | Tiedote
SDP:n ja kokoomuksen viime päivien talouspoliittinen kiistely on ollut paljastavaa kokoomuksen osalta, sanoo kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Aki Lindén (sd.).
Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Rakennusalan paketista tukea työttömyyden, asumisen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin9.10.2025 12:52:06 EEST | Tiedote
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ehdottaa ensi vuoden budjettiin energiatehokkaan korjausrakentamisen tukemista. Suhdanneluontoinen ja määräaikainen tukiväline tarjoaisi rakentajille työtä, pienentäisi asukkaiden lämmityskuluja ja auttaisi osaltaan vähentämään ilmastopäästöjä.
SDP:n Riitta Kaarisalo: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttäisi kestävää ja vastuullista alkoholipolitiikkaa!8.10.2025 17:45:46 EEST | Tiedote
Eduskunta kävi tänään keskustelua hallituksen esityksestä sallia alkoholin kotiinkuljetus ja etämyynti. Kaarisalo pitää käsittämättömänä, että juuri sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lain, joka uhkaa vakavalla tavalla kärjistää ja lisätä alkoholista aiheutuvia haittoja – sekä taloudellisia että inhimillisiä. Kaarisalo peräänkuuluttaa hallitukselta vastuunkantoa.
SDP:n Joona Räsänen: Kokoomuksen Partanen taisi sumuttaa itsensä suohon8.10.2025 15:38:42 EEST | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja syyttää kovin sanoin SDP:tä sumuttamisesta talouspolitiikassa. Samaan hengenvetoon Partanen ilmoittaa, että kokoomukselle ei käy juustohöylä, veronkorotukset, koulutuksesta leikkaaminen, puolustuksesta leikkaaminen tai turvallisuudesta leikkaaminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme