SDP:n Kumpula-Natri kysyy hallitukselta: Miksi yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmän uudistus ei etene, vain leikkauslaki?

SDP:n Pia Viitanen: Kulttuuripoliittinen selonteko hyvä, mutta hallituksen leikkaukset vievät pohjan 9.10.2025 17:57:59 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) näkee, että kulttuuripoliittinen selonteko on kunnianhimoinen ja tärkeä asiakirja, mutta sen tavoitteet ovat ristiriidassa Orpon hallituksen leikkausten kanssa. – Hallituksen leikkaukset ja veronkiristykset kurjistavat kulttuurin kenttää, heikentävät kasvua ja vievät elinvoimaa. Kulttuuri on sivistyksen, hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen kestävyyden perusta ja sen rahoitus on nostettava yhteen prosenttiin valtion budjetista, Viitanen sanoo.