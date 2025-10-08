Kiinteistö- ja turvallisuusalan ammattilaiset verkostoituivat vilkkaasti kahden päivän ajan
Tänään Messukeskuksessa Helsingissä päättyneiltä FinnSec, Turvallisuus ja Kiinteistömessuilta haettiin vilkkaasti tietoa varautumiseen, pelastustyöhön, turvallisuusteknologiaan sekä kiinteistöhuoltoon ja korjausrakentamiseen liittyen. Tapahtumakokonaisuudessa vieraili 8.–9.10. yli 7 500 kävijää.
Korjausrakentamisen kiinteistöjen ylläpidon suurin ammattitapahtuma Kiinteistömessut tarjosi ratkaisuja ja tietoa korjausrakentamisesta, energiaremonteista, rahoitusratkaisuista sekä ajankohtaisista lainsäädäntömuutoksista. Uutuutena tapahtumassa oli isännöintilava, jossa käsiteltiin isännöintiin ja taloyhtiöiden taloudenhoitoon liittyviä asioita. Lavaohjelma veti katsomon täyteen molempina päivinä aamusta iltaan.
Ensimmäistä kertaa Kiinteistömessuille osallistuneen uudenaikaisen, räätälöidyn isännöintipalvelun, Casa Roadin toimitusjohtaja Heidi Kjellman kertoi saaneensa messuilta kymmenittäin uusia asiakaskontakteja ja näkevänsä kasvokkain kohtaamiset erittäin tärkeinä.
Varautuminen ja riskienhallinta on murroksessa, mihin FinnSec tarjosi kävijöille viimeisimmät teknologiset ratkaisut ja innovaatiot, myös oppilaitokset ja opiskelijat vieraili messuilla tutustuen näihin. Niin ikään yrityspäättäjille tapahtuma antoi uusia digitaalisia palveluja ja turvaratkaisuja.
Turvallisuus 2025 on Pohjoismaiden laajin turvallisuus- ja pelastusalan tapahtuma, jossa riitti nähtävää aina ledvalaistuksesta uusimpiin paloautoihin saakka. Väestösuojasimulaattori kiinnosti pelastusalan ammattilaisia ja opiskelijoita, mutta myös taloyhtiöiden hallitusväkeä. Turvallisuus 2025 järjestettiin nyt toista kertaa omana tapahtumanaan Helsingissä ja sai erittäin paljon kiitosta niin näytteilleasettajilta kuin hyvinvointialueiden päättäjiltä sekä pelastus- ja ensihoidon ammattilaisilta.
”Turvallisuus ja varautuminen on tässä ajassa noussut uuteen arvoon. Tapahtumakokonaisuudessa verkostoiduttiin vilkkaasti ja suunniteltiin hankintoja tulevaisuuden varalta. Kävijämäärä ylitti kaikki odotuksemme. Palkinnonjaot ja palkitsemiset siivittivät tapahtumaa”, sanoo Jussi Kivikari Helsingin Messukeskuksesta.
FinnSec, Turvallisuus ja Kiinteistömessut järjestetään seuraavan kerran 6.–7.10.2027 Helsingin Messukeskuksessa. Helsingin Messukeskus järjestää FinnSec-messut Finnsecurity ry:n toimeksiannosta ja Turvallisuus-messut Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys SPLY ry:n toimeksiannosta.
Yhteyshenkilöt
Anu-Eveliina Mattila
