Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 9.10.2025

Helsinki sai uuden sillan Lastenkodinkadun ja Marian alueen väliin 8.10.2025 15:06:24 EEST | Tiedote

Baanan ylittävä jalankulku- ja pyöräilysilta sekä katutyöt Mechelininkadulla ja Baanan eteläpäässä valmistuvat lokakuussa 2025. Rakennustöillä parannettiin jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja ne tukevat entisen Marian sairaala-alueen kehittämistä, joka jatkuu arviolta vuoteen 2030.