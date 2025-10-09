Rannikkosoudun EM-kilpailuissa suomalaisittain mielenkiintoisia päiviä
Rannikkosoudun arvokilpailukausi alkaa viikonvaihteessa Turkin Antalyassa EM-kilpailuilla, jonne lähtee mielenkiintoinen suomalaisedustus niin aikuisten kuin junioreidenkin sarjoihin. Jännitettävää riittää sekä kestävyysmatkalla että rantasprintissä.
Soudun valmennuspäällikkö Ilona Hiltunen odottaakin jo mielenkiinnolla perjantaita, jolloin suomalaissuoritukset alkavat kestävyysmatkoilla.
– Aamu alkaa heti kiinnostavalla lähdöllä, kun viime vuoden EM-hopeamitalistit Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen kilpailevat sekakaksikossa. Samalle matkalle starttaa toinenkin suomalainen venekunta Jukka-Pekka Kauppi ja Tiia-Maria Rauttola. Tämä on uusi kokoonpano, mutta molemmat ovat kokeneita rannikkosoutajia kestävyyskisoissa. Kauppi oli viime vuonna MM-pronssilla kaksikossa yhdessä Naukkarisen kanssa. Naukkarinen kilpailee lisäksi yksikössä perjantain kestävyysmatkalla, Hiltunen sanoo perjantain suomalaisnäkymistä.
Viikonlopun rantasprintti tuo säpinää suomalaistenkin päiviin, sillä Suomesta on mukana yhteensä kolme juniorivenekuntaa ja kolme seniorien venekuntaa.
– Taso on kova, mutta kaikki venekunnat lähtevät tavoittelemaan aika-ajoista jatkopaikkoja, Hiltunen sanoo.
”Mennään pitämään hauskaa vesille ja samalla tekemään hyvä soutu”
Suomen joukkueen urheilijoista Tiia-Maria Rauttola kertoo valmistavan leirin Kyproksella olleen onnistunut.
– Kyproksella oli tarjolla hyvää reeniseuraa ja keliä. Hyvällä fiiliksellä kisaan odotan innolla että pääsee viivalle. Turkissa harjoituksia on peruttu sään takia mutta en anna sen häiritä. Hyvällä fiiliksellä eteenpäin, Rauttola sanoo.
EM-kilpailuissa hän odottaa itseltään ”tasapainoisia ja hallittuja suorituksia”
– Toivottavasti tarjolla on hyviä kilpailuita ilman haavereita, kun tässä lajissa kaikki on mahdollista. Sprinttiyksikön lisäksi odotan innolla Jukkiksen kanssa soudettavaa endurancekaksikkoa. Mennään pitämään hauskaa vesille ja samalla tekemään hyvä soutu, Rauttola sanoo.
Nuorista Kasper Salmi kilpailee sekä yksikössä että kaksikossa. Hänen viimeistelynsä ovat sujuneet hyvin. Hän ei osaa tässä vaiheessa sanoa, ovatko odotukset suuremmat yksikköön vai kaksikkoon.
– Suurin toivomus on päästä läpi aika-ajoista, mielellään ensimmäisessä aika-ajossa, ettei tarvitse vetää ylimääräisiä uusintoja. Sitten saa nähdä, miten menee, Helsingissä asuva Salmi sanoi.
Hänellä on ollut monipuolisesti hyvä kesä soudun parissa.
– Tällä hetkellä rannikkosoutuun on eniten panostusta. Vauhti on viime aikoina parantunut. Olen ymmärtänyt tekniikkaa paljon paremmin, nyt nopeus on tullut soutuun, Salmi sanoi.
Aikataulu: 2025-ERCBSC-General-Race-Schedule-at-08.10.25.pdf
Kestävyysmatkan joukkue:
M1x Joel Naukkarinen
Mix2x Karppinen-Naukkarinen ja Rauttola-Jukka-Pekka Kauppi.
Rantasprinttijoukkue:
JM1x Kasper Salmi
JW1x Ilona Mäkelä
JMix2x Salmi-Anni Rohila
M1x Joel Naukkarinen
W1x Tiia-Maria Rauttola
Mix2x Naukkarinen-Karppinen
