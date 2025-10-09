SDP:n Pia Hiltunen: Koulutus- ja kulttuurileikkaukset peruttava
Tiede- ja kulttuuriministeri Talvitie kertoi kulttuuripoliittisen selonteon palautekeskustelun yhteydessä, että hallituksen budjettiriihessä päättämät yritystukileikkaukset eivät kohdistukaan elokuva-alaan. Pia Hiltunen (sd.) muistuttaa, että kun korvaavia säästöjä etsitään marraskuussa täydentävässä budjettiesityksessä, koulutuksesta ja kulttuurista ei ole enää varaa leikata.
- Tämä on tietysti hyvä uutinen elokuva-alalle. Talvitien ilmoituksessa jää kuitenkin epäselväksi, mistä korvaavat säästöt etsitään. Hallitus on kurittanut jo tähän mennessä kulttuurialaa kovalla kädellä ja koulutuksestakin leikataan ensi vuonna laskelmien mukaan myös noin 85 miljoonaa euroa. Koulutus - ja kulttuurileikkauksia ei voi enää tehdä, kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.) vaatii.
Orpon hallituksen kohtuuttomat leikkaukset ja veronkiristykset ovat jo nyt tehneet kulttuurille ja sen toimijoille suunnatonta vahinkoa. Ensi vuodelle leikkauksia on tulossa joka tapauksessa Taiken taide- ja kulttuurialan yhteisöjen avustuksiin, taiteen perusopetukseen ja yleisille kirjastoille. Tämän päälle tulevat vielä kuntien valtionosuuksien leikkaukset, sekä laskevat verotulot, jotka heikentävät kuntien mahdollisuudet järjestää kulttuuripalveluita.
Hiltunen näkee kulttuurin osana kansalaisten henkistä resilienssiä ja pitää kulttuurin asemaa tärkeänä erityisesti tässä haastavassa maailman tilanteessa.
