Silmien väli – Sari Vuoriston romaanitrilogian toinen osa

Romaani tarkastelee auttamista, identiteettiä ja kuulumista neljän henkilön näkökulmasta. Voiko toista ymmärtää omista lähtökohdistaan käsin, entä auttaa? Mitä eroa on synnyinmaalla ja kotimaalla, ja kuka määrittelee, kumpaan kuulut?

Sari Vuoriston romaani Silmien väli on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Isän jalanjäljet ja umpeutumattomat haavat johdattavat Millan rauhanturvaajaksi 2010-luvun Afganistaniin. Yhdysvaltalainen Amin palaa synnyinmaahansa tapaamaan setäänsä, joka tekee kuolemaa. Rafi työskentelee tulkkina suomalaisille rauhanturvaajille ja haaveilee paremmasta. Hänen isänsä Shahram kietoo kaikkien tarinat yhteen.

Sari Vuoristo aloitti kirjailijanuransa vuonna 1996 voitettuaan Martti Joenpolven novellikilpailun. Hänen tuotantoonsa kuuluu sekä novelleja että romaaneja ja hän on ollut teoksillaan Helsingin sanomien esikoiskirjapalkinnon ja Runeberg-palkinnon ehdokkaana.

Keväällä 2022 ilmestynyt romaani Etäisyys linnuntietä aloitti romaanitrilogian, jonka toinen, itsenäinen osa nyt julkaistava Silmien väli on.

VUORISTO, SARI : Silmien väli
261 sivua
Sidottu, kovakantinen
ISBN 9789523813731
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.

