Silmien väli – Sari Vuoriston romaanitrilogian toinen osa

Vääräjärvi – Tiina Poutasen romaanitrilogian itsenäinen päätösosa 10.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote

Tiina Poutasen romaani Vääräjärvi on julkaistu Aviadorin kustantamana. Antero on kadottanut vaimonsa eikä pysty muistamaan tästä mitään. Hän on Vääräjärven kylässä asuva vartija ja kahden pienen pojan yksinhuoltaja. Anteroon iskee salama ja mustahupparinen nuorimies auttaa hänet terveyskeskukseen. Siitä alkaa tarina, jossa Antero etsii vaimoaan ja muistojaan, tutustuu Aleksikseen, käy aarnimetsässä, tapaa ihmisiä ja hylkeitä ja vähitellen löytää merkkejä vaimostaan, mutta muisti ei palaa. Siinä sivussa hän pyörittää perhe-elämää ja toimii kiinteistönhoitajana mustalla huvilalla, jossa Aleksis väliaikaisesti oleskelee. Asiat käyvät oudoiksi, tapahtumahorisontti kohoaa, metsän keskellä on musta lähde ja lopulta jotain selviää. Vääräjärvi on romaanitrilogian itsenäinen päätösosa. Trilogian edelliset osat ovat Pyörävaras (2021) ja Eläinpeli (2023). Tamperelainen kirjailija ja kuvataiteilija Tiina Poutanen on romaaniensa lisäksi julkaissut runoutta. POUTANEN, TIINA: Vääräjärvi 234 sivua Sid