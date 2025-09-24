Suurin riski eläinkolareihin on nyt – karhukolarit harvinaisia, mutta vaarallisia

Pimeän vuodenajan alkaessa hämärällä ajaminen luonnollisesti lisääntyy. Lisäksi varsinainen hirvieläinten metsästys käynnistyy 11.10. Tämä saa eläimet liikkeelle entistä aktiivisemmin.

Eläinkolarien määrät kasvaneet monen vuoden jälkeen

Eläinkolarit ovat olleet useiden vuosien ajan laskussa, mutta tänä vuonna ne ovat lähteneet Ifin tilastojen mukaan taas kasvuun. Alkuvuonna sattui eläinkolareita viime vuoteen verrattuna enemmän ja sama trendi on jatkunut sen jälkeenkin.

- Hirvikolaritkin ovat ikävä kyllä lisääntyneet, nehän ovat tietysti autoilijoiden kannalta niitä vakavampia törmäyksiä, kommentoi Ifin ajoneuvovakuutusten vakuutuspäällikkö Johanna Johansson.

Kolarien lisääntymiseen voi olla monia syitä. Ifissä on huomattu, että liikennemäärissä on palattu ensimmäistä kertaa koronaa edeltävälle tasolle ja samalla liikenteen keskinopeudet ovat tänä vuonna olleet korkealla tasolla.

- Hirvivaroitusmerkit kannattaa ottaa vakavasti ja nopeutta laskea, koska silloin kuljettajalle jää enemmän aikaa havainnointiin ja jarruttamiseen. Nopeudella on merkittävä rooli siinä, millaista vahinkoa hirvikolari autolle tekee, huomauttaa Johansson.

Ifin eläinkolarin ajoneuvolle aiheuttamista vaurioista maksama korvaus on keskimäärin reilut 3 700 euroa. Korjauskustannus on viiden vuoden takaiseen verrattuna kasvanut 20 prosenttia.

Karhukolari on harvinainen, mutta vaarallinen

Ruotsissa raportoitiin 17 karhukolaria vuonna 2024. Suomessa ei karhukolaritilastoja julkaista, mutta ne ovat harvinaisia verrattuna hirvi- ja peuraonnettomuuksiin.

Karhukanta on tihein Itä- ja Pohjois-Suomessa ja se kasvaa vuosittain noin 8–10 prosenttia. Kannan kasvu voi lisätä riskiä myös karhukolareihin (lähde: Luonnonvarakeskus).

Vaikka karhukolarit ovat harvinaisia, ne voivat olla vakavia ajoneuvon matkustajille. Karhu on suuri ja voimakas eläin, ja törmäys voi aiheuttaa merkittäviä vahinkoja. Kerroimme keväällä villisikakolareista ja sama turvallisuusohje pätee karhuonnettomuuksissakin: autosta ei pidä lähteä ulos.

- Meillä on korvattu vahinko, jossa auto törmäsi ikävä kyllä karhunpentuun. Tällainen tilanne on todella vaarallinen, koska karhuemo on todennäköisesti lähettyvillä, Johansson kertoo.