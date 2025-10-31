Pier Paolo Pasolinin matkakertomus on hiekan ja meren tuoksuinen tutkielma kauneudesta, elämästä ja kuolemasta
2.11.2025 tuli kuluneeksi 50 vuotta kirjailijan kuolemasta.
Pier Paolo Pasolinin matkakirja Pitkä hiekkainen tie on julkaistu Aviadorin kustantamana. Kirjan on suomentanut Hannimari Heino.
Sinä yönä Napolissa en mennyt nukkumaan. Kiertelin sekopäisenä siellä täällä; jossain lorvittiin puistojen siimeksissä, jossain juhlittiin uuden kahvilan avajaisia, se oli kauttaaltaan punainen, il Caffe del Sole, jossain tuolla laivaryppäiden keskellä merimiehet kävivät naisissa ja jossain porvarit lekottelivat kimaltelevien baarien lepotuoleissa. Kävin Posillipossa edestakaisin kolme neljä kertaa. Valvoin sarastukseen, näin Vesuviuksen, joka oli niin lähellä että olisin voinut koskettaa sitä kädelläni, vasten taivasta joka hehkui punaisena kuin olisi kätkenyt taakseen liekehtivän paratiisin.
On vuoden 1959 kesäkuu, kun Pier Paolo Pasolini lähtee kiertämään Fiatillaan Italian rannikkoa Ventimigliasta Triesteen kirjoittaakseen matkastaan reportaasin aikakauslehti Successolle. Matkan varrella hän lumoutuu paikoista ja ihmisistä, tapaa väkeä kadunmiehistä julkimoihin. Matkasta kehkeytyy hiekan ja meren tuoksuinen tutkielma kauneudesta, elämästä ja kuolemasta.
Pasolinin matkamerkinnät ovat kuin pitkä runollinen kamera-ajo, joka loihtii silmien eteen koko Italian rannikon sen kaukaisimpiin kyliin saakka. Niistä piirtyy muotokuva Italiasta ennen talousbuumin aikakautta ja visio pasolinilaisesta viattomuuden unelmasta ennen hänen ensimmäistäkään elokuvaansa.
Pier Paolo Pasolini (1922–1975) oli italialainen runoilija, kirjailija ja elokuvaohjaaja. Marraskuussa 1975 hänet murhattiin Rooman lähistöllä Ostian rannalla.
PASOLINI, PIER PAOLO : Pitkä hiekkainen tie
109 sivua
ISBN 9789523813885
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Aviador Kustannus
Kouluaiheisen Art Breaks Walls -kirjoituskilpailun teksteistä koottu novelliantologia ilmestyi31.10.2025 09:28:13 EET | Tiedote
Aviador Kustannus ja kirjailija Hannu Luntiala järjestivät kaikille avoimen kouluaiheisen Art Breaks Walls -kirjoituskilpailun, jonka otsikkona oli: Muistelmia ja mustelmia – tarinoita koulusta. Kilpailu oli jatkoa kaksi vuotta aiemmin toteutetulle kisalle, jolloin teemana oli kulttuurien kohtaaminen.
Haaveena kirjailijanura? Osallistu Aviadorin Kirjoittajasta kirjailijaksi -koulutukseen!27.10.2025 11:39:18 EET | Tiedote
Aviador Kustannuksen Kirjoittajasta kirjailijaksi -koulutus valmentaa osallistujaa kirjailijan ammattiin sekä antaa kokonaiskuvan kirjallisen työn vaatimuksista.
Ulla von Weissenbergin esikoisromaanissa kunnianhimo muuttuu tuhoavaksi voimaksi16.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vieraileva solisti on romaani vaaralliset mittasuhteet saavasta kunnianhimosta, perhesuhteista ja sukupolvien yli siirtyvästä yrityksestä korjata itsetunnon syviä ongelmia.
Sari Hedmanin esikoisromaani menetyksestä, surusta ja elämän hauraudesta14.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Sari Hedmanin romaani Hanna ei ole enää täällä on julkaistu Aviadorin kustantamana. – Piirrä mun rajat, Hanna sanoo. – Enkä. Sun pitää nousta, ettei tuu kylmä. – Ei ku piirrä. Liitu sulaa kosteaan katuun, jonka pinta ahmaisee sen nopeasti nysäksi ja loppu muhjuuntuu sormiin, mutta Hannalla on lisää liituja läppätaskuun sullottuna, ja niin Saara piirtää siskonsa ääriviivat asvalttiin keittiön ikkunan alle ja asettuu sitten itse viereen makaamaan. Hanna ei ole enää täällä on pysäyttävä romaani 1970-luvun arjesta selviämisestä, perheenjäsenen menettämisestä ja sopimuksista, jotka vaikuttavat läheisiin. Se on vuosikymmenten mittainen kertomus sisään teljetystä surusta, tytöstä, naisesta, epävarmuudesta ja jäähyväisistä. Hedmanin voimakas teksti saa hiljaisuudenkin puhumaan. HEDMAN, SARI : Hanna ei ole enää täällä 311 sivua Sidottu, kovakantinen ISBN 9789523814271 Ilmestymisaika: Syyskuu 2025 Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teokse
Jere Vartiaisen "Etäisyys, leikki" Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana11.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Oulun kirjailijaseuran jo yhdeksättä kertaa jaettavan Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaat on nimetty.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme