Jere Vartiaisen "Etäisyys, leikki" Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaana

Botnia-kirjallisuuspalkinnon raati sai tänä vuonna luettavakseen yli 90 teosta. Vaativan, mutta antoisan luku-urakan ja analyyttisen keskustelun päätteeksi raati nimesi palkintoehdokkaiksi kahdeksan loistavaa teosta, mikä on sääntöjen mukainen enimmäismäärä. Ehdokaslistalla on kolme romaania, joista yksi on esikoisromaani, kaksi tietokirjaa, lastenkirja, runoteos sekä runoesseekokoelma.



Botnia-raati kuvailee tämän vuoden kirjoja näin:



Tänä vuonna tarjolla oli erityisen paljon lyriikkaa ja viihdettä – romantiikkaa ja dekkareita – ja ajassa kiinni olevia teoksia.

Keskustelussa korostui yhteinen näkemys tarjokkaiden korkeasta tasosta.

Raadin mukaan ehdokaslistan kirjat henkivät Pohjois-Pohjanmaata, mutta avautuvat samalla maailmaan. Pohjoista katsotaan eri suunnista, läheltä ja kauempaa, ja se laajenee Suomesta myös globaaliksi pohjoiseksi.

Temaattisesti korostuivat muisti ja muistaminen, miehenä olemisen moninaiset ja ei-perinteiset tavat sekä alueen ainutlaatuinen luonto.

Teosten ajankohtaisuus nousi esiin aihepiiristä riippumatta.

Raadin lausunto Vartiaisen runokokoelmasta:

"eikä tämä riitä. tällainen elämä ei riitä enää.

Mitä on ulkopuolisuus ja erilaisuus? Miten elämälleen löytää merkityksen? Etäisyys, leikki on genrerajoja rikkova ja ylittävä runoteos. Satua, arkea, luetteloa, visuaalisuutta, kielileikittelyä, levottomuutta, äärimmäistä riipaisevuutta ja lisäksi vielä koomisuutta.

Teos naurattaa, heittäytyy riehakkaaksi, saa lukijan tyrskimään, ja silti kaiken keskellä on yksinäisyys ja hankalat sosiaaliset tilanteet niin oman itsen kuin toisten ihmisten kanssa.

Jere Vartiaisen kokeilevien ja hallittujen runojen henkilöt tarkastelevat ja pohtivat muita sekä itseään. Heillä on taito etääntyä, katsoa ulkopuolisen silmin, mutta heiltä puuttuu kykyä kohdata, päästä irrallisuudesta. Etäisyys, leikki on briljantti ulkopuolisuuden kuvaus.

Vartiainen taitaa runouden keinoin kuvata sen, mikä on juuri tässä ajassa ja yhteiskunnassa.

mutta joillekin maitojunille ei ole kiskoja"

Muut ehdokkaat:

-Päivi Alasalmi: Meren ja veren liitto (Gummerus 2024)

-Ritva Kylli: Ruokaa reissussa – Suomen matkaruokahistoria kuivalihasta laivabuffettiin, Gaudeamus (2024)

-Hanna Lantto: Bilbao (Tammi 2025)

-Maria Matinmikko: SIIS NIIN, suuri ihmetys (Siltala & Parvs 2025)

-Sanna Pelliccioni & Eppu Nuotio: Anteeksi (S&S 2025)

-Jenni Räinä: Veden ajat – matka läpi muuttuneen maiseman (Like 2025)

-Hannu Väisänen: Viisikko (Siltala 2024)



Teokset esitellään ja ehdokkaat kukitetaan lauantaina 11.10.2025 klo 13 Oulun Kirjamessujen Kaleva-lavalla Oulun Lyseon lukiossa (Kajaaninkatu 3, Oulu).



15 000 euron arvoinen Botnia on palkintona poikkeuksellinen: ehdolle voidaan hyväksyä mitä tahansa kirjallisuudenlajia edustava kaupallisen kustantamon julkaisema teos. Lisäksi kielirajausta ei ole – riittää, että tekijä asuu Pohjois-Pohjanmaalla tai on kotoisin sieltä.



Botnia-raadin jäsenet ovat:

-kirjallisuudentutkija Hanna-Leena Määttä, Oulun yliopisto (puheenjohtaja)

-kirjabloggaaja Simo Sahlman, Lukupino

-kirjasomevaikuttaja Minna Kekkonen

-informaatikko Anna Kippola, Raahen kaupunginkirjasto

-kulttuuritoimittaja Eeva Kauppinen, Kaleva

-dramaturgi Janne Rosenvall

-kirjailija, luovan kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen



Botnia-kirjallisuuspalkinnon perustaja on Oulun kirjailijaseura ry.

Palkintosumman lahjoittavat tänä vuonna Oulun kaupunki, sanomalehti Kaleva ja LähiTapiola Pohjoinen.

Botnia-voittaja nimetään lauantaina 8.11.2025.



Lisätietoja palkinnosta antavat Oulun kirjailijaseura ry:n puheenjohtaja Antti Leikas, p. 040 5666 862 ja Botnia-raadin puheenjohtaja Hanna-Leena Määttä, p. 050 597 4524.



Oulun kirjailijaseura on Oulun alueen ammattikirjailijoiden edunvalvonta- ja tukijärjestö. Sen tarkoituksena on edistää Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan ammattikirjailijoiden työskentelymahdollisuuksia, rakentaa seudulla toimivien kirjailijoiden yhteisöä sekä ajaa alueen kirjailijoiden etuja.



Lisätietoja Oulun kirjailijaseurasta löytyy osoitteesta oulunkirjailijaseura.fi.

Botnia-kilpailun säännöt löytyvät osoitteesta oulunkirjailijaseura.fi/botniapalkinto