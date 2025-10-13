Mikki Kauste oli hajottaa Egotripin käytöksellään: ”Olin aivan ultraraskas ihminen”

Egotrippi perustettiin vuonna 1993, ja Mikki Kauste on ollut yhtyeen laulaja alusta asti. Mikki tutustui Knipiin teini-ikäisenä, ja he päättivät alkaa tehdä musiikkia yhdessä. Muutaman musiikillisen mutkan kautta syntyi Egotrippi.

– Egotrippi on ennen kaikkea ystäväyhteisö. Tykkäämme tehdä asioita yhdessä. Se, mitä teemme nykyään on työtä. Meillä on aika mutkattomat välit toisiimme. Emme ota itseämme tai toisiamme niin vakavasti. Kaikki asiat eivät ole maailman vakavimpia juttuja. Tällä hetkellä se on kivaa tekemistä, Mikki kuvailee yhtyeen dynamiikkaa.

Johannes Brotherus haluaa tietää, mikä on Egotripin pitkän iän salaisuus. Mikin mukaan asioiden puhuminen on äärimmäisen tärkeää.

– Oman sisäisen maailman päivittäminen muille jää usein tekemättä. On ollut muutaman kerran hilkulla, että suurin piirtein laitamme toisiamme turpaan, kävelty eri suuntiin emmekä olisi enää koskaan nähneet. Niitä hetkiä tulee väistämättä, kun on nuoresta asti yhdessä tekemässä jossain kollektiivissa. Ihmiset kasvavat erillään, eikä aina ehdi päivittää ystävyyssuhdetta. Välillä tulee tilanteita, ettemme ole samalla aaltopituudella kaikkien asioiden kanssa. Ystävyyssuhteetkin tarvitsevat päivittämistä – aivan kuin parisuhteetkin.

Johannes puhuu hänen ja KUUMAA-yhtyetovereidensa sopimuksesta, etteivät he anna menestyksen tuoda mukanaan liikaa vakavuutta. He haluavat pitää oman tekemisensä hauskana ja leikkisänä, vaikka asiat ympärillä muuttuvatkin rakenteellisesti vakavammiksi.

Mikki myöntää olleensa muusikkoystäviensä keskuudessa se, joka aiheutti ongelmia.

– Olen syypää siihen, miksi bändillä meni tosi huonosti yhdessä vaiheessa. Olin aivan överivakava. Olin nuorena ihan hyvällä tavalla vitsaileva luonne. Sitten teini-iän jossain vaiheessa tapahtui jotain – 18–19-vuotiaana ylivakavoiduin. Miten voisin suhtautua kevyesti maailmaan, kun se näyttää näin raskaalta? Siitä hetkestä alkaen elin monta vuotta todella raskaan henkisen ajanjakson. Se ei tehnyt hyvää ystävyyssuhteille. Olin aivan ultraraskas ihminen, jolla oli koko ajan koko maailman paino harteillaan.

Muusikko muistuttaa, että henkinen kasvu on tärkeää.

– Ettei ota kaikkea liian vakavasti. Ymmärtää yhteiskunnallisia asioita ja ottaa ne vakavasti, mutta muistaa, että saa olla myös kevyitä hetkiä. Tasapainon löytäminen oli vaikeaa. Nyt olen paremmassa tilassa kuin ikinä. Uskallan nauraa.

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2

12.12. Kaikki biisit 2/2

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)