Punainen Risti Ensiavun selvitys: Väestön ensiaputaidot heikkenevät yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä
Vammaan tai kuolemaan johtavista tapaturmista yli 80 % tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla.
Suomen väestön ensiaputaidot ovat pitkälti työikäisen väestön harteilla, selviää Punainen Risti Ensiavun tuoreesta selvityksestä. Punainen Risti Ensiapu on Suomen johtava ensiapukoulutuksia tuottava organisaatio, jonka koulutusohjelmien mukaisen SPR ensiapukurssin on suorittanut vuoden 2020 alusta lähtien noin puoli miljoonaa henkilöä.
SPR ensiapukurssin käy vuosittain noin 100 000 henkilöä, joista 84 % on 20–59-vuotiaita. Ensiapukoulutetuista alle 20-vuotiaita on 9 % ja yli 60-vuotiaita vain 7 %. Punainen Risti Ensiavun toimitusjohtajan Anne Pellisen mukaan ensiaputaitojen kasautuminen työikäisille on ymmärrettävää, koska ensiapukoulutus perustuu vahvasti työpaikkojen ensiapukoulutusten lakisääteisyyteen.
”Silti olisi syytä pysähtyä miettimään, onko väestön ensiaputaidot riittävät ja tarkoituksenmukaiset vanhenevan väestön ja nuorten keskuudessa, joissa tapaturma-alttius on merkittävä”, sanoo Pellinen.
Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan Suomessa kuolee vuosittain tapaturmaisesti noin 2 500 henkilöä. Vammaan tai kuolemaan johtavista tapaturmista yli 80 % tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla.
”Suomen kokonaisturvallisuuden ja kriisinkestävyyden kannalta ensiaputaidot ovat keskeinen tekijä. Ensiapukoulutetut arvioivat auttamisrohkeutensa kasvaneen ensiapukursseilla. Tavoitteemme on, että jokaisessa kodissa ja työpaikalla olisi ensiaputaitoisia ihmisiä.”
Punainen Risti Ensiavun tilastojen* valossa näin ei ole, vaan erityisesti yli 60-vuotiaiden kotitalouksissa ensiaputaidot ovat heikot. Nuorten ensiaputaitoja Punainen Risti Ensiapu on viime vuosina pyrkinyt parantamaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuodesta 2017 alkaen LähiTapiolan mahdollistamana on koulutettu yli 150 000 koululaista Sankarikoulutuksissa, joissa koululaiset oppivat tärkeitä hätäensiavun taitoja kuten hätänumeroon soittamista, kylkiasentoon kääntämistä ja elvyttämistä. Sankarikoulutukseen sisältyvällä, verkossa suoritettavalla ennakkotehtävällä saavutetaan aiheen tiimoilta myös perheiden vanhempia. Vuonna 2025 käynnistynyt Ensiapujoukkue on Punainen Risti Ensiavun uusi koulutusmalli, jonka tavoitteena on vahvistaa junioriurheilijoiden sekä heidän valmentajiensa ja huoltajiensa ensiaputaitoja. Ensiapujoukkueen koulutuksia ovat mahdollistamassa useat yrityskumppanit ja lajiliitot.
Auttamisrohkeus avainasemassa
Ensiaputaidot ovat kokonaisuus, jossa tiedon ja taidon lisäksi olennaista on ihmisen oma kokemus omista auttamisvalmiuksistaan. Vaikka ensiaputaidot olisivat kuinka hyvin hallussa, se ei auta, jos ihminen ei kykene siirtämään auttamistilanteessa osaamistaan käytäntöön. Tutkimusten mukaan ensiapukoulutuksen käymisellä on suora yhteys ihmisen kokemukseen omista auttamiskyvyistään.
* Punainen Risti Ensiapu siirtyi vuoden 2020 alusta ylläpitämään sähköistä valtakunnallista ensiapukoulutettujen rekisteriä, joka mahdollistaa tilastotiedon tuottamisen erilaisiin viranomaisten tarpeisiin yhteiskunnallisissa häiriötilanteissa.
Tietoja julkaisijasta
Punainen Risti Ensiapu kouluttaa auttajia, jotka osaavat ja uskaltavat auttaa yllättävissä ensiapua vaativissa tilanteissa. Tarjoamme ja kehitämme sertifioitua SPR ensiapukoulutusta sekä järjestämme ensiavun kouluttajakoulutuksia. Yhdessä laajan asiantuntija- ja kumppaniverkostomme kanssa ylläpidämme jatkuvaa kehitystä ja varmistamme laadukkaat ensiapukoulutukset ympäri Suomen.
Punainen Risti Ensiavun omistavat kokonaan Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto ja piirit, olemme osa Punaisen Ristin liikettä ja samalla osa koko maan valmiuden ja varautumisen kokonaisuutta. Vahvistamme toiminnallamme Punaisen Ristin tavoitteita olla johtava ensiaputoimija niin yhteiskunnan normaali- kuin häiriötilanteissa. Yhteiskunnallisena yrityksenä tuottomme käytetään Suomen Punaisen Ristin kotimaan toimintaan.
