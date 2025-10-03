KHO:n Sarastia-ratkaisu selkeyttää sidosyksikkösääntöjä – järjestöiltä vahva viesti: rakenteet arvioitava kriittisesti

Tapaus sai alkunsa elinkeinoelämän järjestöjen toimenpidepyynnöstä KKV:lle, jonka johdosta KKV esitti Markkinaoikeudelle, että laajasti ja hajautetusti omistettujen in house -yhtiöiden määräysvaltarakenteet eivät täytä hankintalain vaatimuksia.

Elinkeinoelämän järjestöt – Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto – pitävät ratkaisua merkittävänä ja linjakkaana askeleena kohti reilua kilpailua julkisilla markkinoilla.

”KHO:n ratkaisu on tärkeä linjaus: määräysvaltavaatimuksesta ei voida tinkiä, vaikka omistajia olisi useita. Päätös vahvistaa uskoa reiluihin markkinoihin ja yrittäjyyteen,” sanoo Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.

”Kysymys ei ole yksittäistapauksesta, vaan rakenteellisesta ongelmasta. Päätös pakottaa tarkastelemaan sidosyksikkörakenteita kriittisesti ja tuo kaivattua selkeyttä koko kenttään,” toteaa EK:n johtava asiantuntija Sanna-Maria Bertell.

Järjestöt muistuttavat, että kuntien ja hyvinvointialueiden tulee nyt arvioida sidosyksikkörakenteitaan ja kilpailuttaa hankinnat hankintalain edellyttämällä tavalla. Syksyllä eduskunnassa etenevän hankintalain uudistuksen yhteydessä on hyvä muistaa, että tulevan 10 %:n vähimmäisomistusosuuden lisäksi myös määräysvaltakriteerin on aina täytyttävä, jotta sidosyksikköasema olisi lainmukainen. KHO:n ratkaisu korostaa, että jos määräysvaltaa ei tosiasiallisesti ole, omistajan ostot rinnastuvat ulosmyyntiin. Tällöin yhtiön in house -asema menetetään myös muiden omistajien osalta, mikäli ulosmyyntiraja ylittyy.

”KHO totesi selvästi, ettei Sarastian päätöksentekorakenteet täyttäneet hankintalain määräysvaltavaatimuksia. Tämä ratkaisu antaa vahvan signaalin myös muille julkisomisteisille yhtiöille ja kunnille,” sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

”Linjaus on merkittävä toimivien markkinoiden ja kilpailun kannalta. Kilpailu tuo tehokkuutta ja taloudellisuutta palvelutuotantoon, mikä hyödyttää koko yhteiskuntaa,” korostaa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

KKV:n tiedote asiasta: Korkein hallinto-oikeus: Sarastia ei ole Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sidosyksikkö ja hankinta on kilpailutettava - Kilpailu- ja kuluttajavirasto