Adlercreutz tyytyväinen jäänmurtajayhteistyöhön

Wickström: Finland behöver en modern, medmänsklig och effektiv missbrukarvård 9.10.2025 10:49:33 EEST | Pressmeddelande

I Finland råder det en drogepidemi. Varje dag får vi i medierna läsa om drogrelaterade dödsfall, våldsbrott och personliga tragedier, allt oftare orsakat av den alltmer utspridda syntetiska drogen Alfa PVP. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att det nu är dags att agera, en gång för alla.