Adlercreutz tyytyväinen jäänmurtajayhteistyöhön

10.10.2025 08:20:16 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Tänään Suomi ja Yhdysvallat ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä. Yhdysvallat ovat ostamassa 11 jäänmurtajaa, joista neljä rakennetaan Suomessa. Yhteistyötä jäänmurtajien saralla on valmisteltu pitkään, ja nyt saavutettu tulos on historiallinen.

— Tämä on hyvin tervetullut uutinen, joka on seurausta taitavasta diplomatiasta, hyvästä vaikuttamistyöstä, mutta ennen kaikkea siitä, että olemme maailman parhaita jäänmurtaja-alalla. Suomella on osaamista, jota kenelläkään muulla ei ole, sanoo RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.

— Keskeistä tässä on myös pohjoismainen klusteri: rakennamme aluksia Helsingissä ja Raumalla, mutta kokonaisuus edellyttää moottoreita, propulsiojärjestelmiä ja muuta osaamista, jossa Suomella ja Ruotsilla yhdessä on ainutlaatuinen tietotaito. Tätä klusteria meidän täytyy vaalia, ja se luo meille suurta potentiaalia tulevissa hankinnoissa, sanoo Adlercreutz.

