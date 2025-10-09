Adlercreutz tyytyväinen jäänmurtajayhteistyöhön
Tänään Suomi ja Yhdysvallat ovat solmineet yhteisymmärryspöytäkirjan jäänmurtajayhteistyöstä. Yhdysvallat ovat ostamassa 11 jäänmurtajaa, joista neljä rakennetaan Suomessa. Yhteistyötä jäänmurtajien saralla on valmisteltu pitkään, ja nyt saavutettu tulos on historiallinen.
— Tämä on hyvin tervetullut uutinen, joka on seurausta taitavasta diplomatiasta, hyvästä vaikuttamistyöstä, mutta ennen kaikkea siitä, että olemme maailman parhaita jäänmurtaja-alalla. Suomella on osaamista, jota kenelläkään muulla ei ole, sanoo RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz.
— Keskeistä tässä on myös pohjoismainen klusteri: rakennamme aluksia Helsingissä ja Raumalla, mutta kokonaisuus edellyttää moottoreita, propulsiojärjestelmiä ja muuta osaamista, jossa Suomella ja Ruotsilla yhdessä on ainutlaatuinen tietotaito. Tätä klusteria meidän täytyy vaalia, ja se luo meille suurta potentiaalia tulevissa hankinnoissa, sanoo Adlercreutz.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Löfström: Samarbete och starka industrikluster bygger Finlands framtida konkurrenskraft9.10.2025 11:12:22 EEST | Pressmeddelande
Under onsdagens plenum fördes responsdebatten om den industripolitiska redogörelsen. Riksdagsledamot Mats Löfström höll svenska riksdagsgruppens anförande. Redogörelsen pekar ut nyckelområden som logistik, export och investeringar, med målsättningen att stärka konkurrenskraften, öka antalet växande företag och trygga arbetsplatser i hela landet.
Wickström: Finland behöver en modern, medmänsklig och effektiv missbrukarvård9.10.2025 10:49:33 EEST | Pressmeddelande
I Finland råder det en drogepidemi. Varje dag får vi i medierna läsa om drogrelaterade dödsfall, våldsbrott och personliga tragedier, allt oftare orsakat av den alltmer utspridda syntetiska drogen Alfa PVP. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström anser att det nu är dags att agera, en gång för alla.
Wickström: Suomi tarvitsee modernia, inhimillistä ja tehokasta päihdehoitoa9.10.2025 10:49:33 EEST | Tiedote
Suomessa eletään huume-epidemian keskellä. Joka päivä saamme lukea mediasta huumeisiin liittyvistä kuolemantapauksista, väkivallasta ja henkilökohtaisista tragedioista – yhä useammin syynä on laajalle levinnyt synteettinen huume alfa-PVP. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström katsoo, että nyt on lopullisesti aika toimia.
Adlercreutz representerade Finland på FN-konferens i New York8.10.2025 18:43:25 EEST | Pressmeddelande
SFP:s partiordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz representerade Finland på en konferens vid Förenta Nationernas högkvarter i New York som berörde Rohingya-muslimernas och andra minoriteters situation i Myanmar. Finland har i över tio år stött fredsprocessen i Myanmar och hade en central roll i att konferensen arrangerades.
Adlercreutz edusti Suomea korkean tason YK-konferenssissa New Yorkissa8.10.2025 18:43:25 EEST | Tiedote
RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz edusti Suomea YK:n päämajassa New Yorkissa järjestetyssä konferenssissa, joka käsitteli Rohingya-muslimien ja muiden vähemmistöjen tilannetta Myanmarissa. Suomi on yli kymmenen vuoden ajan tukenut Myanmarin rauhanponnisteluja ja meillä oli keskeinen rooli konferenssin järjestämisessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme