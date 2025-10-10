SDP:n Perholehto: SDP syyttää hallitusta mielenterveyden laiminlyönnistä ja tarjoaa toimia kaksoishaasteen ratkaisemiseksi
SDP:n mielenterveystyöryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Pinja Perholehto syyttää hallitusta mielenterveyskriisin laiminlyönnistä.
“Hallitus heikentää jo valmiiksi heikossa asemassa olevien asemaa ja samaan aikaa tuhoaa palveluverkostoa muun muassa järjestöjen toimintaedellytysten halvaannuttamisella ja hoitotakuun lakkauttamisella. Hallituksen välinpitämättömyydellä tulee olemaan vielä melkoinen hintalappu,” SDP:n mielenterveystyöryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Pinja Perholehto sanoo.
“Meidän on ratkaistava mielenterveyden kaksoishaaste niin inhimillisestä, kuin taloudellisesta näkökulmasta. On pystyttävä puuttumaan pahoinvoinnin juurisyihin ja ehkäisemään mielenterveyden häiriöiden kasvua, mutta samalla turvattava vakavasti sairastavien oikeudet laadukkailla, näyttöön perustuvilla hoitomalleilla. Työelämän mielenterveysongelmat eivät ole marginaalinen ilmiö, vaan keskeinen haaste työkyvylle ja tuottavuudelle,” Perholehto kuvailee.
Mielenterveyskriisi on koko yhteiskunnan läpileikkaava ilmiö, joka tulee ottaa vakavasti. SDP esittää toimenpiteitä mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi.
1. Työelämän psyykkinen kuormitus työkyvyn ja tuottavuuden haasteena
Työturvallisuuslainsäädäntöä on päivitettävä siten, että se huomioi vahvemmin myös psyykkisen kuormituksen. Valvontaviranomaisten koulutusta täytyy kehittää niin, että he tunnistavat ja osaavat puuttua psyykkiseen ylikuormitukseen työpaikoilla. Työn kuormittavuuden hallinnan kannalta keskeistä on riittävä henkilöstömitoitus suhteessa työmäärään sekä työntekijöiden mahdollisuus osallistua työpaikan päätöksentekoon. Lisäksi nostamamme ammattiliittojen kanneoikeus voisi edistää puuttumista työpaikoilla. Haluamme laajentaa lakisääteisen työterveyshuollon koskemaan varhaista psykoterapiaa tai muuta psykososiaalista hoitoa. Lisäksi tulee vahvistaa osatyökykyisten osallisuutta työelämään helpottamalla osasairausloman käyttöä.
2. Päihderiippuvuus ei saa olla este mielenterveyshoitoon pääsylle
Päihderiippuvuuksien taustalla on usein henkilökohtaisia tragedioita tai hoitamattomia mielenterveysongelmia. Hoitomallien tulee kattaa kaksoisdiagnoosipotilaiden osalta sekä päihde- että mielenterveysongelmat yhtä aikaa. Eduskunnan oikeusasiamies on korostanut ratkaisussaan muun muassa oikeutta moniammatilliseen tukeen, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöhön sekä tuen tarpeisiin vastaaviin palveluihin.
3. Nuorten mielenterveyden kulmakivenä ennaltaehkäisy
Palveluvalikoiman ja ikärajojen nykyinen merkittävä alueellinen vaihtelu hankaloittaa nuorten hoitoon pääsyä. On varmistettava, että palvelut ja ikärajat ovat yhdenmukaisempia ympäri Suomen ja perustuvat lääketieteeseen. Samalla tulee panostaa ennaltaehkäisevään päihdetyöhön ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.
4. Ikääntyneille tulee olla tarjolla samat palvelut kuin työikäisille
Yli 65-vuotiaisten psyykkiset sairaudet, kuten masennus, ahdistuneisuus ja psykoosit jäävät usein ilman hoitoa. Haluamme lisätä henkilöstön erityisosaamista vanhuspsykiatriassa sekä varmistaa, että terapiapalvelut, mukaan lukien kuntoutuspsykoterapia, ovat myös ikääntyneiden saavutettavissa. Hoitoja ei saa rajoittaa vain työikäisiin.
Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
