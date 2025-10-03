Sudet piirittivät Lönni-koiraa Sotkamossa – koira selvisi hengissä

Koiranomistaja oli aamulenkillä 8-vuotiaan lapinporokoiransa Lönnin kanssa, kun kaksikko kohtasi sudet omilla maillaan, läheisellä pellolla.

– Olimme pihasta vasta noin 50 metrin päässä, kun rupesin huolestuneena katselemaan, mihin koira oikein hävisi. Kuulin jotain ääntä vähän matkan päästä tien varrella olevalta pellolta, jossa luulin ensin nähneeni kaksi koiraa Lönnin kimpussa. Juoksin niitä kohti, kun huomasinkin hyökkääjien olevan susia. Toinen susista päästi minut 30 metrin päähän ja toinen hävisi paikalta nopeammin, kun kovalla äänellä sain häädettyä ne huutamalla pois koirani kimpusta.

Lönni pääsi juoksemaan pedoilta karkuun kotiin, kun koiranomistaja jäi vielä pellolle huutamaan ja hätistämään susia pois.

– Siinä silmieni edessä näin ensin juoksevan kaksi sutta, sitten tulevan toiset kaksi ja viimeisenä paikalta lähti minua toljottanut uhmakkain susi, hän kertoo.

– Eläinlääkäri tarkasti koiran haavat, joista selässä oleva tikattiin, mutta peräaukon 6 cm:n ontelo jätettiin avoimeksi. Antibioottia menee pitkään, ja toivon Lönnin palautuvan jossain vaiheessa entiselleen.

Tapahtumapaikalta on suora näköyhteys viiteen taloon Tipasojan Iljalassa.

– Ei täällä ennen ole näin lähellä susia ollut. Röyhkeiltä ja pelottomilta nämä vaikuttivat. Mietin, lähtevätkö ne ollenkaan pois siitä koiran ympäriltä, koiranomistaja ihmettelee.

Tämä oli 13. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on tiedottanut kuluvan jahtikauden aikana. Metsästäjäliiton uutisoimat tapaukset löytyvät linkin kartalta.

Kannanhoidollinen metsästys aloitettava nyt





Luonnonvarakeskuksen 30.9.2025 julkaisema kanta-arvio osoittaa, että susikanta on vahvassa kasvussa. Luken arvion mukaan Suomessa olisi marraskuussa 557 sutta. Marraskuun ennuste koskee kokonaan Suomessa, poronhoitoalueen ulkopuolella elävää susikantaa.

Suomen Metsästäjäliitto muistuttaa, että lukema on aina aliarvio, sillä kaikkia laumoja ja pareja ei saada aina todennettua.

– Kannanhoidollinen kiintiömetsästys on pystyttävä aloittamaan tulevana talvena. Metsästyslakia työstetään parhaillaan, ja siihen on sisällytettävä susien kiintiömetsästyksen ohella kaikkien suurpetojen kiintiömetsästys, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys ovat esittäneet, että suden lisäksi kaikkien muidenkin suurpetojen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä koko maassa. Järjestöt ovat esittäneet tammikuussa julkaistuun EU:n tieteelliseen ohjeistukseen nojautuen, että suden suotuisan suojelutason viitearvoksi määriteltäisiin 165 sutta. Ruotsissa maan hallituksen linjaamalla tavalla viitearvo on 170 sutta.