Sudet piirittivät Lönni-koiraa Sotkamossa – koira selvisi hengissä
Urhea lapinporokoira selvisi kahden suden kynsistä Kainuun Sotkamossa torstaina 9. lokakuuta. Koiranomistaja näki tapahtumapaikalla hyökkäyksen jälkeen peräti viisi sutta, joista kaksi ehti hyökätä Lönnin kimppuun.
Koiranomistaja oli aamulenkillä 8-vuotiaan lapinporokoiransa Lönnin kanssa, kun kaksikko kohtasi sudet omilla maillaan, läheisellä pellolla.
– Olimme pihasta vasta noin 50 metrin päässä, kun rupesin huolestuneena katselemaan, mihin koira oikein hävisi. Kuulin jotain ääntä vähän matkan päästä tien varrella olevalta pellolta, jossa luulin ensin nähneeni kaksi koiraa Lönnin kimpussa. Juoksin niitä kohti, kun huomasinkin hyökkääjien olevan susia. Toinen susista päästi minut 30 metrin päähän ja toinen hävisi paikalta nopeammin, kun kovalla äänellä sain häädettyä ne huutamalla pois koirani kimpusta.
Lönni pääsi juoksemaan pedoilta karkuun kotiin, kun koiranomistaja jäi vielä pellolle huutamaan ja hätistämään susia pois.
– Siinä silmieni edessä näin ensin juoksevan kaksi sutta, sitten tulevan toiset kaksi ja viimeisenä paikalta lähti minua toljottanut uhmakkain susi, hän kertoo.
– Eläinlääkäri tarkasti koiran haavat, joista selässä oleva tikattiin, mutta peräaukon 6 cm:n ontelo jätettiin avoimeksi. Antibioottia menee pitkään, ja toivon Lönnin palautuvan jossain vaiheessa entiselleen.
Tapahtumapaikalta on suora näköyhteys viiteen taloon Tipasojan Iljalassa.
– Ei täällä ennen ole näin lähellä susia ollut. Röyhkeiltä ja pelottomilta nämä vaikuttivat. Mietin, lähtevätkö ne ollenkaan pois siitä koiran ympäriltä, koiranomistaja ihmettelee.
Tämä oli 13. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on tiedottanut kuluvan jahtikauden aikana. Metsästäjäliiton uutisoimat tapaukset löytyvät linkin kartalta.
Kannanhoidollinen metsästys aloitettava nyt
Luonnonvarakeskuksen 30.9.2025 julkaisema kanta-arvio osoittaa, että susikanta on vahvassa kasvussa. Luken arvion mukaan Suomessa olisi marraskuussa 557 sutta. Marraskuun ennuste koskee kokonaan Suomessa, poronhoitoalueen ulkopuolella elävää susikantaa.
Suomen Metsästäjäliitto muistuttaa, että lukema on aina aliarvio, sillä kaikkia laumoja ja pareja ei saada aina todennettua.
– Kannanhoidollinen kiintiömetsästys on pystyttävä aloittamaan tulevana talvena. Metsästyslakia työstetään parhaillaan, ja siihen on sisällytettävä susien kiintiömetsästyksen ohella kaikkien suurpetojen kiintiömetsästys, toteaa Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.
Metsästäjäliitto, MTK ja Paliskuntain yhdistys ovat esittäneet, että suden lisäksi kaikkien muidenkin suurpetojen metsästys järjestettäisiin kiintiömetsästyksenä koko maassa. Järjestöt ovat esittäneet tammikuussa julkaistuun EU:n tieteelliseen ohjeistukseen nojautuen, että suden suotuisan suojelutason viitearvoksi määriteltäisiin 165 sutta. Ruotsissa maan hallituksen linjaamalla tavalla viitearvo on 170 sutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Kuvat
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Kestävästi luonnosta – hirvijahti tuottaa miljoonia kiloja arvokasta riistalihaa3.10.2025 08:27:19 EEST | Uutinen
Hirvi on saalismäärällä mitattuna ylivoimaisesti tärkein riistaeläin Suomessa. Hirvieläinten jahti tuotti viime kaudella kaikkiaan seitsemän miljoonaa kiloa ekologista lähiruokaa. Tänä vuonna hirven lupamäärän kasvattaminen nostanee saalismäärää entisestään.
Susi söi mäyräkoiran kesken treenin Lohjalla1.10.2025 16:14:21 EEST | Uutinen
4-vuotias Päre ajoi peuraa viimeisen kerran jouduttuaan suden suuhun Lohjan Hyrkkölässä 30. syyskuuta.
Susi tappoi suomenajokoiran Ruokolahdella1.10.2025 14:09:29 EEST | Uutinen
Viisivuotias suomenajokoirauros joutui suden hampaisiin kesken ajon tiistaiaamuna 30. syyskuuta Ruokolahdella lähellä Rautjärven rajaa.
Metsästäjäliitto: Suden kanta-arvio varovainen, mutta aiempaa realistisempi – kannanhoidollinen metsästys on aloitettava30.9.2025 13:58:08 EEST | Uutinen
Luonnonvarakeskuksen kanta-arvio osoittaa, että susien määrä on kasvanut selvästi. Susien kannanhoidollinen metsästys on aloitettava pikaisesti, vaatii Metsästäjäliitto. Kanta-arvio on käytännössä aina aliarvio, koska kaikkia laumoja ja pareja ei saada todennetuksi. Jatkossa Suomen on pystyttävä todentamaan Venäjän rajan yli tulevat sudet nykyistä paremmin.
Susi raateli nuoren hirvikoiran kuoliaaksi Urjalassa29.9.2025 15:31:52 EEST | Uutinen
2-vuotias harmaa norjanhirvikoira joutui suden raatelemaksi Pirkanmaan Urjalassa 28. päivänä syyskuuta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme