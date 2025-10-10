Keusoten yhteistoimintaneuvottelut päättyneet: ei irtisanomisia
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen kokouksessaan 10.10.25. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan muutoksiin liittyvien (johtamisjärjestelmä, palveluverkosto) tehtävämuutosten toteuttaminen. Yhteistoimintaneuvotteluista ei aiheudu irtisanomisia.
Tehtävämuutokset koskevat yhteensä 297 henkilöä. Lisäksi 97,5 tyhjää virka- tai toimipohjaa lakkautetaan luonnollisen poistuman ja henkilöstömitoituksen kautta.
Yhteistoimintaneuvottelujen säästöpotentiaali on noin 13,2–13,6 miljoonaa euroa vuosina 2026–2027. Toiminnan uudistukset toteutetaan vuosien 2025–2026 aikana. Säästöjä pyritään saavuttamaan ensisijaisesti toimintaa kehittämällä, vuosilomien tehokkaammalla käytöllä ja lomapalkkavelan vähentämisellä.
– Tavoitteenamme on varmistaa Keusoten talouden kestävyys ja palveluiden jatkuvuus. Muutokset toteutetaan hallitusti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa, kertoo hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
Keusoten yhteistoimintaneuvottelut ovat osa laajempaa hyvinvointialueen talouden sopeutustoimia, joilla hyvinvointialue pyrkii tasapainottamaan talouttaan ja kattamaan alijäämät.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Monica HostiohenkilöstöjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:050 497 2852monica.hostio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Yhteistoimintaneuvottelujen päätös aluehallituksessa: ei irtisanota eikä aloiteta lomautusten valmistelua10.10.2025 11:11:02 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui 10. lokakuuta 2025 päättämään yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpanosta. Kokouksessa käsiteltiin myös tilinpäätösennustetta ja taloussuunnitelman valmistelua vuosille 2026–2029.
Keusote liittyy Sosiaalihuollon Kantaan – OmaKanta tuo tiedot asiakkaiden ulottuville7.10.2025 08:44:45 EEST | Tiedote
Keusoten sosiaalipalvelujen asiakkaat voivat pian tarkastella omia tietojaan OmaKannassa. Ensimmäiset tiedot tulevat näkyviin marraskuussa 2025, ja näkyvyys laajenee vaiheittain.
Aluevaltuusto päätti hyväksyä palvelujen verkoston kehittämistä koskevat muutokset Nurmijärvellä3.10.2025 11:08:38 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi 2.10.2025 osana tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa palvelujen verkoston kehittämistä koskevat muutokset Nurmijärvellä.
Aluehallituksen päätöksiä: Hyrylän sote-keskuksen rakennuttaja, Uudenmaan yhteistyötyösopimus ja vanhusneuvoston jäsenten nimeäminen1.10.2025 14:58:35 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus valitsi YIT Business Premises Oy:n Hyrylään suunnitellun sote-keskuksen toteuttajaksi. Sote-keskus tulee valmistuessaan palvelemaan kaikkia hyvinvointialueen asukkaita.
Keusote ja Tuusula valitsivat sote-keskuksen hankkeen toteuttajaksi YIT:n1.10.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus ja Tuusulan kunnanhallitus ovat valinneet YIT Rakennus Oy:n Hyrylään suunnitellun sote-keskuksen toteuttajaksi. Sote-keskus tulee valmistuessaan palvelemaan kaikkia hyvinvointialueen asukkaita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme