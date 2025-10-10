Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten yhteistoimintaneuvottelut päättyneet: ei irtisanomisia

10.10.2025 11:03:15 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Jaa

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Aluehallitus hyväksyi päätösesityksen kokouksessaan 10.10.25. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan muutoksiin liittyvien (johtamisjärjestelmä, palveluverkosto) tehtävämuutosten toteuttaminen. Yhteistoimintaneuvotteluista ei aiheudu irtisanomisia.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Tehtävämuutokset koskevat yhteensä 297 henkilöä. Lisäksi 97,5 tyhjää virka- tai toimipohjaa lakkautetaan luonnollisen poistuman ja henkilöstömitoituksen kautta.

Yhteistoimintaneuvottelujen säästöpotentiaali on noin 13,2–13,6 miljoonaa euroa vuosina 2026–2027.  Toiminnan uudistukset toteutetaan vuosien 2025–2026 aikana. Säästöjä pyritään saavuttamaan ensisijaisesti toimintaa kehittämällä, vuosilomien tehokkaammalla käytöllä ja lomapalkkavelan vähentämisellä.

– Tavoitteenamme on varmistaa Keusoten talouden kestävyys ja palveluiden jatkuvuus. Muutokset toteutetaan hallitusti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa, kertoo hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.

Keusoten yhteistoimintaneuvottelut ovat osa laajempaa hyvinvointialueen talouden sopeutustoimia, joilla hyvinvointialue pyrkii tasapainottamaan talouttaan ja kattamaan alijäämät.

Avainsanat

keusoteyhteistoimintaneuvottelutsäästöttalousmuutoksettuottavuus- ja taloudellisuusohjelmakeski-uudenmaan hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye