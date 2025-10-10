Keusoten yhteistoimintaneuvottelut päättyneet: ei irtisanomisia

Tehtävämuutokset koskevat yhteensä 297 henkilöä. Lisäksi 97,5 tyhjää virka- tai toimipohjaa lakkautetaan luonnollisen poistuman ja henkilöstömitoituksen kautta.

Yhteistoimintaneuvottelujen säästöpotentiaali on noin 13,2–13,6 miljoonaa euroa vuosina 2026–2027. Toiminnan uudistukset toteutetaan vuosien 2025–2026 aikana. Säästöjä pyritään saavuttamaan ensisijaisesti toimintaa kehittämällä, vuosilomien tehokkaammalla käytöllä ja lomapalkkavelan vähentämisellä.

– Tavoitteenamme on varmistaa Keusoten talouden kestävyys ja palveluiden jatkuvuus. Muutokset toteutetaan hallitusti ja yhteistyössä henkilöstön kanssa, kertoo hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.