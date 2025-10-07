Ilmarisen Mikko Mursula: Eläkeiän nostoa tärkeämpää on, että jaksamme sinne asti
Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula kirjoittaa blogissaan, että julkisuudessa esitetty ajatus eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen jakaa mielipiteitä. Samalla tilastot kertovat, että suomalaiset jatkavat jo nyt työelämässä entistä pidempään. Ennen kuin puhumme uusista korotuksista, meidän pitäisi varmistaa, että työelämä tukee työkykyä ja antaa mahdollisuuden tehdä töitä pidempään.
Keskustelu suomalaisten eläkeiästä on noussut jälleen esiin. Heikki Bergholm ehdotti Helsingin Sanomissa, että eläkkeelle siirtymisen alaikärajaa tulisi nostaa 70 vuoteen. Hänen mukaansa muutos vahvistaisi julkista taloutta ja vastaisi elinajanodotteen kasvuun.
Ajatus herätti nopeasti vilkasta keskustelua. On kuitenkin hyvä pohtia, tarvitaanko Suomessa enää erillisiä päätöksiä eläkeiän nostosta vai eteneekö kehitys jo itsestään oikeaan suuntaan.
Lue Mikko Mursulan koko blogikirjoitus:
Eläkeiän nostoa tärkeämpää on, että jaksamme sinne asti
