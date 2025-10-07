Ilmarisen Mikko Mursula: Eläkeiän nostoa tärkeämpää on, että jaksamme sinne asti

10.10.2025 11:28:05 EEST | Ilmarinen | Blogi

Jaa

Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula kirjoittaa blogissaan, että julkisuudessa esitetty ajatus eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen jakaa mielipiteitä. Samalla tilastot kertovat, että suomalaiset jatkavat jo nyt työelämässä entistä pidempään. Ennen kuin puhumme uusista korotuksista, meidän pitäisi varmistaa, että työelämä tukee työkykyä ja antaa mahdollisuuden tehdä töitä pidempään.

Keskustelu suomalaisten eläkeiästä on noussut jälleen esiin. Heikki Bergholm ehdotti Helsingin Sanomissa, että eläkkeelle siirtymisen alaikärajaa tulisi nostaa 70 vuoteen. Hänen mukaansa muutos vahvistaisi julkista taloutta ja vastaisi elinajanodotteen kasvuun.

Ajatus herätti nopeasti vilkasta keskustelua. On kuitenkin hyvä pohtia, tarvitaanko Suomessa enää erillisiä päätöksiä eläkeiän nostosta vai eteneekö kehitys jo itsestään oikeaan suuntaan.

Lue Mikko Mursulan koko blogikirjoitus: 
Eläkeiän nostoa tärkeämpää on, että jaksamme sinne asti  

Avainsanat

eläkeikävanhuuseläketyökykytyökykyjohtaminen

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on noin 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ilmarinen

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye