Ilmarisen Mikko Mursula: Eläkeiän nostoa tärkeämpää on, että jaksamme sinne asti

Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula kirjoittaa blogissaan, että julkisuudessa esitetty ajatus eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen jakaa mielipiteitä. Samalla tilastot kertovat, että suomalaiset jatkavat jo nyt työelämässä entistä pidempään. Ennen kuin puhumme uusista korotuksista, meidän pitäisi varmistaa, että työelämä tukee työkykyä ja antaa mahdollisuuden tehdä töitä pidempään.