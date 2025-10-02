Lohjan kaupunki palkitsee kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita ja joukkueita – ilmoita meille saavutuksesta!
Lohjan kaupunki palkitsee stipendeillä kansainvälisesti menestyneitä, mitalisijoitukseen yltäneitä urheilijoita. Jotta kaikki ansioituneet varmasti huomioidaan, pyydämme urheilijoita, valmentajia ja seuroja ilmoittamaan saavutuksista su 9.11. mennessä oheisella lomakkeella.
Kenet kaupunki voi palkita?
- Lohjalaisurheilijat, jotka ovat saavuttaneet mitalisijoituksia Olympialaisissa ja Paralympialaisissa sekä olympiakomitean virallisen lajin (oma olympiakomitean alainen lajiliitto, valtakunnallinen sarja) MM-kisoissa ja EM-kisoissa yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa, joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä nuorten sarjojen virallisissa MM-kilpailuissa tai EM-kilpailuissa.
- Palkittavan kotikunta tulee olla Lohja saavutuksen ja palkitsemisen aikana.
Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi tunnustus kalenterivuoden aikana ja tunnustus myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Valinnan vahvistaa Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 19.11.2025. Valinnassa huomioidaan saavutukset aikavälillä 1.1.–9.11.2025. Palkitseminen tapahtuu Lohjan kaupungin järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa.
Lisätietoja palkitsemisesta: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen, merja.lonkainen@lohja.fi, puh. 050 462 1642.
