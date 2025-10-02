Lohjan kaupunki palkitsee kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita ja joukkueita – ilmoita meille saavutuksesta!

Kenet kaupunki voi palkita?

Lohjalaisurheilijat, jotka ovat saavuttaneet mitalisijoituksia Olympialaisissa ja Paralympialaisissa sekä olympiakomitean virallisen lajin (oma olympiakomitean alainen lajiliitto, valtakunnallinen sarja) MM-kisoissa ja EM-kisoissa yksilöurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa, joukkueurheilun yleisessä sarjassa ja vammaisurheilussa sekä nuorten sarjojen virallisissa MM-kilpailuissa tai EM-kilpailuissa.

Palkittavan kotikunta tulee olla Lohja saavutuksen ja palkitsemisen aikana.

Urheilijalle tai joukkueelle voidaan myöntää vain yksi tunnustus kalenterivuoden aikana ja tunnustus myönnetään parhaan saavutuksen perusteella. Valinnan vahvistaa Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 19.11.2025. Valinnassa huomioidaan saavutukset aikavälillä 1.1.–9.11.2025. Palkitseminen tapahtuu Lohjan kaupungin järjestämässä itsenäisyyspäivän juhlassa.

Lisätietoja palkitsemisesta: kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen, merja.lonkainen@lohja.fi, puh. 050 462 1642.

Lisätietoja stipendeistä.