SDP:n Viitala: Rauman telakan tilaus osoitus laajasta meriteollisuuden osaamisesta ja pitkäjänteisestä teollisuuspolitiikasta Raumalla

– Jäämurtajatilaus on erittäin hyvä uutinen Rauman talousalueelle ja koko Suomelle. Tuleva tilaus tulee tarkoittamaan tuhansia työpaikkoja laajalla alueella pitkässä arvoketjussa. Raumalla on vahvat perinteet laivanrakennuksessa ja meriteollisuuden osaamista arvostetaan myös maailmalla. Rauman kaupunki on myös onnistunut tekemään rohkeaa ja pitkäjänteistä teollisuuspolitiikkaa, Viitala iloitsee.

Viitalan mukaan Rauman kaupungin vuoden 2014 päätös telakan ostamisesta STX Finlandin toiminnan loputtua on osoittautunut erittäin hyväksi ja pitkänäköiseksi päätökseksi. Se on osoitus myös siitä, miten kaupungissa on kyetty katsomaan päätöksentekijöiden toimesta rohkeasti tulevaisuuteen.

Rauman kaupunki osti telakan maa-alueen, rakennukset ja irtaimiston perustaakseen yrityspuiston. Tämä osaltaan mahdollisti telakkatoimintojen jatkumisen Raumalla ja mahdollisti uusia työpaikkoja meriteollisuuden yrityksiin. Tällä hetkellä RMC:n telakalla valmistetaan puolustusvoimien monitoimikorvetteja. Raumalla on vahvaa osaamista myös potkuri- ja propulsiotekniikassa.

– Tämä tilaus ei ole vain pitäjänteistä teollisuuspolitiikkaa, vaan myös osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Kuten presidentti Stubb totesi, suomalainen meriteollisuus oli tämän diilin mahdollistaja. Tilausten työllistävä vaikutus Raumalla ja koko meriklusterissa on merkittävä, ja ne vahvistavat Suomen asemaa maailman johtavana jäänmurtajien valmistajana, Viitala sanoo.