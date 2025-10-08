Zekki-tilannekuva: katsaus suomalaisten nuorten hyvinvointiin keväällä 2025

Nuorten vastauksia on kertynyt Zekkiin vuodesta 2021 alkaen lähes 55 000 kappaletta. Kevään 2025 aikana Zekissä itsearvion teki yhteensä 5 141 nuorta, joista tyttöjä/naisia 3 006 ja poikia/miehiä 1 768 sekä muunsukupuolisia 194. Vastauksia kertyi kaikilta hyvinvointialueilta ja yhteensä 217 kunnasta.

Nuorten hyvinvoinnin kehitys

− Nuorten elämäntilanne on pysynyt samalla tasolla syksystä 2023 alkaen, mutta keväällä 2025 tilanne on hieman aiempaa positiivisempi. Nuoret tarvitsevat edelleen vahvistusta erityisesti itsetunnon mutta myös vaikeuksien voittamisen elämänalueilla. Ilahduttavaa on, että neljä viidestä nuoresta ilmoitti olevansa vähintään melko tyytyväinen perheeseensä ja asumistilanteeseensa, kertoo Diakin tutkija Sakari Kainulainen.

Pojat ovat tyytyväisempiä elämäänsä kokonaisuutena. Edelleen huolta herättää muunsukupuolisiksi itsensä ilmoittaneiden nuorten hyvinvointi, joka oli nuoria naisia ja miehiä heikompi. Ilahduttavaa kuitenkin on, että tilanne vaikuttaa muunsukupuolisten osalta parantuneen hiljalleen keväästä 2023 alkaen.

Zekki.fi-digipalvelun vaikuttavuudesta vahvoja viitteitä

− On tärkeää, että yhä useampi nuori saisi ymmärryksen siitä, että kaikesta ei tarvitse selvitä yksin − ja löytäisi matalan kynnyksen tukipalvelujen piiriin. Zekin käyttäjille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan jopa 72 % nuorista koki saaneensa Zekki-kyselyn avulla apua elämäntilanteensa hahmottamiseen ja puolet vastanneista aikoi hakea tukea suositelluista palveluista. Haastammekin jokaisen nuoren kanssa toimivan ammattilaisen ja läheisen mukaan: kysykää nuorten kuulumisia, kertoo Diakin Zekki-hankkeen projektipäällikkö Päivi Sipola.

Zekki-digipalvelun vaikuttavuudesta on vahvoja viitteitä, jotka on tunnistettu myös kansainvälisellä tasolla. Euroopan komissio julkaisi Zekki.fi:tä käsittelevän tapaustutkimuksen palvelun vaikuttavuudesta joulukuussa 2024.

Mikä on Zekki-tilannekuva?

Zekki -tilannekuva on kaksi kertaa vuodessa julkaistava ajantasainen raportti suomalaisten nuorten hyvinvoinnista. Tieto perustuu Zekki.fi -verkkosivuston 15–25-vuotiaiksi itsensä ilmoittaneiden vastaajien tuottamaan tietoon. Tilannekuvan analyysin on toteuttanut Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkija Sakari Kainulainen.

Zekki on maksuton ja anonyymi digitaalinen itsearviointipalvelu, joka on suunnattu erityisesti 15–25-vuotiaille nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Sen avulla nuori voi nopeasti ja helposti arvioida omaa elämäntilannettaan.