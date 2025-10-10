Yhteistoimintaneuvottelujen päätös aluehallituksessa: ei irtisanota eikä aloiteta lomautusten valmistelua

Yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Aluehallitus totesi hyvinvointialueella 20.8.-8.10.25 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen päättyneen ja hyväksyi neuvottelujen pohjalta työnantajan esityksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan muutoksiin liittyvien (johtamisjärjestelmä, palveluverkosto) tehtävämuutosten toteuttaminen. Yhteistoimintaneuvotteluista ei aiheudu irtisanomisia.

– Keusoten taloustilanteen vaikeassa tilanteessa on henkilöstöön kohdistunut jo valitettavasti useampi YT-neuvottelukierros. Nyt päättyneissä neuvotteluissa ei päätetty irtisanomisista ja aluehallitus totesi lomautuksien olevan viimeisin keino, jos näyttäisi siltä, ettei muilla keinoilla päästäisi tavoitteeseen. Henkilöstöä kannustetaan muun muassa vähentämään lomapalkkavelkaa ja huolehtimaan myös uusien lomien pitämisestä, jottei talousarvioon synny lisää taloudellista painetta pitämättömistä lomapäivistä, aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu kertoo asiakohdan käsittelystä.

Tilinpäätösennusteessa ylitystä 6 miljoonaa euroa

Aluehallitus sai tilannekatsauksen talouden toteutumasta ja tilinpäätösennusteesta. Keusoten oma toiminta etenee talousarvion mukaisesti: menoissa ei ole muutoksia kesän ennusteeseen verrattuna. Erikoissairaanhoidossa kulut ovat kuitenkin kasvaneet ennakoitua enemmän – ylitystä on noin 6 miljoonaa euroa. Pelastustoimen kulut ovat ennusteen mukaiset, eli talousarviossa pysytään. Yhteensä koko hyvinvointialueen toimintakatteen ylitys on noin 6 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelman valmistelu etenee tiukassa kehyksessä

Vuosien 2026–2029 taloussuunnitelmaa ja erityisesti vuoden 2026 talousarviota on valmisteltu suunnitellusti. Suunnitelma noudattaa aluevaltuuston linjausta, jonka mukaan kertyneet alijäämät katetaan vuoden 2029 loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriön uusimman rahoituslaskelman (22.9.2025) mukaan hyvinvointialueen vuoden 2026 valtionrahoitus pienenee noin 4,4 miljoonalla eurolla aiempaan arvioon verrattuna. Rahoituksen jatkuvat muutokset vaikeuttavat pitkän aikavälin taloussuunnittelua. Vuoden 2026 talouskehys sisältää edelleen useita tuottavuustoimia ja säästötavoitteita. Koko vuoden 2026 tulosennuste on noin 5 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja suunnitelmakauden mukaisesti alijäämien kattaminen jatkuisi vuoteen 2029 saakka.

Vammaisneuvoston jäsenet on valittu

Aluehallitus päätti valita vammaisneuvoston jäsenet toimikaudelle 2025–2029. Jäseniksi valittiin Sami Matikainen (Hyvinkää), Jukka Penttilä (Hyvinkää), Maarit Honkanen (Järvenpää), Petri Huttunen (Järvenpää), Veli-​Matti Aittola (Nurmijärvi), Pirjo Viljanen (Nurmijärvi), Mikko A. Ratia (Mäntsälä), Tiina Roikonen (Mäntsälä), Päivi Liu (Pornainen), Jani Järvenpää (Pornainen), Merja Heikkonen (Tuusula) ja Kaj Pirhonen (Tuusula).