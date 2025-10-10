Kustannusosakeyhtiö Otava

Camilla Läckberg palaa Fjällbackaan – uusi psykologinen trilleri Itkijänainen paljastaa menneisyyden synkät salaisuudet

10.10.2025 11:21:33 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Jaa

Huippusuositun Fjällbacka-dekkarisarjan kiihkeästi odotettu 12. osa lunastaa kaikki odotukset!

Itsekin Fjällbackasta kotoisin oleva dekkarikuningatar Camilla Läckberg on yksi maailman menestyneimmistä kirjailijoista ja Ruotsin myydyin kirjailija.   

Fjällbacka-sarjassa rikospoliisi Patrik Hedström ja hänen utelias kirjailijavaimonsa Erica Falck ratkovat menneisyyden tapahtumiin kytkeytyviä rikoksia pienessä kalastajakylässä, jonka kotoisan arkisen idyllin takana piilee synkkiä salaisuuksia, myrkyllisiä ihmissuhteita – ja murhia.   

Itkijänaisessa juuri lukion aloittanut ja kaikkien suosiossa paistatellut Sofie katosi 30 vuotta sitten jäljettömiin. Tragedia ravisteli koko Fjällbackaa ja langetti synkän varjonsa idyllisen rannikkopitäjän ylle. 

Sitten poliisi löytää jotakin kauheaa. Ratkeaako Sofien mysteeri viimein? Alkaa tutkinta, joka nyrjäyttää kaikkien juttuun liittyvien elämät jälleen sijoiltaan.  

Patrik Hedström ja hänen kollegansa Tanumshedin poliisiasemalla joutuvat kovan paineen alle, ja myös Erica Falck sotkeutuu Sofien arvoitukseen. 

Samaan aikaan joku on valmis tekemään mitä tahansa, jottei totuus paljastu. 

Camilla Läckbergin teoksia on myyty yli 30 miljoonaa kappaletta ja niitä luetaan yli 60 maassa. Jo 12-osaisen Fjällbackaan sijoittuvan dekkarisarjan lisäksi Läckberg kirjoittaa muun muassa myös suursuosittua Faye-sarjaa. 

Itkijänainen ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Krista Putkonen-Örnin lukemana äänikirjana. Teoksen on suomentanut Kristiina Vaara. Se on arvostelu- ja käsittelyvapaa 22.10. 

Lisätiedot, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi  

Kuvat

Lataa
Lataa
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava

Susanna Åken Eläjä on ravisteleva esikoisteos pimeän viinakaupan noususta ja erään romaniyhteisön kohtalosta pienessä itäsuomalaiskylässä3.10.2025 08:55:00 EEST | Tiedote

Susanna Åken Eläjä on tositapahtumiin pohjautuva esikoisromaani viinakauppiaasta, tehdasyhteisöstä ja verisestä yhteenotosta 1950-luvun Itä-Suomessa. Kirja kuvaa terävästi konfliktia, jossa tehdaskylän asukkaat liittoutuvat paikallista romanivähemmistöä vastaan ja ajavat heidät väkivaltaisesti pois kylästä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye