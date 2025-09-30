Assin tekijät: Perehdytysvastaavat rakentavat turvallista alkua uudessa sairaalassa

Kun Assi avautuu, noin 1700 työntekijää siirtyy uuteen sairaalaan. Muutos on valtava, ja sen onnistumisessa perehdytyksellä on keskeinen rooli. Se auttaa löytämään oman paikan uusissa tiloissa, omaksumaan toimintatavat ja ennen kaikkea luo turvallisuutta. Hyvin suunniteltu perehdytys vähentää epävarmuutta ja tukee työn sujuvuutta heti alusta lähtien – ja sitä kautta varmistaa myös potilasturvallisuuden.

Tämän työn taustalla toimii laaja perehdytysvastaavien tiimi, jossa on jäseniä monista sairaalan yksiköistä. Jokaisella on oma roolinsa ja erikoisosaamisensa, ja yhdessä he muodostavat verkoston, joka on rakentanut Assin perehdytyskokonaisuuden. Tiimiä koordinoi ja sen työtä vetää muutama vastuuhenkilö, joista yksi on Lilli Väisänen, keskeinen hahmo perehdytysmateriaalin koordinoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä. Hän korostaa, että tiimin suuri vahvuus on juuri moniammatillisuus – se, että mukana on erilaisia näkökulmia ja kokemuksia, jotka rikastavat kokonaisuutta ja tekevät perehdytyksestä aidosti käyttäjälähtöisen.

Perehdytysvastaavien joukossa työskentelee esimerkiksi leikkaus- ja anestesiayksikön anestesiavastuuhoitaja Sanna Kiuru, joka on aina kokenut perehdyttämisen sydämenasiakseen. Psykiatrian puolelta mukana on sairaanhoitaja Annika Mertanen, jolla on pitkä kokemus opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytyksestä. Tukipalveluita edustaa Jaana Helenius, joka muistuttaa, että ilman näitä toimintoja hoitotyö ei onnistuisi.

Alusta asti perehdytysvastaavien joukossa vallitsi avoin ja innostunut ilmapiiri. Sannan mukaan yhteinen suunta löytyi jo ensimmäisistä päivistä lähtien, vaikka jäsenet tulivat erilaisista työympäristöistä. Myös Annika kuvaa yhteistyötä sujuvaksi ja rakentavaksi alusta saakka. Jaana lisää, että jokaisella on ollut omat vastuualueensa, mutta haasteet on ratkaistu yhdessä keskustellen ja kuunnellen.

Selkeyttä ja tasalaatuisuutta

Perehdytyksen suunnittelussa kaikkia yhdistää tavoite tehdä siitä selkeä, helposti omaksuttava ja yhdenvertainen kaikille. Sanna painottaa, ettei perehdytyksen pidä tuntua raskaalta lisätehtävältä, vaan kiinnostavalta ja hyödylliseltä osalta työtä.

Jaana korostaa tukipalveluiden näkökulmaa: on tärkeää, että uudet IT-sovellukset ja teknologiat tulevat tutuiksi, sillä ilman niitä arki ei suju. Annika puolestaan muistuttaa, että loppukäyttäjän näkökulma on pidetty koko ajan kirkkaana mielessä: yleisperehdytys on rakennettu geneerisesti niin, että se sisältää asiat, jotka kaikkien on hyvä tietää Assissa työskentelystä.

Lilli nostaa esiin materiaalin selkeyden ja loogisuuden merkityksen. Kesällä perehdytyssisältö oli käyttäjien kommentoitavana, ja saadun palautteen avulla sitä muokattiin entistä käyttäjälähtöisemmäksi.

Odotusta ja jännitystä

Suuren muuton lähestyessä tunteet vaihtelevat. Sanna luottaa siihen, että jokainen kantaa oman kortensa kekoon ja siksi muutto onnistuu. Annika kertoo odottavansa muuttoa innolla, sillä uuden sairaalan moderni ympäristö tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Jaana puolestaan näkee muutoksen valtavana askeleena tukipalveluiden kehityksessä: –Assissa tukipalvelut siirtyvät tälle vuosikymmenelle, mikä on iso askel kaikille.

Muistoja ja inhimillisiä hetkiä

Vaikka työ on ollut intensiivistä, siihen on mahtunut myös iloa ja huumoria. Sanna muistaa kuvauspäivän, jolloin haluttiin, että perehdytyskuvissa näkyy ihmisiä eikä vain tiloja – ja lopputuloksena oli myös muutama hassuttelukuva. Tiimitapaamisissa nauru on vallannut koko ryhmän, ja perehdytysvastaava Satu Vinnarin taito valita tilanteeseen sopiva kappale on tuonut kokouksiin keveyttä. Jaanan mieleen ovat jääneet keskustelut siitä, miten tukipalveluiden osuus perehdytyksessä esitetään: erillisenä kokonaisuutena vai muun toiminnan sisällä.

Työn ja jaksamisen tasapaino

Näin laaja hanke vaatii sovittamista arjen työn rinnalle. Sanna saa energiaa tiimin dynamiikasta ja erilaisten persoonien kohtaamisesta. Lillin mukaan yhdessä tekeminen ja huumori ovat olleet kantavia voimavaroja, jotka auttavat jaksamaan.

Jaana on ollut mukana Assi-työssä jo projektin alusta saakka, välillä kokoaikaisesti. –Välillä se on vienyt kaiken ajan, mutta oman hyvinvoinnin on täytynyt kulkea mukana koko ajan. Annika puolestaan kiittää sitä, että perehdytykselle on osoitettu omaa työaikaa, mikä on mahdollistanut keskittymisen kunnolla ja vähentänyt kuormitusta.

Jos Assi olisi elokuva…

Kysyttäessä, millainen elokuva Assi-hankkeesta tulisi, Sanna valitsee nimeksi Suljettu saari, jossa mysteeri ratkeaa vasta lopussa. Lilli kuvailisi tiimin kohtauksen täynnä iloa, naurua ja musiikkia – samoja asioita, jotka ovat kannatelleet heitä pitkän työn keskellä.

Lopuksi perehdytysvastaavat haluavat lähettää terveisiä koko alueelle. –Tästä tulee hyvä. Kaikille sopiva sairaala, sanoo Sanna. Lilli muistuttaa: –Muistetaan inhimillisyys kohtaamisissa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Yhdessä olemme enemmän. Jaana tiivistää oman viestinsä: –Assi tulee, olethan siihen valmis.

Ja kaiken taustalla pysyy kirkkaana yksi tavoite: kun noin 1700 työntekijää siirtyy uuteen sairaalaan, jokainen saa alun, joka tuntuu turvalliselta, selkeältä ja kannustavalta – yhdessä tehty perehdytys on avain Assin sujuvaan starttiin.